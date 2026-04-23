విజయాలకు తాళం చెవి అపరాజిత దేవి- విజయవాడలో వెలసిన రహస్య శక్తి గురించి తెలుసా?

జీవితంలో విజయం కోసం దైవ సహాయం కోరుకునే వారికి అపరాజిత దేవి ఆశీర్వాదం- విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన ఈ అమ్మవారి మహిమలు, పూజా విధానం గురించి మీకోసం

vijayawada durga temple
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 6:47 PM IST

Aparajita Devi Temple : జీవితంలో మనం ఎన్నో సాధించాలనుకుంటాం. కానీ మానవ ప్రయత్నంలో లోపం కారణంగా కొన్నిసార్లు విఫలమవుతూ ఉంటాం. విధికి తలవంచాల్సి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎంత కష్టపడినా సరే ఆశించినది దొరకనప్పుడు మనకు ఏదో అద్భుతమైన దైవ సహాయం కావాలి లేకపోతే ఈ కార్యం జరగదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ అపరాజిత దేవి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తే తప్పకుండా విజయం కలుగుతుంది. మరి భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ అపరాజిత అమ్మవారు ఎక్కడ ఉంటారు? అమ్మవారి మహిమాన్విత విశేషాలను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అపరాజితా దేవి అమ్మవారు ఎక్కడ వెలసి ఉన్నారు?
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ కొండ మీదకు వెళ్లినప్పుడు గర్భగుడిలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని బయటకు వచ్చి ఎదురుగా చూసినప్పుడు ఒక చెట్టు కింద క్షేత్రపాలకుడైన ఆంజనేయ స్వామి కనిపిస్తారు. ఆ స్వామికి వెనకాల ఒక చిన్న అమ్మవారి విగ్రహం ఉంటుంది. అ అమ్మవారే అపరాజిత దేవి అమ్మవారు. చాలామందికి ఈ అమ్మవారి శక్తి గురించి తెలియదు. చాలామంది అక్కడ కుంకుమ పసుపు ప్యాకెట్లు అమ్మవారి ముందుకు విసురుతూ ఉంటారు. కానీ అలా చేయకూడదు. ఈ అమ్మవారు చాలా శక్తివంతమైన మూర్తి. అపరాజితా దేవి అమ్మవారు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

అందరి ఆశయం ఒక్కటే!
మానవ జీవితం విజయపథంలో సాగాలంటే పిల్లలు చదువుల్లో విజయాన్ని సాధించాలి. మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించి జీవితంలో స్థిరపడాలి. పెళ్లి, పేరంటాలు జరిగి, ఇల్లు వాకిళ్లు ఏర్పరచుకుని సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలి. ఈ విజయాలన్నింటిని ఒక క్రమానుసారంగా మనకు అనుగ్రహించేదే అపరాజిత తల్లి.

అపరాజితాదేవి ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది?
దేవీభాగవతంలో చండీ సప్తశతి చాలా శక్తివంతమైనది. ఇందులో వివరించిన ప్రకారం పూర్వం ఒకానొక సమయంలో దేవాసురుల యుద్ధం భీకరంగా జరుగుతుంటుంది. అప్పుడు దేవతలు వెళ్లి అమ్మవారిని విజయం కోసం ప్రార్థిస్తే అప్పుడు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమవుతారు. ఆ విధంగా దేవతలకు విజయాన్ని ప్రసాదించడానికి ఆవిర్భవించిన స్వరూపమే ఈ అపరాజితాదేవి అమ్మవారు.

అపరాజితా దేవి స్తోత్రం
ఈ చండీ సప్తశతిలోనే ఒకచోట అపరాజితా దేవి స్తోత్రం కూడా ఉంటుంది. ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో పఠిస్తే అపరాజితాదేవి మన చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచాన్ని అంటే ఒక దుర్గాన్ని కట్టేస్తుందన్నమాట. ఇక ఏ దుష్టశక్తులు అందులోకి చొరబడలేవు. ఆ అపరాజితాదేవి అతి సంకటమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి కూడా మనల్ని తేలికగా దాటవేస్తుంది.

అపరాజితా దేవి స్తోత్ర మహత్యం
అపరాజితా దేవి స్తోత్రాన్ని ప్రతి శుక్రవారం సంధ్యా సమయంలో అమ్మవారి ముందు దీపాన్ని వెలిగించి పఠించాలి. భక్తి శ్రద్ధలతో అపరాజిత దేవి స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే మనలో నిద్రాణమై ఉన్న శక్తులు జాగృతం అవుతాయి. ఆ తల్లి మన బుద్ధిని ప్రచోదనం చేసి విజయాలను అందిస్తుంది. ఎంత చదువుకున్నా పరీక్షల్లో చదివినది గుర్తుకు రాకపోతే అపజయాలు తప్పవు కదా! అందుకే అపరాజిత దేవిని ప్రార్ధిస్తే సమయానికి బుద్ధి ప్రచోదనం కలుగుతుంది. అంటే సరైన సమయంలో అభ్యసించిన విద్య అక్కరకు వస్తుంది.

ఆపదలు తొలగించే అమృత ప్రదాయిని
కష్టకాలంలో, క్లిష్టమైన సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు, ఆ సంకట పరిస్థితుల నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలియక దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అపరాజిత దేవిని దర్శించి అపరాజిత దేవి స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే ఆ తల్లి సంకటాల నుంచి బయట పడే మార్గాన్ని సూచిస్తుంది.

అభీష్టసిద్ధి కలిగించే అపరాజిత దేవి
ప్రతి శుక్రవారం నియమానుసారంగా అపరాజిత దేవి స్తోత్రాన్ని సంధ్యా సమయంలో పఠించి, ఏలకులు కలిపిన పాలు, పటిక బెల్లం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే తలపెట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఎవరు ఏ కోరిక కోరుకుంటే ఆ కోరిక తీరుతుంది. అయితే ఆ కోరిక ధర్మబద్ధమైనదై ఉండాలి సుమా!

మనం కూడా ప్రతి శుక్రవారం అపరాజిత దేవిని పూజిద్దాం. సకల విజయాలు సొంతం చేసుకుందాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

