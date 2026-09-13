'చంద్రుడి'ని ఎందుకు చూడొద్దు? - పాలవెల్లిని అందరూ కట్టాలా?
చవితి నాడు చంద్రుడిని చూస్తే ఏదైనా అపవాదు? - మట్టి గణపతినే పూజించాలా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 12:50 PM IST
Why we Should Not See Moon on Ganesh Chaturthi : విఘ్నాలను తొలగించే గణనాథుడి జన్మదినమే 'వినాయకచవితి'. గణేష్ చతుర్థి వేళ దేశవ్యాప్తంగా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో విఘ్నేశ్వరుడిని ఆరాధిస్తారు. అయితే, వినాయక చవితి నాడు చంద్రుడిని చూడొద్దని అంటుంటారు. ఒకవేళ పొరపాటున చూస్తే ఏదైనా అపవాదు వస్తుందా? చవితి పూజలో పాలవెల్లిని అందరూ కట్టాలా? ఇలా చాలా మందిలో రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. వాటన్నింటికి సమాధానం తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
వినాయక వ్రత కథను చదివినా, చవితినాడు చంద్రుడిని చూడకూడదని అంటారు. ఒకవేళ పొరపాటున చూస్తే, ఏదైనా అపవాదు వస్తుందా? అనే ప్రశ్నకు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇలా వివరణ ఇస్తున్నారు. గణేష్ చతుర్థి రోజు చంద్రుడిని చూడకూడదు అనడంలో ఒక వైజ్ఞానిక అంశం దాగుందని చెబుతున్నారు. భాద్రపద మాసంలో పగటితో పోలిస్తే రాత్రికాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సంధి కాలంలో ఉత్తర-దక్షిణ ధృవాల నుంచి వెలువడే తరంగాలు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయంటున్నారు. అందుకే ఈ కాలంలో భాద్రపదం మొదలు దక్షిణాయనం కంప్లీట్ అయ్యే వరకూ అవసరం అయితేనే రాత్రివేళ ఇల్లు వదిలి బయటకు రావాలని చెబుతారు.
పూర్వీకులు ఈ నియమాన్ని భాద్రపద చవితినాడే ఆరంభం చేయడంతో దాన్ని వినాయక వ్రత కథకూ ఆపాదించారని చెబుతున్నారు ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి. కథ చదువుకుని, పొరపాటున చంద్రుడిని చూసినా భయపడాల్సిన అవసరంలేదంటున్నారు. దానివల్ల ఎలాంటి ఆపవాదూ రాదంటున్నారు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా శమంతకోపాఖ్యానం కథలో ఉండే 'సింహ ప్రసేన మవధీ సింహో జాంబవతా హతః! సుకుమారక మారోదీ తవ హ్యేష శ్యమంతకః!!' అనే శ్లోకాన్ని చదువుకోవాలని చెబుతున్నారు. తర్వాత శిరస్సుపైన ఎవరికి వారే అక్షింతలను వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజున భగవంతుడిపైన స్థిరంగా మనస్సును లగ్నం చేసేందుకు ఇంట్లో ఉండాలనే నియమం వచ్చింది కానీ, పొరపాటున చంద్రుడిని చూసినా ఏమీ కాదంటున్నారు.
పాలవెల్లిని అందరూ కట్టాలా?
వినాయక వ్రతంలో పాలవెల్లి తప్పనిసరి అంటున్నారు ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి. పాలవెల్లి 27 నక్షత్ర మండలానికి ప్రతీక. భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు ఆకాశంలోని నక్షత్ర మండలంలో వినాయకమండలం, మూషిక మండలం వెలుగుతూ కనిపిస్తాయి. వాటికి నిదర్శనంగానే పాలవెల్లిని ఏర్పాటు చేయాలని చెబుతారు. వీలైనంతవరకూ వెదురుబద్దలతో తయారుచేసిన పాలవెల్లిని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
గణేశుని పూజలో గొడుగునూ చూస్తుంటాం. దీనికి ఉన్న ప్రాధాన్యం ఏమిటి?
