'వివాహ పంచమి' పూజ ఇలా చేస్తే- పెళ్లి, దాంపత్య సౌఖ్యం తథ్యం!

సీతారాముల కల్యాణం రోజే 'వివాహ పంచమి'- ఇలా చేస్తే పెళ్లి అడ్డంకులు తొలగిపోతాయ్!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 5:00 AM IST

3 Min Read
Vivah Panchami 2025 : హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ప్రతి ఏడాది మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే శుద్ధ పంచమిని వివాహ పంచమి అంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం జరిగిందని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది వివాహ పంచమి ఎప్పుడు? వివాహ పంచమి రోజు ఎలాంటి పూజలు చేయాలి అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వివాహ పంచమి ఎప్పుడు?
ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిర మాసంలో వచ్చే శుక్ల పంచమి తిథికి హిందూ సంప్రదాయంలో విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రోజున సీతా దేవి, శ్రీరాముల క‌ల్యాణం జరిగినదనే విశ్వాసం కారణంగా, దీనిని వివాహ పంచమి అని పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 25, మంగళవారం, మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజున వివాహ పంచమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వివాహ పంచమి ఎలా జరుపుకోవాలో చూద్దాం

వివాహంలో ఆటంకాలుంటే ఇలా చేయాల్సిందే!
వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నవారు, పెళ్లి విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వివాహ పంచమి రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ జరపడం ద్వారా వివాహంలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. విశేషించి ఈ పవిత్ర దినం సీతారాముల దివ్య క‌ల్యాణం జరిగిన రోజు కావడంతో, ఈ తిథికి ప్రత్యేక శుభఫలితాలు ఉంటాయని నమ్మకం.

అన్యోన్య దాంపత్యం
అంతేకాదు వివాహం అయిన దంపతులు వివాహ పంచమి పూజ చేయడం వలన అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్రవచనం.

వివాహ పంచమి పూజ
వివాహ పంచమి రోజు సూర్యోదయంతోనే స్నానం చేసి తలస్నానం చేసి, పసుపురంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. శ్రీరాముడు సీతాదేవిల అన్యోన్య దాంపత్యాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ వారి చిత్రపటాలను పసుపు, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. పసుపు రంగు పూలతో అష్టోత్తర శతనామాలతో సీతారాములను పూజించాలి. పులిహోర, పాయసం, గారెలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

సీతారాముల కల్యాణోత్సవం
ఈ రోజు చాలా ఆలయాల్లో సీతారాముల కల్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిపిస్తారు. ముఖ్యంగా వివాహం విషయంలో సమస్యలు ఉన్నవారు సీతారాముల కల్యాణోత్సవం జరిపించడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.

అరటి చెట్టుకు పూజలు
వివాహ పంచమి రోజు అరటి చెట్టును పూజించాలని శాస్త్రం చెబుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో గురువు బలంగా ఉంటేనే వివాహ యోగం ఉంటుంది. అరటి చెట్టు గురుగ్రహానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే వివాహ పంచమి రోజు అరటి చెట్టును పూజించడం సంప్రదాయంగా మారింది.

అరటి చెట్టు పూజ ఎలా చేయాలి?
వివాహ పంచమి రోజు సూర్యోదయంతో అభ్యంగన స్నానం చేసి పసుపు బట్టలు ధరించి, అరటి చెట్టుకు పసుపు తాడు కట్టాలి. అరటి చెట్టుకు పసుపు, చందనంతో పాటు పుష్పాలు సమర్పించిన తర్వాత ధూపం వేసి నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి. లక్ష్మీనారాయణుని భక్తితో ధ్యానిస్తూ అరటి చెట్టును పూజించాలి. పంచామృతం, తమలపాకులు, అరటి పండ్లు, పువ్వులతో పూజ చేసి కొబ్బరి కాయను అరటి చెట్టుకు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. తర్వాత అరటి చెట్టుకు 21 ప్రదక్షిణలు చేసి, అరటి చెట్టు ముందు పెళ్లి కాని వారు త్వరగా పెళ్లి కావాలని, పెళ్ళైన వారు అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధించాలని కోరుకోవాలి. ప్రత్యేకించి కుటుంబంలో వివాహ కార్యక్రమాలు ఉన్నవారు వివాహ పంచమి రోజున కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు పెళ్లి శుభలేఖలు ఇవ్వడం శుభసూచకంగా భావిస్తారు.

వివాహ పంచమి పూజను చేసుకున్న వారు శ్రీ రామాయణంలోని సీతారాముల కల్యాణ ఘట్టాన్ని చదువుకుంటే వివాహం కానివారికి త్వరగా వివాహం అవుతుంది. అలాగే భార్యాభర్తల మధ్యన ఉన్న అపార్ధాలు తొలగిపోయి అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధిస్తుందని పురాణ వచనం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

