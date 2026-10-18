'నవరాత్రి దీక్ష'ను ఎలా ముగించాలి? - శమీ పూజ, వాహన పూజను చేయడం వెనుకున్న పరమార్థమిదే!
దసరా నాడు 'కొత్త పనులు' ప్రారంభిస్తే విజయం తథ్యమా? - ఈరోజు ఆచరించాల్సిన నియమాలేంటి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 3:43 PM IST
Vijayadashami 2026 : నవరాత్రుల పూజల సందడి ముగింపు దశకు వచ్చేసింది. అయితే, అసలైన పండుగ పరమార్థం దాగి ఉన్నది మహానవమి, విజయదశమి తిథుల్లోనే! ఈ రెండు రోజుల్లో కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన ఆచారాలు, నియమాలు ఏంటి? దసరా రోజున ఏ ముహూర్తమూ చూడకుండానే కొత్త పనులు మొదలుపెట్టవచ్చనే నమ్మకంలో ఎంతవరకు నిజముంది? శమీ పూజకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యమివ్వాలి? ఆయుధపూజ చేయడం వెనుకున్న పరమార్థం ఏమిటి? పండుగ వేళ చాలా మందికి ఇలాంటి సందేహాలు వస్తుంటాయి. మీ సందేహాలకు ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇలా సమాధానమిస్తున్నారు.
దసరారోజు జమ్మిచెట్టుకు పూజ చేస్తాం కదా. అసలు శమీ పూజకు ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యం?
అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్లేముందు పాండవులు తమ ఆయుధాలను జమ్మిచెట్టు(శమీ వృక్షం)పైన దాచి పెట్టి, అజ్ఞాతవాసం పూర్తయ్యాక, విజయదశమి రోజు వాటిని తిరిగి తీసుకుని, జమ్మి చెట్టుకు పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాతే పాండవులు కౌరవులతో యుద్ధంచేసి గెలిచారని ప్రతీతి. అలాగే, శ్రీరాముడు లంకపైన దండెత్తే ముందూ దసరానాడు శమీ వృక్షానికి పూజలు చేశాడట. ఈ ఇతివృత్తాల ఆధారంగానే జమ్మి చెట్టును పూజించే సంప్రదాయం ఆచరణలోకి వచ్చిందని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి.
ఈవిధంగా చేయడం వల్ల చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుందని అంటారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, శమీ వృక్షం శని దేవుడికి ఇష్టమైనది. సంవత్సరానికి ఒకసారైనా ఈ చెట్టును దర్శించుకుని పూజలు చేస్తే, శనిదోషాలు తొలగిపోవడంతోపాటు ఏలినాటి శని ప్రభావం కూడా ఉండదట. అందుకే విజయదశమి రోజు సాయంత్రం అందరూ శమీ చెట్టు దగ్గరకు వెళ్లి, పూజలు చేసి, ఆ ఆకుల్ని బంగారంగా భావించి, ఒకరికొకరు కానుక రూపంలో ఇచ్చిపుచ్చుకుని విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకొంటారు. ఈ సంప్రదాయం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, బిహార్, కర్ణాటకలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఆయుధ లేదా వాహన పూజను చేయడం వెనకున్న పరమార్థమేమిటి?
నవరాత్రుల్లో వచ్చే మహానవమి నాడే దుర్గాదేవి మహిషాసురుడిని సంహరించిందని, ఆ తర్వాతే తన ఆయుధాలను పక్కన పెట్టి విశ్రాంతి తీసుకుందని తెలియజేస్తోంది దేవీ భాగవతం. ఆ టైమ్లో దేవతలందరూ అమ్మవారు చేతబట్టిన ఆయుధాలన్నింటికీ పూజలు చేశారట. అలాగే, పాండవులూ అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్తున్నప్పుడు తమ ఆయుధాలను శమీ వక్షంపై భద్రపరిచారు. దసరాకు ముందు రోజు వాటిని తీసి పూజించి, తర్వాత యుద్ధానికి వెళ్లారు. ఇవన్నీ పరిగణించే నిత్య జీవితంలో మనం సంపాదించుకునేందుకూ జీవించేందుకూ యూజ్ చేసే వస్తువులను దైవంగా భావించి మహానవమి నాడు ఆరాధించాలని అంటారు. సూటిగా చెప్పాలంటే మనకు మేలుచేసే ప్రతి వస్తువులోనూ దైవత్వాన్ని చూడటమే ఆయుధ లేదా వాహన పూజ ముఖ్య ఉద్దేశమని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి.
