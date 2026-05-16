వట సావిత్రి వ్రతం రెండు సార్లు ఎందుకు చేస్తారు?- భర్త ఆయుష్షు పెంచే ఈ పూజ విశేషాలు మీకు తెలుసా?

వట సావిత్రి వ్రతం పాతివ్రత్యం, త్యాగం, భక్తికి ప్రతీక- 2026లో వట సావిత్రి వ్రతం ఎప్పుడు? పూజ విధి విధానాలు ఏమిటి? పూర్తి సమాచారం మీకోసం!

Vata Savitri Vratham Significance
Vata Savitri Vratham Significance (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 3:32 AM IST

Vata Savitri Vratham Significance : వట సావిత్రి వ్రతాన్ని సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఆచరిస్తారు. మొదటిసారి వైశాఖ అమావాస్య నాడు, రెండోసారి జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి నాడు జరుపుకుంటారు. మహిళలు తమ సౌభాగ్యం కోసం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. వట సావిత్రి వ్రతం పాతివ్రత్యం, త్యాగం, భక్తికి ప్రతీక. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది వట సావిత్రి వ్రతం ఎప్పుడు ఆచరించాలి? పూజ విధివిధానా లేమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

2026 లో వట సావిత్రి వ్రతం ముహూర్తం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది మే 16, శనివారం వైశాఖ అమావాస్య సందర్భంగా మొదటిసారి వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. తిరిగి జూన్ 29, సోమవారం, నిజ జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. మే 17, శనివారం రోజు ఉదయం 7:12 నిమిషాల నుంచి 8:24 నిమిషాల వరకు పూజకు సుముహూర్తం. అలాగే జూన్ 29, సోమవారం రోజు ఉదయం 8:55 నిమిషాల నుంచి 10:40 వరకు పూజకు సుముహూర్తం. ఈ సందర్భంగా వట సావిత్రి వ్రతం విశిష్టత తెలుసుకుందాం.

వట సావిత్రి వ్రతం విశిష్టత
పురాణాల ప్రకారం వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఆచరించిన మహిళ సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందుతుందని, ఆమె భర్త ఆయుష్షు పెరుగుతుందని విశ్వాసం. మహిళ తన పాతివ్రత్య ధర్మంలో భాగంగా తన భర్త దీర్ఘాయువు కోసం ఆచరించే ఈ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించడం వల్ల దాంపత్య జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని విశ్వాసం. అలాగే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన మహిళ మరణానంతరం స్వర్గాన్ని పొందుతుందని కూడా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పూర్వం సతీసావిత్రి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

మర్రి చెట్టునే ఎందుకు పూజించాలి?
'వట' వృక్షం అంటే మర్రిచెట్టు. మర్రిచెట్టు విశిష్టత గురించి బ్రహ్మ, వాయు, పద్మ పురాణాల్లో ప్రత్యకంగా వివరించి ఉంది. వట సావిత్రి వ్రతం రోజు మర్రి చెట్టును పూజించడం విశేషం. మర్రిచెట్టు దీర్ఘాయువుకు, స్థిరత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. మర్రిచెట్టులో సకల దేవతలు కొలువై ఉంటారని విశ్వసిస్తారు. మర్రిచెట్టు మూలంలో బ్రహ్మ, కాండంలో విష్ణువు, కొమ్మల్లో శివుడు నివాసం ఉంటాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

సీతాదేవి ఇచ్చిన వరం
మర్రి చెట్టును జాగ్రత్తగా గమనిస్తే శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఉంటుంది. శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం సీతాదేవి మర్రి చెట్టుకు వరం ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎలాగైతే మర్రి చెట్టు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఉంటుందో అలాగే వట సావిత్రి వ్రతం రోజు మర్రి చెట్టును పూజించిన వారి వంశం కూడా విస్తరిస్తుందని సీతాదేవి వరం ఇచ్చిందంట! వట సావిత్రి వ్రతం రోజు మర్రి చెట్టును ఎలా పూజించాలి, వ్రతవిధానం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

వటసావిత్రి వ్రత విధానం
వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఈ రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి శుచిగా ముందు ఇంట్లో నిత్య పూజ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని భగవంతుని సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి. ఇంటికి సమీపంలోని మర్రి వృక్షం దగ్గరకు వెళ్లాలి. ముందుగా పసుపు, కుంకుమ, అక్షింతలతో మర్రి చెట్టు మొదలును పూజించాలి. అనంతరం పవిత్రమైన దారాన్ని మర్రి చెట్టు చుట్టూ మూడు సార్లు తిప్పి చెట్టు కాండానికి రక్షాబంధనంగా కట్టాలి. ఇలా పవిత్ర దారంతో చెట్టుకు కట్టడం వల్ల వ్రతం ఆచరించే వారి కుటుంబానికి త్రిమూర్తుల రక్ష ఉంటుందని విశ్వాసం.

సతీసావిత్రి ఆచరించిన వ్రతం
అనంతరం మర్రి చెట్టు మొదట్లో దీపారాధన చేసి, అగరుబత్తీలు వెలిగించాలి. అనంతరం మర్రి చెట్టు మొదలు దగ్గర కొబ్బరికాయ కొట్టి నమస్కరించాలి. పూర్వం సతీసావిత్రి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల తన భర్త సత్యవంతుని యమధర్మరాజు నుంచి కాపాడుకుందంట! అందుకే ఈ వ్రతానికి వట సావిత్రి వ్రతమని పేరు వచ్చింది. పూజ పూర్తయ్యాక సత్యవంతుడు, సావిత్రిల కథ చదువుకోవాలి. సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి రాత్రి నక్షత్ర దర్శనం అనంతరం ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి సావిత్రి తన భర్త ప్రాణాలను కాపాడుకుంది కాబట్టి మహిళలు తమ భర్త దీర్ఘాయువు కోసం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఆనవాయితీగా మారింది. అందుకే వటసావిత్రి వ్రతానికి అంత ప్రాముఖ్యత.

పూర్వీకులకు స్వర్గ ప్రాప్తి కలిగించే గయలో వట వృక్షం
గయలో ఉన్న వేదకాలం నాటి ఓ మర్రిచెట్టును పూజించిన పూర్వీకులు స్వర్గ ప్రాప్తి పొందారని భక్తుల విశ్వాసం. మదన్​పుర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ మర్రిచెట్టు పితృ తీర్థంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. సంతానం కోసం, భర్త దీర్ఘాయుష్షు కోసం ఎందరో భక్తులు ఇక్కడకు వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు.

వట సావిత్రి వ్రతం రెండుసార్లు ఎందుకు?
సౌరమానం, చాంద్రమానం పంచాంగాలను అనుసరించి ఉత్తర భారతంలో ఈ వ్రతాన్ని వైశాఖ అమావాస్య అనగా మే 17, శనివారం ఆచరిస్తే, దక్షిణ భారతంలో జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి అనగా జూన్ 29, సోమవారం నాడు జరుపుకుంటారు. కుదిరితే రెండుసార్లు కూడా ఆచరించవచ్చు. మనం కూడా వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఆచరించి సకల సౌభాగ్యాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

