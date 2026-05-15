వృషభ రాశిలోకి సూర్యుడు- ఈ విధంగా పూజిస్తే కీర్తి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తి!
సూర్యుడు మేష రాశి నుంచి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించే రోజునే వృషభ సంక్రాంతి- 2026లో వృషభ సంక్రాంతి ఎప్పుడు? ఆ రోజు సూర్యభగవానుని ఎలా ఆరాధించాలి అనే విశేషాలు మీకోసం
Published : May 15, 2026 at 3:55 AM IST
Vrishabha Sankranti 2026 : హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం 12 సంక్రమణాలు ఉంటాయి. వాటినే మాస సంక్రమణలు లేదా రాశి సంక్రమణలు అంటారు. ఈ సంక్రమణలను సంక్రాంతిగా కూడా వ్యవహరిస్తారు. ఇలా సూర్యుడు మేష రాశి నుంచి వృషభ రాశిలో ప్రవేశించే రోజునే వృషభ సంక్రాంతి అంటారు.
వృషభ సంక్రాంతి ఎప్పుడు?
2026లో వృషభ సంక్రాంతి మే 15, శుక్రవారం నాడు రానుంది. ఈ రోజున సూర్యుడు మేష రాశి నుంచి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయాన్ని వృషభ సంక్రమణం అని నాటారు. మే 15, శుక్రవారం ఉదయం 10:04 నిమిషాలకు సూర్యుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించే పవిత్ర పుష్కర సమయం. ఈ సందర్భంగా వృషభ సంక్రమణం విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
వృషభ సంక్రమణం విశిష్టత
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో ఏర్పడే 12 మాస సంక్రాంతులలో వృషభ సంక్రాంతి ప్రత్యేకమైనది. వృషభ రాశిలో సూర్యుడి ప్రవేశం అందరికీ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని విశ్వాసం. ఈ పవిత్రమైన రోజు సూర్యభగవానుడిని ఆరాధించడం, జపించడం, దానం చేయడం వల్ల సద్గతులు కలుగుతాయని శాస్త్రవచనం.
ఉన్నత స్థితిని కలిగించే భాస్కరుడు
పురాణాల ప్రకారం సూర్యుడు తేజోమయుడు. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉన్నత స్థితికి, గౌరవానికి, అభివృద్ధికి సూర్యుడు కారకునిగా భావిస్తారు. వృషభ సంక్రాంతి రోజున పవిత్రమైన గంగా నదిలో లేదా ప్రవహించే నీటిలో స్నానం చేస్తే తీర్థయాత్రతో సమానమైన ఫలితం వస్తుందట. వృషభ సంక్రాంతి రోజు చేసే స్నానదాన జపాలకు విశేషమైన పుణ్య ఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం.
తీవ్రమైన వేడి
సూర్యుడు వృషభ రాశిలో జూన్ 14 వరకు ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అగ్ని సంబంధిత నక్షత్రాలైన కృత్తిక, రోహిణి నక్షత్రాలు వృషభ రాశిలోనే ఉంటాయి. అందుచేతనే సూర్యుడు వృషభ రాశిలో సంచరించే ఈ నెల రోజుల పాటు వాతావరణంలో వేడిమి ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రీష్మతాపం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ సమయాన్నే కర్తరి అని కూడా అంటారు.
సూర్యుని వృషభ రాశి ప్రయాణం ఇలా.
ముందుగా సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, అక్కడే 15 రోజుల పాటు ఉంటాడు. ఈ సమయంలో తొలి తొమ్మిది రోజుల పాటు తీవ్రమైన వేడి ఉంటుంది. ఈ తొమ్మిది రోజులను 'నవతాప' అంటారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో ఏ విధమైన వర్షం లేదా చల్లని గాలి వంటివి లేకపోతే, భవిష్యత్తులో మంచి వర్షం కురుస్తుందని విశ్వాసం. అక్కడ నుంచి కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. చివరగా సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఏర్పడే మృగశిర కార్తెలో వాతావరణం కొంత చల్లబడుతుంది.
వృషభ సంక్రాంతి రోజు ఏమి చేయాలి?
వృషభ సంక్రాంతి రోజు సూర్యుని అనుగ్రహం కోసం ఉదయాన్నే నదీస్నానం చేయడం శ్రేష్టం. ఈ రోజు నదీ స్నానం చేసి నదీజల్లాలో నిలబడి దోసిలితో నీరు తీసుకుని సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం చాలా మంచిది. ఇలా సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల ఆరోగ్యం, కీర్తి లభిస్తుందని పురాణాలలో వివరించి ఉంది.
ఇంట్లో ఇలా
నదీస్నానం చేయడం కుదరని వారు ఇంట్లో స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త పుణ్య నదులు ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయడం వలన నదీ స్నానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది. అనంతరం సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి ఒక రాగి పాత్రలో నీరు తీసుకుని, ఆ నీటిలో కుంకుమ కలిపిన అక్షింతలు, ఎర్రని పువ్వులు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. తరువాత సూర్యుని ఎదురుగా నిలబడి సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. సూర్యునికి పాయసాన్నం నివేదించాలి.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
వృషభ సంక్రాంతి నుంచి సూర్యుని తీక్షణత పెరుగుతుంది. గ్రీష్మ తాపం అధికంగా ఉండే ఈ సమయంలో జలదానం, జల కుంభ దానం చేయడం సర్వత్రా శ్రేష్టం. బాటసారులకు మేలు చేసే చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం, దాహార్తులకు మజ్జిగ ఇవ్వడం వల్ల శుభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఎండ వేడిమి నుంచి రక్షించే విసనకర్రలు, గొడుగు, పాదరక్షలు దానం చేయడం వలన కూడా కీర్తి, ఆయుష్షు పెరుగుతుందని వైశాఖ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
వృషభ సంక్రాంతి రోజు నదీతీరంలో తర్పణాలు, శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహిస్తే పితృదేవతలు సంతృప్తి చెంది వంశాభివృద్ధి కలగజేస్తారు.
రానున్న వృషభ సంక్రాంతి రోజు మనం కూడా నియమనిష్టలతో సూర్యభగవానుని ఆరాధించి కీర్తి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం పొందుదాం. ఓం ఆదిత్యాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
