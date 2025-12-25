వేళాంగిణి బాసిలికా- ఒక్కసారి ప్రార్థిస్తే రోగాలు మటుమాయం!
క్రిస్మస్ కాంతుల్లో మెరిసిపోతున్న పుణ్యక్షేత్రం- కులమతాలకు అతీతంగా భక్తుల నీరాజనం - మూడు అద్భుతాల నెలవు - కోరమాండల్ తీరంలో కొలువుదీరిన వేళాంగిణి విశేషాలు
Published : December 25, 2025 at 4:01 AM IST
The History of Velankanni Basilica and Christmas Celebrations: సర్వమత సమానత్వానికి ప్రతీక భారతదేశం. పేరుకు హిందూదేశమైనా పరమత సహనంతో, అన్ని మతాలను సమానంగా ఆదరించే గొప్ప దేశం భారతదేశం. కొన్ని ప్రాంతాలలో దేవాలయం, మసీదు, చర్చి మూడు ఒకే ప్రాంగణంలో ఉన్న ఉదంతాలు కూడా ఉన్నాయి. తెలుగు వారి పండుగలకు ఎంత ఆదరణ ఉంటుందో రంజాన్, క్రిస్మస్ పండుగలకు కూడా అదే స్థాయిలో ఆదరణ ఉంటుంది. అలాగే హిందూ దేవాలయాలతో పాటు ఇతర మతాల ప్రార్థన స్థలాలు కూడా ఎంతో పవిత్రమైనవి. క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా దేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వేళాంగిణి చర్చి విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వేళాంగిణి చర్చి ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులో నాగ పట్టణంలో ఉన్న వేళాంగిణి చర్చి మరియా మాత పుణ్యక్షేత్రం. ఇది బంగాళాఖాతంలోని కోరమాండల్ తీరంలో, చెన్నైకి దక్షిణాన 350 కి.మీ, నాగపట్టణానికి దక్షిణాన 12 కి.మీ, తిరువారూర్కు ఆగ్నేయంగా 33 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ కావేరి నదికి ఉపనది వెల్లయార్ నాగపట్టణానికి దక్షిణంగా ప్రవహించి సముద్రంలోకి ప్రవహిస్తుంది. 2004, డిసెంబర్ 26 హిందూ మహాసముద్ర భూకంపం వల్ల సంభవించిన సునామీలో క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా వేళాంగిణి చర్చి సందర్శనకు వచ్చిన ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సునామీ వల్ల పట్టణం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతింది.
బసిలికా ఆఫ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ గుడ్ హెల్త్
నాగపట్టణంలో బసిలికా ఆఫ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ గుడ్ హెల్త్ పేరుతో వెలసిన వేళాంగిణి చర్చి క్రైస్తవ మతస్థులకు పవిత్ర ప్రదేశం. దీని మూలాలను 16వ శతాబ్దంకు చెందినవిగా పేర్కొంటారు. పోర్చుగీస్ వారు ఈ పవిత్ర ప్రదేశాన్ని కొంత అభివృద్ధి చేయగా, కాలక్రమేణా యాత్రికుల రద్దీకి అనుగుణంగా విస్తరించారు. 1962లో పోప్ జాన్ XXIII ఈ చర్చి భవనాన్ని బాసిలికా హోదాకు పెంచారు.
