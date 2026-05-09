కలియుగంలోనే శ్రీనివాసుడి అవతారమెందుకు? మూడు ప్రధాన కారణాలు ఇవేనా?

శ్రీమన్నారాయణుడు కలియుగంలో భక్తులను రక్షించేందుకు శ్రీనివాసుడి అవతారం - నారదునికి ఇచ్చిన వరం నుంచి యశోదమ్మ కోరిక, వేదవతి కథ వరకు వేంకటేశ్వర అవతారం వెనుక ఉన్న మూడు ప్రధాన కారణాల విశేషాలు

Venkateswara Swamy Avatar Reasons
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 2:40 AM IST

Venkateswara Swamy Avatar Reasons : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు సాక్షాత్తు వైకుంఠవాసుడైన శ్రీమన్నారాయణుడే అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రీ మహావిష్ణువు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ కోసం ఒక్కో యుగంలో ఒక్కో అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. కలియుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీనివాసునిగా ఇలపై వెలియడానికి కొన్ని దైవ సంబంధిత కారణాలున్నాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆ కారణాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మొదటి కారణం
నిరంతరం నారాయణ స్మరణతో తరించే నారద మహర్షి ఒకనాడు వైకుంఠానికి వెళ్లి శ్రీ మహావిష్ణువుకి నమస్కరించి "ప్రభూ! కలియుగంలో మానవుల ఆయుర్దాయం చాలా స్వల్పం. అయినా కూడా వారు ప్రాపంచిక విషయాలపై మక్కువతో భగవంతుని నామ స్మరణను విస్మరిస్తున్నారు. వారిని ఉద్ధరించే తరుణోపాయమే లేదా?" అని ప్రశ్నించాడంట! అప్పుడు నారాయణుడు నారదునితో "ఓ మునీంద్రా! కలియుగంలో నేను శేషాచలం కొండలపై శ్రీనివాసునిగా అవతరించబోతున్నాను.

మానవులు నా కొండకు ఒక్కసారి వచ్చి నన్ను దర్శించి నాకు తల నీలాలు సమర్పిస్తే చాలు వారి పాపాలన్నీ పటాపంచలవుతాయి. అంతేకాదు నా సన్నిధిలో ఒక్క ఆర్జిత సేవ చేసినా అశ్వమేథ యాగం చేసినంత పుణ్యం వారికి కలిగేలా అనుగ్రహిస్తాను. పాపభారం అధికంగా ఉండే కలియుగంలో నా భక్తుల కోసం నేను శ్రీనివాసునిగా అవతరంచి వారిని ఉద్ధరిస్తాను" అని శ్రీనివాసుడు నారద మహర్షికి తెలిపాడు. అన్నట్లుగానే శ్రీనివాసునిగా అవతరించి భక్తుల పాపాలు పోగొడుతున్నాడు. నారాయణుడు శ్రీనివాసునిగా వెలియడానికి ఇది మొదటి, ముఖ్యమైన కారణం.

రెండవ కారణం
ద్వాపర యుగంలో శ్రీమహావిష్ణువు ధరించిన అవతారం శ్రీకృష్ణావతారం. నిజానికి కన్నయ్యను కన్నది దేవకీదేవి అయినా పెంచింది మాత్రం యశోదమ్మ! భగవంతుడైన చిన్ని కృష్ణుని పెంచే అదృష్టం యశోదమ్మకు కలిగింది. ఈ లోకంలో యశోదమ్మ వంటి అదృష్టవంతురాలు వేరొకరు లేరు. యశోదమ్మ కోరకుండానే శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ ఆమెకు రెండు మూడు సార్లు విశ్వరూప దర్శనభాగ్యం కలిగించాడు. చిన్ని కృష్ణుడి బాల్య క్రీడలతో మురిసిపోయిన యశోదమ్మకు శ్రీకృష్ణుని కళ్యాణాన్ని చూడాలన్న కోరిక మాత్రం తీరలేదు. ఆ విషయమై యశోదమ్మ చింతిస్తుండగా శ్రీకృష్ణుడు తన తల్లి యశోదతో తాను కలియుగంలో వేంకటేశ్వరునిగా అవతరిస్తానని, ఆ సమయంలో యశోద వకుళమాతగా తన కళ్యాణాన్ని జరిపించే భాగ్యాన్ని పొందవచ్చునని కృష్ణుడు వాగ్థానం చేసాడంట! వైకుంఠవాసుడైన శ్రీ మహా విష్ణువు శ్రీనివాసునిగా అవతరించడానికి ఇది రెండవ కారణం.

మూడవ కారణం
శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం త్రేతా యుగానికి ముందే శ్రీ మహాలక్ష్మి వేదవతిగా ఉద్భవించింది. సీతమ్మ దొరికినట్లుగానే, ఈమె కూడా దర్భల మీద దొరికింది. వేదవతికి యుక్త వయసు రాగానే ఆమె తండ్రి వివాహం చేద్దామని సంకల్పించారు. అప్పుడు వేదవతి తాను కలియుగ శ్రీనివాసుని తప్ప వేరొకరిని వివాహమాడనని చెప్పిందట! అత్యంత దుర్లభమైన తన అభీష్టాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవడానికి వేదవతి హిమాలయాలకు వెళ్లి తపస్సు చేయసాగింది.

రావణాసురునికి వేదవతి శాపం
తపస్సు చేసుకుంటున్న వేదవతిని కామించిన రావణాసురుడు ఆమెను ఎత్తుకు పోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు వేదవతి 'ఒక స్త్రీ కారణంగానే నీవు అంతమవుతావని శపించి అగ్నిలో దూకి ఆత్మార్పణ చేసుకుంటుంది. ఆ సమయంలో అగ్నిహోత్రుడు ఆమెను కాపాడి, కూతురిగా స్వీకరించాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత రావణుడు సీతమ్మని ఎత్తుకు పోతుండగా అగ్నిహోత్రుడు ఎదురై 'నీ రథంలో ఉన్నది నిజం సీత కాదు అసలు సీత నా వద్ద ఉందని' చెబుతాడు. అప్పుడు రావణాసురుడు సంతోషించి నిజం సీతను అగ్నిదేవునికి అప్పగించి వేదవతిని తనతో లంకకు తీసుకెళ్తాడు.

పద్మావతిగా శ్రీనివాసుని చేరిన వేదవతి
రామరావణ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత అగ్నిదేవుడు నిజం సీతను శ్రీరామునికి అప్పగిస్తాడు. అప్పుడు అగ్నిదేవుడు రామునితో 'నీవు లంకలో రావణాసురుని చెర నుంచి కాపాడిన వేదవతిని కూడా భార్యగా స్వీకరించమని' అడుగుతాడు. అప్పుడు శ్రీరాముడు ఈ యుగంలో నేను ఏకపత్నీ వ్రతుడను. కలియుగంలో నేను వేంకటేశ్వర స్వామిగా భువిపై అవతరించినప్పుడు పద్మావతిగా ఆకాశరాజుకు లభించిన వేదవతిని పెండ్లాడుతాను" అని మాట ఇస్తాడు. అగ్ని సాక్షిగా అగ్నిదేవునికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం శ్రీ మహా విష్ణువు శ్రీనివాసునిగా అవతరించాడు. ఇలా ఈ మూడు కారణాల వలన వైకుంఠనాథుడు శ్రీనివాసునిగా భువిపై అవతరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.

ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

