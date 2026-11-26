కోడెదూడను కట్టే వింత మొక్కు!- 1000 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఇవే!
Vemulawada Raja Rajeswara Swamy : దాదాపు 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడి స్థల పురాణం, ఆచారాల గురించి మీకు తెలుసా?
Published : November 26, 2026 at 3:00 AM IST
కార్తిక మాసంలో తప్పకుండా దర్శించాల్సిన ఆలయం వేములవాడలో వెలసిన శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ శైవ పుణ్యక్షేత్రాలలో వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎంతో విశిష్టమైనది. దాదాపు వేయి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి, ఆలయ చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీ వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కరీంనగర్కి సుమారు 35 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న వేములవాడ పట్టణంలో ఈ దివ్యక్షేత్రం కొలువై ఉంది. చాళుక్యుల కాలం నాటి చారిత్రక ప్రాశస్త్యం కలిగిన ఈ ఆలయానికి వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర ఉందని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్మరణతోనే ముక్తి!
శ్రీశైల శిఖర దర్శనం వల్ల ముక్తి లభిస్తుందని, కాశీలో మరణిస్తే మోక్షం సిద్ధిస్తుందని, ఇతర పుణ్యక్షేత్రాలలో తపస్సు చేస్తే మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని పురాణ వచనాలు చెబుతాయి. అయితే వేములవాడలోని ధర్మగుండం పేరు స్మరించినంత మాత్రాన పుణ్యఫలం కలుగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
స్థలపురాణం
ఈ దేవాలయంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి సమేతుడైన రాజరాజేశ్వరుడు లింగరూపంలో వెలసి నిత్యం పూజలందుకుంటున్నాడు. భాస్కర క్షేత్రంగా, హరిహర క్షేత్రంగా పిలిచే ఈ క్షేత్రం గురించి భవిష్యోత్తర పురాణంలోని రాజేశ్వరఖండంలో ఉంది. అర్జునుడి మునిమనవడైన నరేంద్రుడు పొరపాటున లేడిగా భావించి ఒక ఋషిని సంహరించాడట. ఆ పాపం నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ఎన్నో పూజలు, పుణ్యకార్యాలు చేసినప్పటికీ పాపవిముక్తి కలగలేదని స్థలపురాణం చెబుతుంది.
దేశాటన చేసిన నరేంద్రుడు
ఋషిని సంహరించడం వల్ల కలిగిన బ్రహ్మహత్యాపాతకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి నరేంద్రుడు దేశాటన చేస్తూ ఇక్కడికి చేరుకున్నాడట. ఇక్కడి ధర్మగుండంలో స్నానం చేసి, దోసిలితో నీటిని తాగగానే అతడి పాపం తొలగిపోయిందట. అనంతరం స్వామివారు కలలో కనిపించి, ధర్మగుండం అడుగున రాజరాజేశ్వర లింగరూపంలో తాను ఉన్నానని, ఆ లింగాన్ని వెలికితీసి ప్రతిష్ఠించి ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించారట. స్వామివారి ఆజ్ఞ ప్రకారం నరేంద్రుడు ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజలు ప్రారంభించాడని స్థల పురాణం వివరిస్తుంది. కొలను సమీపంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించిన నరేంద్రుడికి శివుడు ప్రత్యక్షమై బ్రహ్మహత్యాపాతకం నుంచి విముక్తి కలిగించాడట. ఆ శివలింగమే ఇప్పుడున్న మూలవిరాట్టని స్థలపురాణం.
మరో కథనం
మరో కథనం ప్రకారం ద్వాపరయుగంలో పాండవులు సైతం వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారిని ఆరాధించారని చెబుతారు. కాశీ, చిదంబరం, శ్రీశైలం క్షేత్రాలను పావనం చేసిన తరువాత మహేశ్వరుడు ఈ క్షేత్రానికి వేంచేసినట్లుగా పురాణం కథనం.
ఆలయ చరిత్ర
వేములవాడ రాజన్న ఆలయానికి పౌరాణికంగానే కాకుండా చారిత్రక ప్రసక్తి కూడా ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని చాలా రోజుల్లో ప్రముఖుడైన రాజ రాజ నరేంద్రుడు నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. తదుపతి కాలంలో ఈ ప్రాంతం కాకతీయుల ఆధీనంలో, దిల్లీ సుల్తానుల ఆధ్వర్యంలో ఉన్నట్లు ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారు నీలలోహిత శివలింగ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. స్వామికి కుడివైపున రాజేశ్వరి అమ్మవారు, ఎడమవైపున లక్ష్మి సమేత గణపతి కొలువై ఉంటారు. అమ్మవారు, నందీశ్వర స్వామివారు కూడా ఈ ఆలయంలో కొలువై ఉన్నారు. ఇక్కడ కొలువైన శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారిని భక్తులు ప్రేమగా 'రాజన్న' అని పిలుచుకుంటారు. భక్తుల కోరికలు తీర్చే కొంగుబంగారంగా రాజన్న స్వామివారు ప్రసిద్ధి చెందారు.
