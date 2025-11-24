పరశురాముడు స్వయంగా ప్రతిష్టించిన శివలింగం- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే సర్వరోగాలు మటుమాయం!
యనమలకుదురు రామలింగేశ్వరస్వామి- ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే వేయిమంది మునుల అనుగ్రహాన్ని ఒకేసారి అందుకున్నంత పుణ్యం!
Published : November 24, 2025 at 5:00 AM IST
Yanamalakuduru Ramalingeswara Swamy Significance : 'శివా!' అని భక్తితో ఆర్తిగా పిలిస్తే చాలు తన భక్తుల ఆపదలను రూపుమాపే వాడు భోళా శంకరుడు. 'శివ' అనే పదానికి అర్థం 'శుభం'. అంటే ఒక్క శివుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే చాలు కోరిన శుభాలు దక్కుతాయని శివపురాణం చెబుతోంది. శివాలయం లేని ఊరు ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. కొన్ని శివాలయాలు ఆ ఆలయాల్లో శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించిన వారి వల్ల ఖ్యాతి పొందుతాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన శైవ క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
యనమలకుదురు పరశురామ శివుడు!
పరమశివుని మహాభక్తుడు, ప్రియ శిష్యుడు అయిన పరశురాముడు పునః ప్రతిష్టించిన లింగమే యనమలకుదురు పరశురామ శివుడు! అందుకే యనమలకుదురులో కొలువైన పార్వతి రామలింగేశ్వరులను పూజిస్తే తమ కష్టాలు, నష్టాలు గొడ్డలితో కూల్చినట్లు సమూలంగా పోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం ఏమిటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
యనమలకుదురు పార్వతి రామలింగేశ్వరుల క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో యనమలకుదురు కొండమీద పార్వతి రామలింగేశ్వరుల క్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది. పవిత్ర కృష్ణా నదీతీరంలో వెలసిన ఈ క్షేత్రంలో పరమ శివుడు వాయులింగంగా పూజలందుకోవడం విశేషం.
తపోభూమి - యనమలకుదురు
పూర్వం ఈ ప్రాంతం తపోభూమిగా ప్రకాశించింది. ఈ ప్రాంతంలో తపస్సు చేస్తే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం తధ్యమని భావించి ఎందరో రుషులు, మునులు ఇక్కడ తపస్సు చేయడం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి తపోభూమి అని పేరు వచ్చింది. వేయిమంది మునులు తపస్సు చేశారు కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని 'వేయి మునుల కుదురు' అని పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా ఇదే యనమలకుదురుగా వ్యవహారంలోకి వచ్చింది.
ప్రతిధ్వనించే ప్రణవం
యనమలకుదురులోని గాలిలో ఇప్పటికీ ఓంకారం వినిపిస్తుందని విశ్వాసం.
ఆలయ స్థల పురాణం
శ్రీ మహా విష్ణువు దశావతారాల్లో ఆరవ అవతారం పరశురామావతారం. జమదగ్ని మహర్షి, రేణుక దంపతుల వరపుత్రుడే పరశురాముడు. పరమశివునికి పరమ భక్తుడైన పరశురాముడు శివుని వద్దనే సకల విద్యలు నేర్చుకున్నాడు. శివుని నుంచి శక్తివంతమైన గొడ్డలిని కానుకగా పొంది పరశురాముడనే సార్ధక నామధేయుడయ్యాడు.
కార్త్యవీర్యార్జున సంహారం
ఒకసారి కార్త్యవీర్యార్జునుడు జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమంలోని కామధేనువును అపహరించగా, ఆ విషయం తెలిసిన పరశురాముడు తన గొడ్డలితో కార్త్యవీర్యార్జునుని సంహరించి కామధేనువును తిరిగి ఆశ్రమానికి చేరుస్తాడు. అయితే అంతటితో ఆగకుండా పరశురాముడు క్షత్రియజాతి మీదనే కక్ష కట్టి ఇరవై ఒక్కసార్లు దండెత్తి భూమిపై ఉన్న క్షత్రియులనందరిని అంతమొందిస్తాడు. చివరకు శ్రీరాముడు శివధనుర్భంగం చేసిన విషయం తెలుసుకుని ఆగ్రహంతో రామునిపై యుద్ధానికి వచ్చి చివరకు తాను వేరు రాముడు వేరు కాదు అని విషయం గ్రహించి అహాన్ని విడిచి పెట్టి హిమాలయాలకు తపస్సు చేసుకోడానికి వెళ్ళిపోతాడు.
