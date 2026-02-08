ETV Bharat / spiritual

సూర్యకిరణాలతో మత్స్య నారాయణుడికి అభిషేకం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మ ధన్యం!

రాజగోపురం నుంచి 630 అడుగుల దూరంలో ఉన్న మూలవిరాట్‌పై సూర్యకిరణాలు- దీంతో స్వామి దివ్యరూపం మరింత తేజోవంతం

Vedanarayana Swamy Temple Nagalapuram
Vedanarayana Swamy Temple Nagalapuram (ETV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 4:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vedanarayana Swamy Temple Chittoor : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురంలో ఉన్న శ్రీ వేద నారాయణ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన మత్స్యావతారంలో దర్శనమిస్తాడు. ఈ ఆలయంలో స్వామివారిని సూర్యకిరణాలతో అభిషేకిస్తాయి. ఈ "సూర్య పూజ" చాలా విశేషం. గర్భాలయంలో శంఖు, చక్రాలతో మత్స్య రూపుడై దర్శనమిచ్చే స్వామి వారు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాడు. ఈ కథనంలో వేదనారాయణుని ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

స్వయంభువుగా శ్రీ మహా విష్ణువు
చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో వేదనారాయణ స్వామి ఆలయం ఒకటి. నాగలాపురంలో వెలసి ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని పల్లవుల కాలంలో నిర్మించారు. పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ కోసం ఎన్నో అవతారాలను ధరించాడు. వాటిల్లో మొదటి అవతారం మత్స్యావతారం. శ్రీహరి మత్స్యరూపంలోనే స్వయంభువుగా వెలసిన క్షేత్రం చిత్తూరులోని నాగలాపురం. ఇక్కడ స్వామి వారు శ్రీదేవి భూదేవీ సమేతుడై కొలువుదీరి పూజలందుకుంటున్నాడు.

స్థల పురాణం
పురాణాల ప్రకారం సోమకుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ వద్ద నుంచి వేదాలను అపహరించి సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్లి దాక్కుంటాడు. వేదాలు లేకుండా సృష్టి చేయడం కష్టమని భావించిన బ్రహ్మదేవుడు మిగిలిన దేవతలతో కలిసి వైకుంఠానికి వెళ్లి శ్రీ మహా విష్ణువుతో మొర పెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు శ్రీ మహా విష్ణువు మత్స్యరూపాన్ని దాల్చి సముద్రంలో దాగి ఉన్న సోమకునితో భీకర యుద్ధం చేస్తాడు. కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగిన ఈ యుద్ధంలో చివరికి సోమకాసురుడిని సంహరించిన విష్ణుమూర్తి వేదాలను బ్రహ్మదేవుడికి తిరిగి అప్పగిస్తాడు. నారాయణుడు వేదాలను తిరిగి ఇచ్చిన స్థలం కావడంతో ఈ ప్రాంతం వేదపురి, వేదారణ్యక్షేత్రం, హరికంఠాపురంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

సూర్యాభిషేకం
శ్రీ మహావిష్ణువు మత్స్యావతార రూపంలో సముద్రంలో సంవత్సరాల తరబడి యుద్ధం చేసి వచ్చినందున స్వామి దివ్య శరీరానికి వెచ్చదనం కలిగించేందుకు సూర్య భగవానుడు తన కిరణాలను స్వామివారి మీద ప్రసరింప చేయడమే సూర్యాభిషేకం. ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు ఈ సూర్యాభిషేకం భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన రాజగోపురం నుంచి 630 అడుగుల దూరంలో ఉన్న మూలవిరాట్‌పై సూర్యకిరణాలు నేరుగా ప్రసరిస్తాయి. మొదటి రోజు స్వామివారి పాదాలపై, రెండో రోజు నాభిపై, మూడో రోజు స్వామి శిరస్సుపై సూర్యకిరణాలు ప్రసరించి స్వామి దివ్యరూపాన్ని మరింత తేజోవంతం చేస్తాయి.

ఆలయ చరిత్ర
చోళరాజు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే వేదనారాయణ స్వామితో పాటు దక్షిణామూర్తి విగ్రహాన్ని కూడా ప్రతిష్ఠించాడు. చోళరాజుల అనంతరం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్టు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. పంచ ప్రాకారములతో, సప్త ద్వారాలతో, అత్యంత కళాత్మకమైన శిల్ప కళతో, సుందర ఆలయంగా తీర్చి దిద్ది, ఆలయాన్ని పునర్మించి అనేక దానాలు చేసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ గ్రామానికి తన తల్లి నాగమాంబ పేరిట నాగమాంబాపురంగా నామకరణం చేశాడు. కాలక్రమంలో ఇది నాగలాపురం అయ్యింది.

పూజోత్సవాలు
నాగలాపురం వేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో నిత్య, వార, వక్ష, మాస, సంవత్సరోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఏడాది మార్చి నెల చివరి వారంలో మూడు రోజులపాటు సూర్య పూజ ఘనంగా జరుగుతుంది. చైత్ర పౌర్ణమి నుంచి 10 రోజులు బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతాయి. మనం కూడా నాగలాపురం వేదనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

CHITTOOR VEDANARAYANA SWAMY TEMPLE
CHITTOOR VEDANARAYANA SWAMY HISTROY
VEDANARAYANA SWAMY IMPORTANCE
CHITTOOR VEDANARAYANA SWAMY ROUTE
VEDANARAYANA SWAMY TEMPLE CHITTOOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.