హరిహర క్షేత్రం
ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో 22 శివలింగాలు ఉండటం విశేషం. అలాగే కోదండ రామాలయం, కాశీ విశ్వేశ్వర ఆలయం, మహిషాసురమర్దిని అమ్మవారి ఆలయం వంటి ఉపాలయాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి. అంతేకాకుండా శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయంతో పాటు అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయం, శ్రీ రామచంద్ర స్వామి దేవాలయాలు కూడా వేములవాడ క్షేత్రంలో దర్శనమిస్తాయి. అందుకే ఈ క్షేత్రాన్ని హరిహర క్షేత్రంగా వ్యవహరిస్తారు.
మహిమాన్వితమైన ధర్మకుండం
దేవాలయం పక్కనే ఉన్న ధర్మకుండం అనే పుష్కరిణి చాలా మహిమాన్వితమైనది. కృతయుగంలో దేవేంద్రుడు, ద్వాపర యుగంలో పాండవుని మునిమనవడు ఈ ధర్మకుండంలో స్నానం ఆచరించి పాపాలు, శాపాలు తొలగించుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
భాస్కర క్షేత్రం
త్రేతా యుగంలో దక్షుడు గంధమాదన పర్వతంపై యజ్ఞం చేయగా, శివయజ్ఞభాగలేమితో ఉన్న హవిస్సును సూర్యుడు స్వీకరించి తన నిజబాహువులను కోల్పోయాడంట! నూరు సంవత్సరాల తరువాత సూర్యుడు విప్రుల సూచనల మేరకు వేములవాడ క్షేత్రంలో స్వామివారిని ఆరాధించి తన బాహువులు తిరిగి పొందాడంట! అందుకే ఈ క్షేత్రాన్ని భాస్కర క్షేత్రమని కూడా అంటారు.
కోడెమొక్కు
ఈ క్షేత్రంలో ఎక్కడ లేని ఓ ప్రత్యేకమైన ఆచారం ఉంది. సంతానం లేని దంపతులు, పిల్లలు కలగాలని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారికి కోడెమొక్కు చెల్లించుకుంటామని మొక్కుకుని, సంతానం కలిగిన తర్వాత ఆ పిల్లవానితో కలిసి వచ్చి, కోడెదూడను తెచ్చి ఆలయం చుట్టూ తిప్పి ముందున్న స్థంభానికి కట్టి వెళతారు. దీన్నే కోడెమొక్కు అంటారు. దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు కోడెదూడను తెచ్చుకోలేరు. అందుకే వారి సౌలభ్యం కోసం ఆలయ ప్రాంగణంలోనే కోడెదూడలను అద్దెకిస్తారు. మహాశివరాత్రి వంటి పర్వదినాల్లో వేలాదిమంది ఇక్కడ కోడెమొక్కు చెల్లించుకుంటారంటే ఈ ఆలయ ప్రాశస్త్యం ఏమిటో తెలుస్తుంది.
బిక్షాటనే వృత్తిగా మారే శివభక్తులు
వేములవాడ క్షేత్రంలో మరో వింత ఆచారం కూడా ఉంది. అదేంటంటే, భయంకరమైన రోగాల బారిన లేదా ఇతర కష్టాల బారిన పడిన మహిళలు రాజరాజేశ్వరునికి మొక్కుకుని తమ కష్టాలు తీరాక, ఆదిభిక్షువు అడుగుజాడల్లో బిక్షాటన వృత్తిగా స్వీకరించి, పార్వతిగా మహాశివునికే అంకితమైపోతారు. అలాంటివారు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో వేలాదిమంది కనిపిస్తారు.
పూజోత్సవాలు
ప్రతిరోజు వేలాదిమంది భక్తులు దర్శించుకునే శ్రీ వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిత్యపూజలు శైవ సంప్రదాయంలో జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. మహాశివరాత్రి రోజు దాదాపు మూడులక్షల మంది భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వందమంది అర్చకులతో మహా అభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఇక కార్తిక మాసంలో రాజన్న ఆలయం దీపకాంతులతో శోభాయమానంగా ఉంటుంది. కార్తిక మాసంలో వేములవాడ రాజన్న దర్శనం అత్యంత పుణ్యప్రదం మోక్షకారకం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కరీంనగర్ నుంచి 36 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వేములవాడకు బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో సులువుగా చేరుకోవచ్చు. ఆధ్యాత్మికతకు, చారిత్రక వైభవానికి, భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోవడం ప్రతి శివభక్తుడికి ఒక మధురమైన అనుభూతి. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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