మూడు అద్భుతాల కథ
వేళాంగిణి చర్చి మూడు అద్భుతాలతో ముడిపడి ఉన్న పవిత్ర ప్రదేశం. 1570 ప్రాంతంలో మండు వేసవిలో ఒకరోజు స్థానిక గొర్రెల కాపరి బాలుడు ఈ ప్రదేశంలో ఇంటింటికి పాలు పంపిణీ చేస్తున్నప్పుడు మొదటి మరియా మాత దర్శనం సంభవించినట్లు చెబుతారు. ఆ బాలుడు పాలు పంపిణి చేస్తుండగా మార్గమధ్యంలో ఒక అందమైన స్త్రీ ఒక బిడ్డను పట్టుకొని, బిడ్డకు పాలు కావాలని కోరింది. ఆమెకు కొంత పాలు ఇచ్చిన తరువాత ఆ బాలుడు ముందుకు సాగాడు. అందరి ఇళ్లల్లో పాలు పోసే కార్యక్రమం ముగించుకుని తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సమయానికి ఖాళీ అయిన అతని పాల పాత్ర తిరిగి చల్లని తాజా పాలతో నిండి ఉండడం గమనించి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇదంతా మేరిమాత మహత్యంగా గుర్తించాడు. తరువాతి కాలంలో ఆ బాలుడు ఆ స్త్రీని చూసిన ప్రదేశంలో ఒక ప్రార్ధన మందిరం నిర్మించారు. ఈ మందిరాన్ని 'మాత కులం' అని పిలుస్తారు. దీని అర్థం తమిళంలో 'తల్లి కొలను లేదా బావి'
రెండవ అద్భుతం
రెండవ మరియా మాత దర్శనం 1597 లో మాతా కులానికి చాలా దూరంలో జరిగినట్లు చెబుతారు. మజ్జిగ అమ్ముతున్న ఒక వికలాంగుడైన వ్యక్తికి ఒక అందమైన స్త్రీ తన చేతుల్లో బిడ్డతో కనిపించింది. ఆ పిల్లవాడు అతనిని మజ్జిగ తాగమని అడిగాడు. అతను దానిని తాగిన తర్వాత తిరిగి ఇంటికి బయల్దేరే సమయానికి స్వస్థత పొందాడని, అంగవైకల్యం నుంచి విముక్తి పొందినట్లుగా చెబుతారు. ఇదంతా మేరిమాత అనుగ్రహం వల్లనే జరిగిందని గ్రహించారు. అక్కడ ఆరోగ్య మాత గౌరవార్థం ఒక చిన్న ప్రార్థనా మందిరాన్ని నిర్మించారు.
మూడవ అద్భుతం
ఒకసారి మకావు నుంచి సిలోన్ వెళ్తున్న పోర్చుగీస్ నౌక బంగాళాఖాతంలో విపరీతమైన తుఫానులో చిక్కుకుంది. భయాందోళనకు గురైన నావికులు 'స్టార్ ఆఫ్ ది సీ' పేరుతో వర్జిన్ మేరీ సహాయం కోరారు. తుపాను ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టడంతో నౌకలోని 150 మంది సిబ్బందిని బోల్తా పడకుండా కాపాడారు. ఇది మేరీ నేటివిటీ పండుగ రోజైన సెప్టెంబర్ 8న జరిగింది. కృతజ్ఞతగా నావికులు ఈ మందిరాన్ని పునర్నిర్మించారు.
కాథలిక్ తీర్థయాత్ర కేంద్రంగా:
ఈ విధంగా మూడు అద్భుతాలు జరిగిన పవిత్ర ప్రదేశం కాబట్టి వేళాంగిణి చర్చి మహిమాన్వితమైనదని ఖ్యాతి చెందింది. దేశంలోని అతిపెద్ద కాథలిక్ తీర్థయాత్ర కేంద్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏటా, భారతదేశం, విదేశాల నుండి 20 మిలియన్ల మంది యాత్రికులు ఈ మందిరానికి తరలివస్తారు. వారిలో ఎక్కువ శాతం ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 8 వరకు జరిగే వార్షిక ఉత్సవంలో ఈ మందిరాన్ని సందర్శిస్తారని అంటారు. సెప్టెంబర్ 8న మేరీ జన్మదినోత్సవ వేడుకతో ఈ వార్షిక ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. ఇక క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా కూడా దేశవిదేశాల నుంచి యాత్రికులు అధిక సంఖ్యలో ఈ మందిరానికి తరలి రావడం విశేషం. రానున్న క్రిస్మస్ పండుగ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న వేళాంగిణి చర్చి సందర్శించడం జీవితకాలపు అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ముఖ్య గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
