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వింధ్యవాసిని అమ్మవారి శక్తిపీఠం ఎక్కడుంది? శ్రీకృష్ణుడి సోదరిగా కొలువైన ఆ క్షేత్రం విశిష్టత, త్రికోణ దర్శనం గురించి తెలుసా?

దేశంలోని 51 శక్తిపీఠాలలో ఒకటిగా ఈ పుణ్యక్షేత్రం- పవిత్రమైన గంగా నది ఒడ్డున వెలసిన వింధ్యాచలంలో దుర్గాదేవి- వింధ్యవాసిని శక్తి పీఠం విశేషాలు తెలుసుకుందాం

Vindhyavasini Shakti Peetham Story
Vindhyavasini Shakti Peetham Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 3:33 AM IST

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Vindhyavasini Shakti Peetham Story : ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని మీర్జాపుర్ జిల్లాలో వింధ్య పర్వత శ్రేణుల్లో, పవిత్ర గంగానది ఒడ్డున వెలసిన వింధ్యవాసిని అమ్మవారి ఆలయం అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రంగా భక్తుల విశ్వాసంలో ప్రత్యేక స్థానం పొందింది. దుర్గాదేవి స్వరూపంగా కొలువైన వింధ్యవాసిని అమ్మవారిని శ్రీకృష్ణుడి సోదరి యోగమాయగా కూడా పురాణాలు పేర్కొంటాయి. సతీదేవి శరీర భాగం పడిన ప్రదేశాలతో అనుసంధానమైన శక్తిపీఠ సంప్రదాయంలో వింధ్యాచల్‌కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. వింధ్యవాసిని ఆలయంతో పాటు అష్టభుజ దేవి, కాళికా గుహ ఆలయాలను దర్శించే త్రికోణ యాత్ర కూడా ఈ క్షేత్రంలోని విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంగా భావిస్తారు. ఈ కథనంలో వింధ్యవాసిని శక్తిపీఠం స్థల పురాణం, యోగమాయగా అమ్మవారి అవతారం, ఆలయ విశేషాలు, త్రికోణ దర్శనం, పరిసరాల్లోని ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.

శక్తిపీఠంగా
గంగా నది ఒడ్డున మీర్జాపుర్ జిల్లాలో ఉన్న వింధ్యవాసిని దేవాలయం శక్తిపీఠంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. వింధ్యాచల్ అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన శక్తివంతమైన పుణ్యక్షేత్రమని పురాణాలు వర్ణిస్తున్నాయి. దుర్గా సప్తశతి గ్రంధంలో కూడా ఈ పుణ్య క్షేత్రం గురించి గొప్పగా ప్రస్తావించి ఉంది. వింధ్యవాసిని ఆలయ విశేషాలు, స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.

స్థల పురాణం
వింధ్యవాసిని క్షేత్ర స్థల పురాణం ప్రకారం, వింధ్యాచల్ క్షేత్రంలో సతీదేవి ఎడమ చేతి బొటనవేలు పడిందని అంటారు. వింధ్యవాసిని అమ్మవారు దుర్గాదేవి దివ్య స్వరూపం. శివుడు సతీదేవి మృతదేహాన్ని భుజంపై వేసుకుని తాండవం చేస్తున్నప్పుడు, జగత్ కల్యాణం కోసం విష్ణుమూర్తి తన సుదర్శన చక్రంతో ఆమె శరీరాన్ని 51 భాగాలుగా ఖండించాడు. ఆ భాగాలు పడిన ప్రదేశాలే 51 శక్తిపీఠాలుగా మారాయి. ఆ క్రమంలోనే ఇక్కడ అమ్మవారి ఎడమ చేతి బొటనవేలు పడటం వల్ల ఇది అత్యంత పవిత్రమైన శక్తి పీఠాల్లో ఒకటిగా వెలిసింది. ఈ గుడిలో నిరంతరం చుక్క చుక్క నీరు కారుతూనే ఉండడం అంతుచిక్కని మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది.

