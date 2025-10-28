చిత్తా నక్షత్రంలో శుక్రుడు– ఈ నాలుగు రాశుల వారికి రాజయోగం, ధనయోగం!
శుక్ర గ్రహ సంచారం అంటే ఏంటి?
Published : October 28, 2025 at 4:01 AM IST
Venus Transit In Chitra Nakshatra : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలు ఒక నిర్దిష్టమైన సమయంలో తాము సంచరించే రాశులను, నక్షత్రాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఈ ప్రభావం ఇతర రాశులపై, నక్షత్రాలపై ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 28, మంగళవారం నుంచి శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. చిత్త నక్షత్రాన్ని చిత్తా నక్షత్రమని, చిత్ర నక్షత్రం అని కూడా అంటారు. శుక్రుని నక్షత్ర మార్పుతో ప్రధానంగా 4 రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టనుంది. ఆ రాశులేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సుఖ భోగాలనిచ్చే శుక్ర గ్రహం
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు శుభ గ్రహం. విలాసాలకు, సుఖ భోగాలకు శుక్ర గ్రహం అధిపతి. ఈ నెల 28 వ తేదీ నుంచి శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అంగారకుడు అధిపతి అయిన చిత్త నక్షత్రంలోకి శుక్రుని ప్రవేశంతో నాలుగు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగనున్నాయి. శుక్రుడు నక్షత్ర మార్పు వల్ల ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగనుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: చిత్తా నక్షత్రం లో శుక్ర సంచారం వలన మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పెను మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారులు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి విశేషమైన లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగులకు బదిలీల రూపంలో స్దాన చలనం ఉండవచ్చు. నూతన హోదాతో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. శుక్రుడు విలాసాలు భోగాలు ఇస్తాడు కాబట్టి ఈ రాశి వారికి తమ జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన కానుకలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. శుక్ర గ్రహ అనుకూలత కారణంగా సంగీతం వంటి లలిత కళలలో ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ధనయోగం, వాహన యోగం ఉంటాయి. ఈ రాశి వారు లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరాన్ని ప్రతిరోజూ పఠించడం శ్రేయస్కరం.
వృషభ రాశి: చిత్తా నక్షత్రం లో శుక్ర సంచారంతో వృషభ రాశి వారికి మేలు జరుగుతుంది. ఈ రాశి వారికి మంచి రోజులు మొదలయ్యాయి. ఇక నుంచి వీరు ఏ పని చేసినా తిరుగుండదు. కాలం అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా గొప్ప శుభవార్తలు వింటారు. పిత్రార్జితం, వారసత్వపు ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతిపనీ విజయవంతమవుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. సంతానం ఆశించేవారికి సంతాన యోగం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. జీవితాన్ని విలాసవంతంగా గడుపుతారు. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ లక్ష్మీదేవిని తామరపూలతో పూజించడం మంచిది.
తులా రాశి: చిత్తా నక్షత్రం లో శుక్ర సంచారం కారణంగా తులా రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయ రంగాలలో ఉండేవారికి పదవీయోగం ఉంది. కెరీర్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అద్భుతమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నత స్థానంలో నిలుస్తారు. వివాహ ప్రయత్నాలలో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. కళ్యాణ యోగం ఉంది. నూతన ఆదాయ వనరులను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. భూమి, గృహం వంటి స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజు అష్టలక్ష్మి స్తోత్రాన్ని పఠించడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి : చిత్తా నక్షత్రం లో శుక్ర సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అదృష్ట యోగం పడుతుంది. లక్ష్మీ కటాక్షంతో సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. వేసే ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం వరిస్తుంది. విజయాల బాటలో నడుస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు తిరుగుండదు. అధికారం, గౌరవం సొంతమవుతాయి. గత కొంతకాలంగా ఆగిపోయిన పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. గతంలో కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం కలుగుతుంది. శుక్రుని శుభ ప్రభావం కారణంగా ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ కనకధారా స్తోత్రం పఠించడం మంచిది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రామాణికంగా అందించిన ఈ ఫలితాలు స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూనే ప్రతిఒక్కరూ పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలరు. ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాలను అనుసరించడం మంచిది.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.