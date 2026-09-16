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వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే కోరిన కోర్కెలు తీరడం ఖాయం!

తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో జరిగే పోలేరమ్మ జాతర గ్రామదేవతా ఆరాధనలో ప్రత్యేక స్థానం - తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ జాతర స్థానిక భక్తి, జానపద సంస్కృతి, గ్రామదేవతా సంప్రదాయాలకు ప్రతీక

Venkatagiri Poleramma Jatara History
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 3:06 AM IST

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Venkatagiri Poleramma Jatara History : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ గ్రామదేవతా జాతరలలో ప్రసిద్ధి చెందిన వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర! చారిత్రక వైభవాన్ని సొంతం చేసుకున్న పవిత్ర జాతర! వినాయక చవితి తరువాత 3 రోజులపాటు పోలేరమ్మ జాతర! రాష్ట్రపండుగగా పోలేరమ్మ జాతర!

పోలేరమ్మ దేవాలయం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తిరుపతి జిల్లాలోని వెంకటగిరి పట్టణంలో వెంకటగిరి రైల్వే స్టేషన్‌కు సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ క్షేత్రం ఉంది. ఈ క్షేత్రంలోనే గ్రామదేవత శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారి దేవాలయం వెలసి ఉంది. అత్యంత ప్రాచీనమైన చరిత్ర కలిగిన ఈ అమ్మవారు శక్తి స్వరూపిణిగా, భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారంగా పూజలందుకుంటున్నారు.

ఎవరీ పోలేరమ్మ!
సప్త ద్రావిడ సోదరీ దేవతలలో పోలేరమ్మ కూడా ఒకరు. పోలేరమ్మను సప్త ద్రావిడ సోదరీ దేవతలలో ప్రధాన దేవతగా భావించే సంప్రదాయం ఉంది. పోలేరమ్మ, అంకమ్మ, ముత్యాలమ్మ, దిల్లీ పోలాసి, బంగారమ్మ, మాతమ్మ, రేణుకమ్మలను సప్త సోదరీ దేవతలుగా కొన్ని ప్రాంతీయ సంప్రదాయాల్లో పూజిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రాంతాల్లోనూ ఈ గ్రామదేవతా ఆరాధనా సంప్రదాయాలు కనిపిస్తాయి.

పోలేరమ్మ చరిత్ర
వెంకటగిరిలో కొలువైన శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారు శక్తి స్వరూపిణిగా భక్తులచే కొలువబడుతూ, కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగుబంగారంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ అమ్మవారు వెంకటగిరి ప్రజలకు గ్రామదేవతగా విశేషమైన భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు అందుకుంటున్నారు.

పోలేరమ్మ జాతర– ఒక విశిష్టమైన సంప్రదాయం
వెంకటగిరిలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగే పోలేరమ్మ జాతర ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ జాతరకు స్థానిక ప్రజలతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

పోలేరమ్మ జాతర ఎప్పుడు?
వినాయక చవితి అనంతరం వచ్చే మూడో బుధవారం నాడు ఈ జాతరను వైభవంగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఏడాది 2026 సెప్టెంబర్ 16 నుంచి అక్టోబర్ 1 వరకు ఈ జాతర వైభవంగా జరగనుంది. ఈ జాతరకు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం.

వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర ముఖ్య తేదీలు- విశేష కార్యక్రమాలు
ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలో వెంకటగిరి పోలేరమ్మ అమ్మవారికి స్థానిక గ్రామస్థులు ఐదు రోజులు పాటు జాతర నిర్వహిస్తారు. ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

  • మొదటి చాటింపు సెప్టెంబర్ 16, బుధవారం రోజు జరగనుంది.
  • రెండో చాటింపు సెప్టెంబర్ 23, బుధవారం జరగనుంది.
  • సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం అమ్మవారి ఉత్సవాలలో భాగంగా ఘటోత్సవం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
  • సెప్టెంబర్ 30, బుధవారం రాత్రి నిలుపు, ప్రధాన జాతర కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
  • అక్టోబర్ 1, గురువారం ఉదయం అమ్మవారి నిమజ్జనం కార్యక్రమం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా పోలేరమ్మ జాతర ప్రాచీన చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.

