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'గణేశ్ పూజా సామగ్రి లిస్ట్' - విగ్రహాన్ని పూజించే ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం!

వినాయకచవితి పూజా సామాగ్రి వివరాలిలా! - పత్రిలో ఉండాల్సిన 21 రకాల పత్రాలివే!

Vinayaka Chavithi Pooja
వినాయక చవితి (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 9:32 AM IST

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Vinayaka Chavithi Pooja Items in Telugu : విఘ్నాలను తొలగించే గణనాథుడి జన్మదినమే 'వినాయక చవితి'. ఏటా భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షం చవితి తిథి నాడు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా ఈ పండగను అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకొంటాం. దాని ప్రకారం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం రోజు 'గణేశ్ చతుర్థి' వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా పల్లె నుంచి పట్టణం వరకు విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించి, భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తుంటారు. అలాగే, చాలా మంది ఇంట్లోనూ చిన్న చిన్న గణపతి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకుని పూజిస్తుంటారు.

అయితే, వినాయక చవితి వేళ నిర్వహించే పూజకు కావాల్సిన సామగ్రిపై చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు. కొందరు ప్రతి ఏటా వినాయకుడిని ప్రతిష్ఠిస్తున్నా, ఏమేం సామగ్రి సిద్ధం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మర్చిపోతుంటారు. అందుకే, మీ అందరి కోసం గణపయ్య పూజకు అవసరమైన సామగ్రి లిస్ట్ తీసుకొచ్చాం. ఈ లిస్ట్ ప్రకారం అన్ని ఉంటే లంబోదరుడి పూజకు సర్వం సిద్ధమయినట్టేనని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మరి, విఘ్నేశ్వరుడి పూజకు సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన ఆ వస్తువుల జాబితా ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వినాయకచవితి పూజ సామగ్రి :

  • కుంకుమ
  • పసుపు
  • గంథం
  • పన్నీరు
  • పూలు
  • అరటిపండ్లు
  • తమలపాకులు
  • వక్కలు
  • పాలవెల్లి
  • పాలవెల్లి అలంకరణ కోసం పండ్లు, మొక్కజొన్న కంకులు
  • ఉమ్మెత్తకాయ
  • కొబ్బరికాయ
  • పసుపు గణనాథుడి నైవేద్యానికి బెల్లం ముక్క
  • అక్షింతలు
  • మామిడి ఆకులు
  • అరటి పిలకలు
  • అరటి ఆకులు
  • దీపారాధన కుందులు
  • దీపారాధన వత్తులు
  • ఆవునెయ్యి/నువ్వుల నూనె (దీపారాధనకు)
  • అగర్​బత్తీలు
  • కర్పూరం బిళ్లలు
  • అగ్గిపెట్టె
  • ఆచమనం కోసం పంచపాత్ర, ఉద్ధరిణి
  • కలశం కోసం చెంబు
  • నీళ్లు(అవకాశం ఉంటే గంగా జలం)
  • గణపతి ఆసనం
  • పూజ చేసే వారికి ఆసనం
  • వినాయకుడి విగ్రహం
  • లంబోదరుడికి యజ్ఞోపవీతం
  • వినాయకునికి వస్త్రం
  • వినాయకుని పూజ కోసం పత్రి
  • మాచీపత్రం
  • బృహతీపత్రం
  • బిల్వపత్రం(మారేడు దళం)
  • గరిక
  • దత్తూర పత్రం
  • బదరీ పత్రం(రేగు ఆకు)
  • అపామార్గపత్రం
  • తులసీపత్రం
  • కరవీరపత్రం
  • చూతపత్రం
  • దాడిమీపత్రం
  • విష్ణుకాంతపత్రం
  • మరువకపత్రం
  • దేవదారుపత్రం
  • జాజీపత్రం
  • సింధువారపత్రం
  • శమీపత్రం
  • అశ్వత్తపత్రం
  • గండకీపత్రం
  • అర్కపత్రం
  • అర్జునపత్రం
  • ఇలా మొత్తం 21 రకాల పత్రాలు

ఇక పూజ పూర్తయ్యాక వినాయకునికి 21 లేదా 11 లేదా 9 లేదా 5 మీ శక్త్యానుసారం పిండివంటలతో, పప్పు కూర పులుసు పచ్చడి వంటి అనుపానాలతో మహా నైవేద్యం నివేదించాలి. చివరగా తాంబూలం, దక్షిణ సమర్పించాలి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ పూజా సామాగ్రి పట్టిక ప్రకారం అన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి. వినాయక చవితి పండగను ఏ లోటు లేకుండా ఆనందంగా జరుపుకోండి అని సూచిస్తున్నారు పండితులు.

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గణపతి పూజలో పత్రికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత!

గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా బిల్వ, శమి, గరిక సహా 21 రకాల పత్రాలను లంబోదరుడి పూజలో ఉంచుతాం. ఇలా వెనుక పర్యావరణ రహస్యం కూడా దాగి ఉంది. పూజల తర్వాత వినాయక విగ్రహాలను నదులు, చెరువుల్లో నిమజ్జనం చేస్తుంటాం. దీని వల్ల వినాయకుడుకి సమర్పించే ఆకుల వల్ల వాటర్ కలుషితం కాదు. విగ్రహంతో పాటు నీటిలో వేసే ఈ పత్రాలు కొన్ని గంటల తర్వాత తమలోని ఔషధ గుణాలు కల్గిన ఆల్కలాయిడ్స్​ను వదిలి బాక్టీరియాను నిర్మూలించి జలాల్లోని ఆక్సిజన్​ పరిమాణాన్ని పెంచుతాయంటున్నారు పండితులు బ్రహ్మశ్రీ పులుపుల వెంకట ఫణికుమార శర్మ. ఈ పత్రాలతో పూజించడం వల్ల అవి కొత్త మట్టితో కలిసి వీచే గాలి మనలోని అనారోగ్యాలను హరిస్తుందని చెబుతున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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