శ్రీరాముడే చేసిన మహా వ్రతం- విజయ ఏకాదశి రోజున ఆచరిస్తే శత్రువులపై గెలుపు ఖాయం!
విజయ ఏకాదశి ఎప్పుడు? పూజ విధానం, విశిష్టత మీకోసం
Published : February 13, 2026 at 4:15 AM IST
Vijaya Ekadashi Vrat : హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథి కి ఉన్న విశిష్టత అంతా ఇంతా కాదు. ఒక ఏడాదిలో మొత్తం 24 ఏకాదశులు ఉంటాయి. ప్రతినెలా శుక్ల పక్షంలో ఒకటి, కృష్ణ పక్షంలో మరొకటి చొప్పున నెలకు రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏకాదశి రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమనిష్టలతో లక్ష్మీనారాయణులను పూజించడం వల్ల ఆనందం, శ్రేయస్సు లభిస్తుంది. ఏకాదశి ఉపవాసం పాటించడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మాఘ బహుళ ఏకాదశిని విజయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈ కథనంలో విజయ ఏకాదశి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ ఏకాదశి విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
విజయ ఏకాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మాఘ బహుళ ఏకాదశిని విజయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 12, గురువారం మధ్యాహ్నం 11:50 నిమిషాల నుంచి మరుసటి రోజు అనగా ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1:50 నిమిషాల వరకు ఉంది. సూర్యోదయం ఆధారంగా లెక్కించినప్పుడు ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం రోజునే విజయ ఏకాదశి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు పూజకు శుభ ముహూర్తం.
విజయ ఏకాదశి విశిష్టత
పద్మ పురాణం ప్రకారం విజయ ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించిన వారికి అన్ని రంగాల్లో విజయం దక్కుతుంది. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. ఈ రోజు లక్ష్మినారాయణులను పూజించడం వల్ల భయం తొలగి, అన్ని కార్యాలు విజయవంతమవుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు, వైఫల్యాలు ఎదుర్కొనే వారికి ఈ వ్రతం ప్రయోజనకరం. అంతేకాదు భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ వ్రతం ఆచరిస్తే పూర్వజన్మ పాపాలను నశింపజేసి పుణ్యాన్నిస్తుంది. ఈ రోజు చేసే దానధర్మాలు అక్షయ ఫలాలను అందిస్తాయని శాస్త్రవచనం.
శ్రీరాముడు ఆచరించిన విజయ ఏకాదశి వ్రతం
విజయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే శత్రుభయం కూడా తొలగి పోతుంది. అందుకే శ్రీరాముడు రావణ సంహారం కోసం లంకానగరంపై దండెత్తడానికి ముందు విజయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించినట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. విజయ ఏకాదశి వ్రత ప్రభావంతో శ్రీరాముడు వానరసేనతో పాటు సునాయాసంగా సముద్రాన్ని దాటగలిగాడు. రావణుడిని సంహరించి, సీతమ్మవారిని విజయవంతంగా తిరిగి తీసుకొచ్చాడు. విజయ ఏకాదశి వ్రతం శత్రువులపై గెలుపు, సకల కార్యసిద్ధికి అత్యుత్తమ సాధనానికి ఇది నిదర్శనం.
విజయ ఏకాదశి పూజ విధానం
విజయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి శుచియై తలస్నానం చేసి పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని మనసులో సంకల్పించుకోవాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని ఒక పీట మీద విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ గంధం కుంకుమతో పసుపు రంగు పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ముందుగా ఒక రాగి పాత్రలో గంగాజలం, సుగంధ పుష్పాలు, అక్షింతలు, చందనం వంటివి వేసి కలశాన్ని స్థాపించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజ ప్రారంభించాలి. శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇష్టమైన తులసి దళాలతో అర్చిస్తూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. సెనగలు, పులిహోర, చక్రపొంగలి, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. చివరగా మంగళ హారతులు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
ఆలయాల్లో ఇలా
సాయంత్రం సమీపంలో ఉన్న విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి యధాశక్తి అర్చన జరిపించుకొని శ్రీ మహావిష్ణువుకు తులసిమాల సమర్పించాలి. రాత్రంతా భాగవత కథలు, కీర్తనలు, భజనలతో జాగారం చేయాలి.
ద్వాదశి పారణ
మరోసారి రోజైన ద్వాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే స్నానం చేసి నిత్య పూజాదికాలు ముగించుకోవాలి. ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. ఈ విధంగా విజయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని నిష్టగా ఆచరించే వారికి జీవితంలో విజయం, సుఖ సంతోషాలు తప్పక లభిస్తాయి.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.