వ్యాసుడు చెప్పగా గణపతి రాసిన మహాభారతం- ఆ పవిత్ర వ్యాస గుహ ఎక్కడుందో తెలుసా?
వ్యాస మహర్షి చెప్పగా గణపతి మహాభారతాన్ని లిఖించిన పవిత్ర ప్రదేశం- ఉత్తరాఖండ్లోని మానా గ్రామంలోని వ్యాస గుహ, గణేశ్ గుహగా ప్రసిద్ధి
Published : June 17, 2026 at 3:57 AM IST
Vyasa Guha Significance and Ganesh Cave Story: తింటే గారెలు తినాలి, వింటే మహా భారతం వినాలి అనే నానుడి మన తెలుగునాట ప్రసిద్ధమైనది. పంచమవేదంగా ఖ్యాతి చెందిన మహా భారతాన్ని వ్యాస మహర్షి రచించాడు. మహాభారతంలో మొత్తం 18 పర్వాలు, లక్షకు పైగా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. భగవద్గీత, విష్ణు సహస్రనామం మహాభారతంలో అంతర్భాగమే! మహాభారతంలోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ ఇతిహాసాన్ని రచించిన వ్యాస మహర్షి కూడా ఇందులో ఒక ప్రధాన పాత్ర. మహాభారతంలోని మొదటి భాగం ప్రకారం వ్యాసుడు చెప్పగా గణేశుడు ఆ గ్రంథాన్ని లిఖించినట్లుగా తెలుస్తోంది. వ్యాసుడు చెబుతుండగా గణపతి మహాభారతాన్ని లిఖించిన పవిత్ర ప్రదేశం వ్యాస గుహ, గణేష్ గుహల పేరుతో విరాజిల్లుతోంది. ఇంతకూ ఈ వ్యాస గుహ ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
వ్యాస మహర్షి సంకల్పం
వేదవ్యాసుడు మానవజాతికి అపారమైన జ్ఞానాన్ని అందించే 'మహాభారతం' ఇతిహాసాన్ని తన మనస్సులో దర్శించి, దానిని లిఖితపూర్వకంగా భద్రపరచాలని సంకల్పించాడు.
వినాయకుడి ఎంపిక
ఈ బృహత్కార్యం కోసం వ్యాస మహర్షి బ్రహ్మ దేవుని సలహా మేరకు సాక్షాత్తు జ్ఞాన స్వరూపుడైన వినాయకుడిని ప్రార్థించాడు.
నిబంధనలు
వ్యాసుని ప్రార్థనను మన్నించిన గణపతి ఒక షరతు పెట్టాడు. 'తాను ఎక్కడా ఆపకుండా శ్లోకాలను చెప్పాలని, మధ్యలో ఆగిపోతే తాను రాయడం ఆపేస్తానని' అన్నాడు. వ్యాసుడు దీనికి అంగీకరిస్తూనే, 'ప్రతి శ్లోకాన్ని, దాని అంతరార్థాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని మాత్రమే గణపతి రాయాలని' తిరిగి షరతు పెట్టాడు.
వ్యాస గుహలో రచన
మహా భారత రచనా వ్యాసంగమనే బృహత్కార్యానికి హిమాలయ ప్రాంతంలోని బద్రీనాథ్ సమీపంలో ఉన్న వ్యాస గుహ వేదికగా మారింది. పరమ పవిత్రమైన సరస్వతి నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక గుహలో ఈ రచన జరిగింది. ఈ గుహను వ్యాస గుహ అని, 'గణేశ గుహ' అని అంటారు. ఈ గుహలోనే వ్యాసుడు అనర్గళంగా చెబుతుండగా వినాయకుడు ఏకబికిన మహాభారతాన్ని రాశాడని విశ్వాసం.
అంతా షరతులకు లోబడే!
వ్యాసుడు నిరంతరంగా శ్లోకాలు చెబుతుండగా, గణపతి వాటిని తన దివ్యజ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుంటూ మహాభారతాన్ని రచించాడు. వ్యాసునికి కొంత సమయం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రం క్లిష్టమైన శ్లోకాలను, గూఢార్థాలున్న శ్లోకాలను చెబుతుండేవాడు. ఆ శ్లోకాలను అర్థం చేసుకోవడానికి వినాయకుడు కొంత సమయం ఆలోచించేవాడు. ఆ సమయంలో వ్యాసుడు చెప్పబోయే శ్లోకాలను పునఃసమీక్షించుకునేవాడు.
