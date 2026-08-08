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2 వేల జనాభా- కానీ ఏకంగా 45 హనుమాన్ ఆలయాలు- ఆ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో అడుగడుగునా హనుమాన్ ఆలయాలు- దీనివెనుకున్న చరిత్ర, ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు ఇవే!

Hanuman
Hanuman (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 5:54 AM IST

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Vellulla Hanuman Temples : సాధారణంగా ఒక ఊరిలో ఒకటో, రెండో హనుమ ఆలయాలు ఉండడం సహజం. అదే పెద్ద నగరమైతే ఇంకొన్ని ఎక్కువ ఉండచ్చు. కానీ కేవలం 2 వేలమంది జనాభా ఉన్న ఈ చిన్న గ్రామంలో ఏ దిక్కున చూసినా ఆంజనేయస్వామి ఆలయాలే కనిపిస్తుంటాయి. ఆ గ్రామం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మారుతి ఆలయాల గ్రామం
తెలంగాణ, జగిత్యాల జిల్లా, మెట్‌పల్లి మండలం వెల్లుల్ల గ్రామంలో ప్రవేశించగానే అడుగడుగునా హనుమాన్ ఆలయాలు దర్శనమిస్తాయి. ఈ గ్రామంలో ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా 45 హనుమాన్ దేవాలయాలున్నాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా వీధుల్లో అక్కడక్కడ ఆలయ నిర్మాణం జరగని హనుమాన్ విగ్రహాలు ఓ 10 వరకు కొలువుదీరి ఉంటాయి. ప్రతి ఆలయంలోనూ నిత్యపూజలు, భక్తజన సందోహం కనిపిస్తాయి. ఎందుకిలా ఊరు మొత్తం హనుమాన్ దేవాలయాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఆలయ చరిత్రను పరిశీలించాల్సిందే!

ఎటు చూసినా అంజన్న ఆలయాలు
వెల్లుల్ల గ్రామ చావడి వద్ద పెద్ద మర్రిచెట్టును ఆనుకుని మూడు దిక్కులా పరికించి చూస్తే ఎటు చూసినా హనుమంతుని ఆలయాలే దర్శనమిస్తాయి. అక్కడ నుంచి గ్రామం ప్రధాన వీధుల్లోకి వెళ్తే సందుకు ఓ ఆలయం కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ఆలయాలు చిన్నవైనా, పెద్దవైనా ప్రతి ఆలయంలో నిత్యం ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజాదికాలు జరుగుతూ ఉండటం విశేషం. గ్రామంలో మొత్తం కలిపి 45 వరకు హనుమ ఆలయాలున్నాయి.

హనుమ విగ్రహాలు
ఈ దేవాలయాలు మాత్రమే కాకుండా చెరువు కట్ట వద్ద రెండు హనుమంతుని విగ్రహాలు, అలాగే గ్రామ వీధుల్లో ఆలయ నిర్మాణం కానీ మరికొన్ని హనుమ విగ్రహాలు దర్శనమిస్తాయి. ఆలయం లేనప్పటికీ ఈ విగ్రహాలకు ప్రతి శనివారం భక్తులు పూజలు జరపడం విశేషం.

ఎందుకీ ప్రత్యేకత?
వెల్లుల్ల గ్రామం మొత్తం హనుమాన్ ఆలయాలతో నిండి ఉండడం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన కథనం ఉంది. పూర్వం జైన చాళుక్యుల పాలనా కాలంలో ఈ గ్రామంలో సుమారు 200 వరకు బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు ఉండేవి. ఈ కుటుంబాల వారంతా ఆంజనేయ స్వామిని తమ ఆరాధ్య దైవంగా భావించి పూజించేవారు.

వంశానికొక్కడు
వీరంతా తమ ఆరాధ్య దైవానికి నిత్యపూజలు అందించేందుకు వంశాల వారీగా ఎవరికివారు తమ ఇంటిపక్కనే ఉన్న స్థలంలో చిన్న, పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలను నిర్మించుకున్నారంట! ఇలా వంశానికి ఒక్కటి చొప్పున ఆంజనేయ ఆలయాలను నిర్మించడం వలన ఈ గ్రామంలో ఏ మూల చూసినా హనుమంతుని ఆలయాలే దర్శనమిస్తాయి.

అంజన్న ఆలయాల ఖిల్లా
కాలక్రమేణా ఈ గ్రామం నుంచి కొన్ని బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు వలస వెళ్లినప్పటికీ గ్రామస్థులు మాత్రం ఈ అంజన్నను తమ ఇంటి దైవంగా భావించి నిత్యపూజలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా ఆచరిస్తున్నారు. దీనికితోడు పురాతన ఆంజనేయస్వామి ఆలయాలతో పాటు, ఇంటికి సమీపంలో హనుమంతుని ఆలయం ఉండడం శుభకరమన్న విశ్వాసంతో కొంతమంది తమ ఇంటి దగ్గర కొత్తగా ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలను నిర్మించడం వలన పాత, కొత్త అంజన్న గుళ్లు కలిపి ఈ గ్రామం హనుమాన్ ఆలయాల ఖిల్లాగా మారింది. ఎక్కువగా 1920 -30 ప్రాంతంలో నిర్మించిన హనుమాన్ ఆలయాలే ఇక్కడ దర్శనమిస్తాయి.

ఆలయాల పునరుద్ధరణ
పురాతన ఆలయాలు శిథిలం కాకుండా గ్రామస్థులు వాటిని పునర్నిర్మించి మారుతి పట్ల తమ భక్తిప్రపత్తులు చాటుకుంటున్నారు.

హనుమాన్ దీక్షలకు ప్రత్యేకం
కొండగట్టుకు ఈ గ్రామం సమీపంలో ఉండటం వలన ఈ గ్రామంలో హనుమ దీక్ష తీసుకునే వారు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటారు. ఈ సమయంలో గ్రామం మొత్తం కాషాయం రంగులో దర్శనమిస్తూ ఆధ్యాత్మిక శోభతో అలరారుతుంటుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన గ్రామాన్ని దర్శించాలని కోరుకోని వారంటూ ఉండరు. మనం కూడా వెల్లుల్ల గ్రామాన్ని దర్శించి హనుమ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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