ఈ క్షేత్రం మరో ప్రత్యేకత
భాగవతం ప్రకారం, తన సోదరి దేవకీదేవి అష్టమ గర్భంలో జన్మించే పుత్రుని వలన కంసునికి ప్రాణగండం ఉంటుందని ఆకాశవాణి చేసిన హెచ్చరికతో దేవకీ వసుదేవులను కంసుడు చెరసాలలో బంధించి ఉంచుతాడు. పుట్టిన బిడ్డలను పుట్టినట్లే చంపసాగాడు. అయితే చెరసాలలో దేవకీదేవి అష్టమ గర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించగానే వసుదేవుడు ఆ పసి బాలుణ్ని బుట్టలో ఉంచుకుని యమునా నది దాటి గోకులానికి చేరుతాడు. అక్కడ అప్పుడే ఒక ఆడబిడ్డను ప్రసవించిన యశోద పక్కన చిన్ని కృష్ణుని ఉంచి ఆ ఆడపిల్లను తీసుకుని బయల్దేరి వస్తాడు. యధావిధిగా దేవకీ ప్రసవించిన బిడ్డను సంహరించడానికి వచ్చిన కంసుడు పుట్టినది ఆడపిల్ల అని కూడా చూడకుండా ఆ పసిపాపను గోడకేసి కొడతాడు. అప్పుడు ఆ పాప యోగమాయగా మారి కంసునితో 'నిన్ను సంహరించేవారు గోకులంలో పెరుగుతున్నాడు' అని చెప్పి మాయమవుతుంది.

వింధ్యవాసినిగా యోగమాయ
అక్కడ అంతర్ధానమైన ఆ యోగమాయ వింధ్యవాసినిగా వింధ్యాచల పర్వతంపై కొలువుదీరి పూజలందుకుంటోందని భాగవతం ద్వారా తెలుస్తోంది. శ్రీకృష్ణుడి సోదరిగా పిలిచే ఈ దేవత ఆలయం శక్తిపీఠంగా, కోరిన కోర్కెలు తీర్చే పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఆలయ విశేషాలు
ఇతర శక్తిపీఠాల్లో కేవలం పడిన శరీర భాగాన్ని మాత్రమే పూజిస్తారు. కానీ వింధ్యాచల్‌లో మాత్రం అమ్మవారు పూర్ణ స్వరూపంతో అంటే విగ్రహ రూపంలో కొలువై ఉండి పూజలందుకోవడం విశేషం.

త్రికోణ దర్శనం
వింధ్యాచల్​లో లక్ష్మి, కాళి, సరస్వతి రూపాలను పూజించే మూడు ప్రత్యేకమైన ఆలయాలు ఉన్నాయి. వీటిని దర్శించడం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు.

అష్టభుజ ఆలయం
వింధ్యవాసిని ఆలయం నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొండపై అష్టభుజ ఆలయం వెలసి ఉంటుంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి ప్రధాన దేవత అయిన దుర్గాదేవి అవతారమైన అష్టభుజ దేవి ఇక్కడ పూజలందుకుంటుంది. ఈ మందిరం ఉన్న కొండ వద్ద సీతా కుండ్, గెరువా తలాబ్, మొటియా తలాబ్ వంటి మూడు పవిత్రమైన చెరువులు ఉన్నాయి. పూర్వంలో రాజులు తమ ప్రత్యర్ధులను, శత్రువులను నాశనం చేసేందుకు, అమ్మవారి ఆశీర్వాదం పొందేందుకు ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించేవారంట!

కాళికా ఆలయం
వింధ్యవాసిని ఆలయానికి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కాళికా గుహ మందిరంలో మహాకాళి దేవత పూజలందుకుంటుంది. ఇది అష్టభుజ ఆలయం ఉన్న కొండ దిగువన వెలసి ఉంటుంది.

సీతా కుండ్
శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం వనవాసం సమయంలో సీతాదేవి వింధ్యాచల్​లోని ా చెరువులో స్నానం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆ తరువాత కాలక్రమంలో ఈ ప్రాంతం సీతా కుండ్​గా ప్రసిద్ధి చెందింది. వింధ్యాచల్​లో తప్పక చూడాల్సిన ప్రదేశాల్లో ఇది ఒకటి.

రామేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం
రామ్ గయ ఘాట్​లో ఉన్న రామేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం వింధ్యవాసిని ఆలయానికి కిలోమీటరు దూరంలో ఉంటుంది. పురాణాల ప్రకారం వశిష్ట మహర్షి ఆదేశానుసారం శ్రీరాముడు మరణించిన తన తండ్రి జ్ఞాపకార్ధం ఈ ప్రదేశంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
వింధ్యాచల్ ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వారణాసి నుంచి 63 కి.మీ దూరంలో, అలహాబాద్‌కు సమీపంలో ఉంది. ఇటు వారణాశి నుంచి, అటు మీర్జాపూర్ నుంచి, అలహాబాద్ నుంచి కూడా వింధ్యాచల్​కు రోడ్డు మార్గంలో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. వింధ్య పర్వతంపై వెలసివున్న ఈ పుణ్యక్షేత్రం సందర్శన భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు ఆహ్లాదాన్ని కూడా పంచుతుంది. ముఖ్యంగా పర్వతారోహకులు పర్వతారోహణ అనుభవంతో పాటు వింధ్యవాసిని ఆశీర్వాదాన్ని కూడా పొందుతారు.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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