దంతమే ఘంటంగా
ఏకధాటిన మహా భారతాన్ని లిఖించే సమయంలో రచన మధ్యలో వినాయకుని ఘంటం అంటే కలం విరిగి పోవడంతో, ఆయన తన దంతాన్ని విరిచి, దానినే కలంగా ఉపయోగించి మహాభారతాన్ని పూర్తి చేశాడు. ఆనాటి నుంచి వినాయకునికి ఏకదంతుడనే పేరు వచ్చిందని అంటారు. ఈ విధంగా వినాయకుడి అపార మేధస్సు, వ్యాసుడి జ్ఞానం కలయికతో లక్ష శ్లోకాల మహాభారతం రూపుదిద్దుకుంది.
వ్యాస గుహ విశిష్టత
వేదవ్యాస మహర్షి తపస్సు ఆచరించిన పవిత్ర గుహను "వ్యాస గుహ" అని అంటారు. ఇక్కడే వినాయకుడు మహాభారతాన్ని రచించిన గుహ కూడా "గణేష్ గుహ" పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది.
వ్యాస గుహ ఎక్కడుంది?
వ్యాస గుహ హిమాలయాల్లోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన బద్రీనాథ్ సమీపంలో, భారత్-చైనా సరిహద్దులోని 'మానా' గ్రామంలో ఉంది. భారతదేశపు చివరి గ్రామంగా 'మానా' గ్రామం ప్రసిద్ధి చెందింది.
వ్యాస గుహ ప్రత్యేకత
వ్యాస గుహ పైకప్పు సహజంగానే పుస్తకం పేజీల మాదిరిగా అమరి ఉంటుంది. దీనిని "వ్యాస పొతి" అని కూడా అంటారు. దీనికి సమీపంలోనే గణేశుడు మహాభారతాన్ని రాసిన 'గణేశ గుఫా' కూడా ఉంది.
ప్రకృతి సోయగాల మధ్య పవిత్ర వ్యాస గుహ
దేవభూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో సరస్వతి నదీతీరంలో, సరస్వతి అలకనంద సంగమ ప్రదేశంలో 'మానా' గ్రామం ఉంది. నది ఒడ్డు నుంచి సుమారు 100 మెట్లు ఎక్కితే వ్యాస గుహను దర్శించవచ్చు.
వ్యాస గుహ చరిత్ర
పురాణాల ప్రకారం వ్యాస గుహ సుమారు 5000 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన అతి ప్రాచీనమైన గుహగా పేరొందింది. వ్యాస మహర్షి, గణేష్ ఇక్కడ మహా భారతాన్ని లిఖించినందుకు నిదర్శనంగా ప్రత్యక్షంగా కనిపించే సాక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
అందుకే సరస్వతి అంతర్వాహినిగా
వ్యాస మహర్షి వినాయకునికి మహా భారతంలో శ్లోకాలు వినిపించే సమయంలో సరస్వతి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండేది. ఆ నది ఘోషలో వ్యాస మహర్షి చెప్పేది వినాయకునికి అర్థం కాకపోవడంతో సరస్వతి నదిని మెల్లగా ప్రవహించామని కోరాడట! కానీ సరస్వతి నది అలాగే ప్రవహించడంతో ఆగ్రహించిన వినాయకుడు సరస్వతి నదిని ఆగిపొమ్మని శపించాడట! అప్పుడు సరస్వతి ప్రవహించకుండా నిశ్చలంగా ఉండిపోయింది. చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపంతో సరస్వతి నది వినాయకుని శరణు వేడగా వినాయకుడు సరస్వతి నదిని అంతర్వాహినిగా, పుణ్యనదిగా ప్రవహించమని ఆదేశించాడంట! ఆనాటి నుంచి సరస్వతి నది అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తూ అనేక ప్రాంతాలతో పాటు త్రివేణి సంగంలో పవిత్ర నదిగా విరాజిల్లుతోంది.
చార్ధామ్ యాత్రలో భాగంగా బద్రీనాథ్ దర్శించే యాత్రికులు మానా గ్రామాన్ని, వ్యాస గుహను, గణేష్ గుహను కూడా తప్పకుండా దర్శిస్తారు. ప్రస్తుతం అతి పవిత్రమైన చార్ధామ్ యాత్ర జరుగుతున్న సందర్భంగా బద్రీనాథ్ దర్శనానికి వెళ్లినవారు తప్పకుండా వ్యాస గుహ, గణేష్ గుహలను కూడా సందర్శించడం వలన చార్ధామ్ యాత్ర పరిపూర్ణమవుతుంది.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం