విశ్వకర్మ జయంతి- ఈ రోజు పనిముట్లకు పూజ ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా?
వేద, పురాణ సంప్రదాయాల్లో విశ్వకర్మ సృష్టి, నిర్మాణం, శిల్పకళకు ప్రతీక - సూర్యుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించే రోజున విశ్వకర్మ జయంతిని జరుపుకోవడం సంప్రదాయం
Published : September 17, 2026 at 3:01 AM IST
Vishwakarma Jayanti 2026 : సకల ప్రాణికోటిని సృష్టించే జగత్పతి విశ్వకర్మ! విశ్వకర్మను ఆహార ప్రదాతగా పేర్కొన్న అధర్వణ వేదం. విరాట పురుషుడిగా కీర్తి గడించిన విశ్వకర్మ. సూర్యుడు కన్యారాశిలో ప్రవేశించే పర్వదినం రోజే విశ్వకర్మ జయంతి!
వేదాలు కీర్తించిన విశ్వకర్మ ఎవరు?
హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఋగ్వేదంలో, కృష్ణ యజుర్వేదంలో సృష్టి కర్తగా విశ్వకర్మను పరిగణిస్తారు. అధర్వణ వేదంలో విశ్వకర్మను ఆహార ప్రదాతగా పేర్కొంటారు. పురుష సూక్తం విశ్వకర్మను విరాట పురుషుడిగా కీర్తించింది. సహస్ర బాహుగా, సహస్ర చక్షుగా, సహస్ర పాదుడుగా, సహస్ర ముఖుడిగా అన్ని వేదాల్లోనూ ప్రస్తావించబడిన వ్యక్తి విశ్వకర్మ. ఈ సందర్భంగా యొక్క ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది? స్వయంభువుగా వెలసిన విశ్వకర్మ విశిష్టత ఏమిటి? అసలు విశ్వకర్మ అంటే ఎవరు? వీరి పూర్వాపరాలు ఏమిటి ? విశ్వకర్మ జయంతిని ఎందుకు పండుగలా జరుపుకుంటారు? అనే ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
విశ్వకర్మ ఎవరు?
త్రిమూర్తులలో ఒకరైన బ్రహ్మ దేవుని కుమారుడు విశ్వకర్మ. ఆయన వాహనాలు, ఆయుధాలతో పాటు దేవతల రాజ భవనాల సృష్టికర్త అని చాలా మంది నమ్ముతారు. శ్రీకృష్ణుడు పాలించిన పవిత్రమైన ద్వారకా నగరాన్ని కూడా విశ్వకర్మ సృష్టించాడని అంటారు. అలాగే దేవతల నగరమైన అమరావతి, లంకానగరం వంటి అద్భుతమైన నిర్మాణాలను విశ్వకర్మ సృష్టించాడని నమ్ముతారు. అందుకే వేదాలు విశ్వకర్మను బ్రహ్మ కుమారునిగా కీర్తించింది.
విశ్వకర్మ జయంతి ఎప్పుడు?
ప్రతి సంవత్సరం సూర్య భగవానుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిని వదిలి కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయంలో విశ్వకర్మ జయంతి పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 17 న సూర్యుడు కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించే శుభ సమయంలో విశ్వకర్మ జయంతిని జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు, పండితులు సూచిస్తున్నారు.
విశ్వకర్మ పూజకు శుభసమయం
సెప్టెంబర్ 17 గురువారం ఉదయం 07:58 గంటలకు సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కాబట్టి విశ్వకర్మ పూజను ఉదయం 07:58 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 06:25 నిమిషాల లోపు చేసుకోవచ్చు.
విశ్వకర్మ జయంతి ఎవరు జరుపుకుంటారు?
విశ్వకర్మ జయంతి వాస్తు శాస్త్రం, యాంత్రిక శాస్త్రం రంగంలో పనిచేసే వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ రోజు ఈ రంగంలో ప్రజలు తాము చేసే పనులు విజయవంతం కావాలని, ఆ దేవుని ఆశీస్సులతో తమ కుటుంబం ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ విశ్వకర్మను పూజిస్తారు.
హస్త కళాకారుల దైవం
దైవ వడ్రంగి, దేవ శిల్పిగా భావించే విశ్వకర్మ పూజలో భాగంగా హస్తకళాకారులు తమ పనిముట్లను ఆరాధిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు వారు తాము నిత్యం చేస్తున్న పనికి విరామం కల్పించి, వాటిని ఏ పనికి ఉపయోగించరు. తాము క్షేమంగా ఉండాలని, తమకు నిత్యం జీవనోపాధిని కల్పించి సురక్షితంగా ఉంచాలని తాము చేపట్టిన ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాలని వారు విశ్వకర్మ దేవుని ప్రార్థిస్తారు.
జయంతి విశిష్టత - పూజా విధానం
విశ్వకర్మ జయంతి రోజున భక్తులు విశ్వకర్మ చిత్రపటాన్ని లేదా విగ్రహాన్ని ఉంచి ధూప, దీప, నైవేద్యాలతో భక్తితో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ పూజలు సాధారణంగా కర్మాగారాలు, కార్యాలయాలు మరియు దుకాణాలలో నిర్వహిస్తారు. పనిచేసే ప్రదేశాలు అందమైన పూలతో అలంకరిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు విశ్వకర్మను, ఆయన వాహనం ఏనుగును పూజిస్తారు. విశ్వకర్మ విగ్రహాన్ని కూడా అందంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహిస్తారు. పూజల అనంతరం ప్రసాదం కూడా పంపిణీ చేస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు పూజ పూర్తి చేసిన తర్వాత కార్యాలయాలను మూసివేస్తారు. అనంతరం అన్నదానం కూడా జరుపుతారు. ఈ విధంగా విశ్వకర్మ జయంతిని మనం కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుందాం. విశ్వకర్మ భగవాన్ కీ జై!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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