పరశురాముని ఆధ్యాత్మిక యాత్ర
పరశురాముడు హిమాలయాలకు వెళ్లే మార్గంలో ఎన్నో శివలింగాలను ప్రతిష్టించాడు. తన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో భాగంగా ఆంధ్రదేశానికి వచ్చిన పరశురాముడు యనమలకుదురులో స్వయంభువుగా వెలసిన పార్వతిరామలింగేశ్వరులను దర్శించుకుని వేదోక్తంగా పునః ప్రతిష్టించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో పరశురాముడు యనమలకుదురు కొండపై నుంచి కింద ఉన్న కృష్ణానదీ ప్రవాహం వరకు నూటొక్క శివలింగాలు ప్రతిష్టించాడని అంటారు. అయితే ప్రస్తుతం అవన్నీ భూగర్భంలో కలిసి కనుమరుగయ్యాయి.
శివకేశవ క్షేత్రం
విష్ణుమూర్తి అవతారమైన పరశురాముడు పూజించిన లింగం కాబట్టి ఈ క్షేత్రం శివకేశవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. సీతారాములు తమ వనవాస సమయంలో పార్వతి రామలింగేశ్వరుని పూజించారని స్థానికుల కథనం.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో పరశురామ ప్రతిష్ఠిత పార్వతి సమేత రామలింగేశ్వరుని దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసిన వినాయకుని, సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని, దాసాంజనేయస్వామిని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
రాజపూజ్యం
ఎందరో పాలకులు, మరెందరో రాజులు పార్వతి రామలింగేశ్వరుని సేవించి తరించారు. చాళుక్యులు, కాకతీయులు, రెడ్డిరాజులు, విజయనగర ప్రభువులు, పార్వతి రామలింగేశ్వరుని దర్శించి తరించినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి.
కన్నుల పండుగగా ప్రభల ఉత్సవం
మహాశివరాత్రి సందర్భంగా యనమలకుదురులో మూడు రోజులపాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ప్రభల ఉత్సవం చూడటానికి రెండుకళ్ళూ సరిపోవు. శివరాత్రి సమయంలో ఈ ప్రభలను మహాశివుని ప్రతిరూపంగా భక్తులు భావిస్తారు. ప్రభోత్సవం సందర్భంగా విద్యుద్దీపకాంతులతో, మేళతాళాలతో, మేలు జాతి వృషభాలతో ప్రభలతో గిరిప్రదక్షిణం చేస్తారు. శివరాత్రి తెల్లవారి శివపార్వతుల కళ్యాణం, పార్వతి రామలింగేశ్వరస్వామి వసంతోత్సవం, అనంతరం గ్రామోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరుగుతాయి.
గండ దీపాలు
మహాశివరాత్రి ప్రభల ఉత్సవం సందర్భంగా భక్తులు శివునికి తమ కష్టాలు తీర్చమని వేడుకుంటూ గండదీపాలు సమరించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
దర్శనఫలం
యనమలకుదురు రామలింగేశ్వరస్వామిని ఒక్కసారి దర్శిస్తే వేయిమంది మునుల అనుగ్రహాన్ని ఒకేసారి అందుకున్నంత ఫలమని విశ్వాసం. అంతేకాదు రామలింగేశ్వరస్వామిని దర్శిస్తే శివుడు భక్తుల అనారోగ్యాలను, అనావృష్టిని, చోరభయాలను పరశుతో అంటే గొడ్డలితో తుదముట్టిస్తాడని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్, బస్టాండు నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోడానికి నిరంతరం బస్సు, ఆటోల సదుపాయం ఉంది. మనం కూడా యనమలకుదురు పార్వతిరామలింగేశ్వర స్వామిని దర్శిద్దాం. ఆపదల నుంచి గట్టెక్కుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.