జాతర చరిత్ర
వెంకటగిరి సంస్థానాధీశుల కాలం నాటి చారిత్రక సంప్రదాయాలతో ఈ జాతరకు ఎంతో అనుబంధం ఉంది. వెంకటగిరి సంస్థానాధీశుల వంశానికి చెందిన 33 తరాల వారు పోలేరమ్మ జాతరను నిర్వహించడం ఈ క్షేత్ర చరిత్రలో విశేషమైన అంశంగా చెప్పుకుంటారు. వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర పూర్వం రాజుల కాలం నుంచి జరుగుతుంది. 1917 సంవత్సరంలో వెంకటగిరి సంస్థానంలో చాలామంది ప్రజలు కలరా, మశూచి వ్యాధులకు ఎక్కువగా రావడంతో ఎంతో మంది ప్రజలు చనిపోయారు. అప్పట్లో ప్రజలను కాపాడేందుకు వెంకటగిరి రాజవంశస్థులు కలరా వ్యాధి తగ్గడం కోసం ఒక యాగం చేశారు. అప్పుడు కలరా వ్యాధి తగ్గింది. 1919లో కలరా వ్యాధి తగ్గిన కారణంగా వెంకటగిరి రాజావారు ఆ సంవత్సరం ఘనంగా జాతర జరిపారు. అప్పటి నుంచి ఈ జాతరను భారీగా జరిపించడం ఆనవాయితీగా మారింది. 1992 సంవత్సరం నుంచి పోలేరమ్మ దేవాలయం దేవాదాయ శాఖ పరిధిలోకి రావడంతో, వారి ఆధ్వర్యంలో జాతర కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి.

జాతర ఇలా జరుగుతుంది!
ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి తర్వాత వచ్చే మొదటి బుధవారం నాడు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఊరి గ్రామస్థులు మొదటి చాటింపు వేస్తారు. అలాగే రెండో బుధవారం రోజున కూడా చాటింపు వేస్తారు. మూడో బుధవారం, గురువారం అమ్మవారి జాతర నిర్వహిస్తారు.

శుభకార్యాలు నిషిద్ధం
జాతర జరుగుతున్న సమయంలో ఎవరూ తమ ఇళ్లల్లో శుభకార్యాలు చేసుకోరు. జాతర మహోత్సవం అయిదు రోజుల పాటు సాంప్రదాయకంగా జరుగుతుంది. జాతర ముందు గ్రామ పొలిమేరలో రెండు రాళ్లును శక్తి స్వరూపలుగా ప్రతిష్ఠ చేసి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ముందుగా భక్తులకు పుట్ట మట్టితో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని కళ్లు లేకుండా దర్శనార్థం ఉంచుతారు. ఆ తర్వాత విగ్రహానికి ముసుగు కప్పి పల్లకిలో అత్తవారి ఇల్లుగా భావించే జీనిగవారి వీధికి తీసుకొని వస్తారు. అర్ధరాత్రి తరువాత కళ్లు, దిష్టి చుక్క పెడతారు. అమ్మవారికి కళ్లు పెడుతున్న సమయంలో నేరుగా కాకుండా అద్దంలో నుంచి చూస్తూ వెనుక నుంచి పెడతారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసిన తర్వాత భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తారు. అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ వేపాకులతో పూజలు నిర్వహిస్తారు. జాతరలో భాగంగా అమ్మవారికి జంతుబలులు ఇచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఇలా చేయడం గ్రామానికి శుభకరమని భక్తుల విశ్వాసం.

రాష్ట్ర పండుగగా!
వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతరను 2023 సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది. ఆనాటి నుంచి ఈ జాతరను రాష్ట్ర జాతరగా నిర్వహిస్తున్నారు.

ప్రపంచ ప్రసిద్ధి
వెంకటగిరి పట్టణం నేత చీరలకు ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందో, పోలేరమ్మ జాతరకు కూడా అంతే ప్రసిద్ధి చెందింది. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయం స్థానిక ప్రజల భక్తికి, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ ఏడాది పోలేరమ్మ జాతరకు మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలైన గ్రామదేవతలను కాపాడుకుందాం! మన ఆలయాలను, మన సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందిద్దాం.

జై పోలేరమ్మ తల్లి!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.


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