అక్టోబరు 19 నుంచి 'శుక్ర మౌఢ్యమి' - ఏ పనులు చేయొచ్చు? - ఏవి చేయకూడదు?
కొత్త పని లేదా కొత్త బిజినెస్ దసరానాడు ప్రారంభిస్తే మంచిదని అంటారు. నిజమేనా?
సంవత్సరంలో వచ్చే అత్యంత శక్తిమంతమైన ముహూర్తాలలో దసరా ఒకటని పంచాంగం తెలియజేస్తోంది. దీన్ని 'స్వయంసిద్ధ ముహూర్తం' అని పిలుస్తారు. అంటే, ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా అమృతఘడియలు లేదా శుభ సమయం చూసుకోవాల్సిన పనిలేదు. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకూ ప్రతి క్షణం కూడా శుభప్రదమే అంటున్నారు. ఇది చెడుపైన మంచి గెలిచిన రోజు కాబట్టి ఏ కొత్త పని చేపట్టినా దైవబలం కూడా తోడవుతుందని చెబుతారు. అందుకే ఏవైనా కొనుగోలు చేయాలనుకున్నా, బిజినెస్ చేయాలనుకున్నా, కొత్త విద్యను నేర్చుకోవాలనుకున్నా ఈ రోజును ఎంచుకుంటారని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి.
విజయదశమి రోజు ఆచరించాల్సిన నియమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?
దసరా రోజున జగన్మాతను విజయదుర్గ రూపంలో ఆరాధిస్తారు. అలాగే, ఎప్పటికీ ఓటమి లేని దేవతగా పిలిచే అపరాజితా దేవిని పూజిస్తే తలపెట్టే ప్రతి కార్యంలో తిరుగు ఉండదని చెబుతారు. ముఖ్యంగా దశమి రోజు మధ్యాహ్నం 1.40 నుంచి 3.02 నిమిషాల మధ్య వచ్చే విజయ ముహూర్తంలో ఈ పూజ చేయడం మంచిదంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి. లేదంటే కనీసం అమ్మవారి గుడికి వెళ్లినా మంచిదే అంటున్నారు. వీటన్నింటితోపాటు దసరా నాడు పాలపిట్టను చూసి మనసులో విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ నమస్కరించడమూ ఓ సంప్రదాయమే అని చెబుతున్నారు.
నవరాత్రుల దీక్షను ఎప్పుడు ముగించాలి?
దేవీ నవరాత్రి దీక్షను శాస్త్రోక్తంగా ముగించేందుకు రెండు ప్రధాన పద్ధతులు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ప్రవచనకర్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. సాధారణంగా 9వ రోజైన నవమి తిథినాడు మార్నింగ్ అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించి, కర్పూర హారతి ఇచ్చి, ఆ తర్వాత నైవేద్య ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి, దీక్షను ముగించొచ్చంటున్నారు. లేదంటే దశమి వరకూ దీక్షా నియమాలను అనుసరించినా ఉత్తమం అంటున్నారు. అఖండ దీపాన్ని వెలిగిస్తున్నట్లయితే నవమి తిథి ముగిసే వరకూ లేదా దశమి ఉదయం దాకా నిరంతరాయంగా ఆ దీపం వెలిగేలా చూసుకోవడం ముఖ్యం. ఆ తర్వాతే కలశంతోపాటు అమ్మవారి పూజా పీఠాన్ని కొద్దిగా కదిలించి ఉద్వాసన చెప్పాలి. చాలా ప్రాంతాల్లో నవమి రోజు 9 మంది అమ్మాయిలను పిలిచి, వారిని సాక్షాత్తూ అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి, కన్యాపూజను చేసి ఆ తర్వాత నవరాత్రి వ్రతాన్ని ముగిస్తారని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యగమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. అంతే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
'కాలసర్ప దోషాలు' ఎన్ని రకాలు? - వివాహపరమైన సమస్యలకు కారణం ఏంటి?
కోరికలు తీరితే 'కొబ్బరిబొండాల' అభిషేకం! - ఈ ఫేమస్ 'ఆంజన్న టెంపుల్' ఎక్కడ ఉందంటే?