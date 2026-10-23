విజయనగరం పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది విజయనగరం పైడితల్లి జాతర అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 11 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ జాతరకు సంబంధించి మండల దీక్ష ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఏరోజు ఏ ఉత్సవం జరగనుందో చూద్దాం.
Published : October 23, 2026 at 4:00 AM IST
Vizianagaram Paidithalli Jatara Schedule : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న పైడితల్లి సిరిమాను సంబరాలకు సర్వం సిద్ధమైంది. అమ్మవారి ఉత్సవాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలకు సంబంధించిన తేదీలను ఆలయ కమిటీ, దేవాదాయ శాఖ వారు సంయుక్తంగా ప్రకటించారు. ఆ ప్రకారంగా అమ్మవారి జాతర ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? జాతర ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది? ఈ జాతర విశిష్టత ఏమిటి? అనే అంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
విజయనగరం పైడితల్లి జాతర షెడ్యూల్ ఇదే!
ఈ ఏడాది విజయనగరం పైడితల్లి జాతర అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 11 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ జాతరకు సంబంధించి మండల దీక్ష ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఏరోజు ఏ ఉత్సవం జరగనుందో చూద్దాం.
తోలేళ్ల ఉత్సవం
పైడితల్లి జాతరలో ప్రధానమైన ఘట్టం తోలేళ్ల ఉత్సవం అక్టోబర్ 26, సోమవారం జరగనుంది. తొలేళ్ల ఉత్సవం సిరిమాను ఉత్సవానికి ముందు రోజు జరిగే తొలి ప్రధాన ఘట్టం.
పేరు వెనుక అర్ధం:
'తొలి ఏర్లు' అంటే మొదటి సారి పొలం దున్నడం లేదా పంటలు వేయడం అనే అర్థం వచ్చే పదం కాలక్రమేణా 'తొలేళ్లు' లేదా 'తొలేళ్ల ఉత్సవం' గా మారింది. ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా రైతులు తమ పంట పొలాల్లో వేయాల్సిన విత్తనాలను అమ్మవారి ముందుంచి, మంచి వర్షాలు కురిసి చక్కటి పంటలు పండాలని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.
ఘటాల ప్రదర్శన:
తోలేళ్ల ఉత్సవం సందర్భంగా అమ్మవారి భక్తులు, ముఖ్యంగా మహిళలు అమ్మవారికి ఇష్టమైన ఘటాలను అంటే చక్కగా అలంకరించిన కుండలు, పట్టు చీరలను తలపై పెట్టుకుని ఆలయానికి వచ్చి భక్తిశ్రద్ధలతో తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. విజయనగరం రాజవంశీకులు మరియు వేలాది మంది భక్తులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.
సిరిమాను ఉత్సవం
సాధారణంగా విజయదశమి తరువాత వచ్చే మొదటి మంగళవారం రోజు పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 27, మంగళవారం సిరిమాను ఉత్సవం ఘనంగా జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సిరిమాను ఉత్సవం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
అంతా అమ్మ ఆజ్ఞమేరకే!
సిరిమాను ఉత్సవానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ అమ్మవారు స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తారని విశ్వాసం. అందుకు నిదర్శనంగా సిరిమానోత్సవానికి నెల రోజుల ముందు పైడితల్లి అమ్మవారు ఆలయ పూజారికి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి సిరిమాను చెట్టు ఎక్కడుందో చెబుతారు. అమ్మవారు సూచించిన చింత చెట్టు కొమ్మనే సిరిమానుగా ఉపయోగిస్తారు. ఆ చెట్టు యజమానితో మాట్లాడి సిరిమానును సిద్ధం చేస్తారు. నిపుణులైన వడ్రంగులు సిరిమాను చెక్కుతుండగా ప్రజలు నీళ్లు, పసుపు చల్లుతూ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
కన్నులపండుగగా సిరిమాను ఉత్సవం
అమ్మవారి ఆజ్ఞతో తయారైన సుమారు 60 అడుగుల పొడవైన సిరిమాను చివర పూజారి కూర్చున్న తర్వాత పవిత్రమైన సిరిమాను భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య పైకి లేస్తుంది. ఈ సిరిమాను విజయనగరం పట్టణంలోని మూడు లాంతర్ల జంక్షన్ నుంచి కోట వరకు మూడు సార్లు తిరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా రాజకుటుంబీకులు, ప్రముఖులు కోట బురుజు దగ్గర కూర్చుని పైడితల్లి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. అమ్మవారి రూపంగా భావించే సిరిమానును అధిరోహించిన పూజారి ప్రజలందరికీ దీవెనలు అందిస్తారు. సిరిమానోత్సవంలో బెస్తవారి వల, పాలధార, తెల్ల ఏనుగు, అంజలి రథం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
సిరిమాను ప్రసాదం
ఉత్సవం పూర్తయ్యాక పూజారి అధిరోహించిన సిరిమానును చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి ఆ ముక్కలను భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచిపెడతారు.
సిరిమాను ప్రసాద మహత్యం
సిరిమాను ఉత్సవంలో పంచిపెట్టిన సిరిమాను ప్రసాదాన్ని భక్తులు మహా ప్రసాదంగా భావించి తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లి పూజామందిరంలో ఉంచుకుని పూజ చేస్తారు. ఈ సిరిమాను ప్రసాదం తమ ఇంట్లో సిరులు నింపుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. కొందరు ఈ సిరిమాను ప్రసాదాన్ని తమ పొలంలో రక్షగా ఉంచుతారు. ఇలా చేయడం వలన పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయని నమ్మకం.
ఇతర ఉత్సవాలకు తేదీలివే!
నవంబర్ 3, మంగళవారం రోజు తెప్పోత్సవం, నవంబర్ 7, శనివారం కలశ జ్యోతి ఊరేగింపు జరగనున్నాయి. చివరగా నవంబర్ 10, మంగళవారం ఉయ్యాల కంబోత్సవం నవంబర్ 11, బుధవారం రోజు నిర్వహించనున్న చండీహోమంతో ఈ మహోత్సవాలు ముగియనున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లే శ్రీ పైడితల్లి జాతరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది. మనం కూడా శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
జై పైడితల్లి!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
పాశాంకుశ ఏకాదశి నాడు ఈ వ్రతం చేస్తే- వేయి అశ్వమేధ యజ్ఞాల పుణ్యఫలం!
భక్తుల కోరికలు తీర్చే పాండురంగడు- పండరీపురంలోని ఈ ఆలయ విశిష్టత మీకు తెలుసా?