వాస్తవానికి పురాణాల్లో గొడుగు ప్రస్తావన లేదు. ఈ మధ్య వచ్చిన జానపద కథల్లోనే గొడుగు గురించి కనిపిస్తుంది. ఓసారి విఘ్నేశ్వరుడు నడిచివెళ్తుంటే, ప్రియదర్శి అనే భక్తురాలు స్వామి శిరస్సుపైన సూర్యరశ్మి పడటాన్ని చూసిందట. దానికి బాధపడిన ఆమె, వినాయకుడికి నీడను కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో గొడుగుగా మారి సేవ చేసిందట. ఆమె భక్తికి వెుచ్చిన లంబోదరుడు ఎప్పటికీ తన శిరస్సుపైన గొడుగురూపంలో ఉండిపొమ్మంటూ అనుగ్రహించడంతో ఛత్రంగా మారిందట. అలాగే, స్వామిని అష్టద్రవ్యాలతో పూజించాలని చెబుతున్నారు. అవే, మోదకం, అటుకులు, సత్తుపిండి, పేలాలు, చెరకుగడ, ఎండుకొబ్బరి, పండ్లు, నువ్వులు.
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కొందరు ఆ ఏడాది పూజించిన తాజా విగ్రహాన్ని ఇంట్లో ఉంచి, ఆ ముందు సంవత్సరం అర్చించిన విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తుంటారు. అలా చేయొచ్చా?
ఈ పద్ధతి ఉత్తర భారత దేశంలో ముఖ్యంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్ వంటి చోట్ల ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సిద్ధి-బుద్ధితోపాటు క్షేమాన్నీ-లాభాన్నీ ప్రసాదించే విఘ్నేశ్వరుడిని అలా ఉంచుకుంటే ఇల్లు కళకళలాడుతూ ఉంటుందని భావించి భద్రపరుస్తుంటారు. కానీ, అది సరైంది కాదంటున్నారు ప్రవచన కర్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. మనం మూడు గణపతులను పూజిస్తాం. అంటే, ఆ రోజున తెచ్చుకునే వరసిద్ధి వినాయకుడి విగ్రహంతో పాటు పసుపుతో చేసిన మహా గణపతినీ, మనసులో ఆత్మరూపంలోని వినాయకుడినీ అర్చిస్తాం. ఆత్మగణపతి మనలోనే ఉంటాడు కాబట్టి, ఆ స్వామిని నిరంతరం ధ్యానిస్తూ, పూజాదికాలు నిర్వహించిన వరసిద్ధి వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేయాలని చెబుతున్నారు.
మట్టి గణపతినే పూజించాలా?
నిజానికి పురాణాల్లో మట్టి గణపతి ప్రస్తావన కనిపించదు. శివ, స్కంద ఇలా ఏ పురాణాలను తీసుకున్నా పసుపుతో చేసిన వినాయకుడికి శిరస్సు తొలగించిన అనంతరం ఏనుగు శిరస్సును అతికించిన వృత్తాంతమే ఉంటుంది. కొన్ని పురాణాలు శని దృష్టి సోకిన కారణంగా గణపతి శిరస్సు తొలగిపోయిందని, శ్రీమహావిష్ణువు ఏనుగు శిరస్సును ఖండించి తీసుకొచ్చి అతికించాడనీ తెలియజేస్తున్నాయి. కాలంమారేకొద్దీ భారీ పరిమాణంలో వినాయకుడిని పూజించే పద్ధతి వచ్చిందంటున్నారు.
వాస్తవానికి చవితినాడు గణపతిని పూజించి, పంచమినాడు ఉద్వాసన చెప్పాలి. అయితే పర్యావరణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, మట్టితో శివుడి పార్థివలింగాన్ని తయారు చేసినట్లుగా, పసుపుతో గౌరీదేవి రూపాన్ని తీర్చిదిద్దినట్లుగా, గణపతిని కూడా చెరువులో ఉన్న మట్టిని తెచ్చి సిద్ధంచేసి, పూజించి ఆ తర్వాత నిమజ్జనం చేసే సంప్రదాయం వాడుకలోకి వచ్చిందని చెబుతున్నారు. దేహం శాశ్వతం కాదనే వాస్తవాన్ని గ్రహించి, ఆకారంపైన దృష్టి నిలపకుండా కేవలం జ్ఞానాన్ని స్వీకరించేందుకు ప్రయత్నించాలని చెప్పడమూ ఈ మట్టి ప్రతిమను పూజించడంలోని పరమార్థమని వివరిస్తున్నారు ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి.
గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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