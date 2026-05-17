ఇంట్లో "మనీ ప్లాంట్"  ఏ దిశలో ఉంటే మంచిదో మీకు తెలుసా?

- మనీ ప్లాంట్ సరైన దిశలో ఉండాలంటున్న జ్యోతిష్యులు - అప్పుడే అదృష్టం కలుగుతుందట!

Published : May 17, 2026 at 2:42 PM IST

Vastu Tips for Money Plant : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఇంటి అందం కోసమో, పచ్చదనం కోసమో గార్డెనింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఇంటి ఆవరణలో ఖాళీ స్థలం లేకపోయినా కుండీల్లోనే రకరకాల మొక్కల్ని పెంచుకుంటున్నారు. అలాంటి మొక్కల్లో మనీ ప్లాంట్ కూడా ఒకటి. ఇంటి గుమ్మం దగ్గర, బాల్కనీ, హాల్​ వంటి చోట్ల దీన్ని పెంచుతుంటారు. ఈ మొక్క ఇంట్లో ఉంటే అదృష్టం కలిసి వస్తుందని, ఆర్థిక సమస్యలు తొలుగుతాయని ఎక్కువ మంది భావిస్తుంటారు. అయితే, ఇదే క్రమంలో చాలా మందికి మనీ ప్లాంట్ విషయంలో రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా ఏ దిక్కులో ఉంటే మంచిది? ఎలా పెంచుకోవాలి? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతుంటాయి. మరి, మనీ ప్లాంట్ విషయం పాటించాల్సిన కొన్ని నియమాలను ప్రముఖ వాస్తు అండ్ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఈవిధంగా వివరిస్తున్నారు.

  • మనీ ప్లాంట్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఆ ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంపొందించుకోవచ్చంటున్నారు మాచిరాజు. అలాగే, అదృష్టం కూడా కలిసివస్తుదంటున్నారు.
  • మనీ ప్లాంట్​ను ఇంట్లో పెంచుకోవాలని అనుకుంటే, శుక్రవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఐదు గంటల మధ్యలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
  • సహజంగా మనీ ప్లాంట్ మొక్క ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావించినప్పుడు మీ ఇంటి మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ పక్కన కిటికీ ఉన్నట్లయితే దాని ముందు మనీ ప్లాంట్​ను ఉంచి ఆ కిటికీలోకి పాకేలా ఏర్పాటు చేసుకోవడం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.
  • అలాగే, మనీ ప్లాంట్ మొక్క ఎప్పుడూ పైకి పాకేలా చూసుకోవాలి. అంతేకానీ, కిందకు పాకేలా ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి. మనీ ప్లాంట్​కు పసుపు రంగు ఆకులు వస్తున్నట్లయితే వాటిని కట్ చేస్తుండాలి.
  • లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలంటే మీ ఇంటి ఆవరణలో ఆగ్నేయ మూలలో మనీ ప్లాంట్​ను ఉంచడం ఉత్తమం అంటున్నారు. ప్రతీ శుక్రవారం సాయంత్రం పూట ఆ మనీ ప్లాంట్​కు ఒక ఎరుపు రంగు దారాన్ని కట్టి, ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి పోసి దీపం పెట్టాలట. శుక్రవారం మనీ ప్లాంట్​ విషయంలో ఈ పరిహారం పాటించడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లో శాశ్వతంగా అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
  • సరైన ఉద్యోగం లేక ఇబ్బందిపడేవారేవరైనా సరే మనీ ప్లాంట్​ను ఇంట్లో బ్లూ కలర్ కుండిలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆపై అందులో 11 రూపాయి కాయిన్స్ ఉంచి మట్టి కప్పేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఉద్యోగప్రాప్తి కలిగే అవకాశం ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే, ధనలాభం కోసమైతే ఎరుపు రంగు కుండిలో మనీ ప్లాంట్ ఉంచడం మంచిదంటున్నారు.

ఏ దిక్కులో ఉంటే ఎలాంటి ఫలితాలంటే?

వాస్తుశాస్త్ర నియమాల ప్రకారం మనీ ప్లాంట్​ను ఒక్కో దిశలో ఉంచితే ఒక్కో రకమైన ఫలితం కలుగుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్.

నైరుతి దిశ : ఎవరికైనా అప్పులు ఎక్కువగా ఉంటే మీ ఇంట్లో నైరుతి దిశలో మనీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.

వాయువ్యం : బిజినెస్ డల్​గా ఉందని భావించేవాళ్లు మనీ ప్లాంట్ మొక్క వాయువ్యం మూలలో పెంచాలి. ఈ దిశలో మనీ ప్లాంట్ ఉంటే వ్యాపారం మంచిగా సాగడానికి తోడ్పడుతుందంటున్నారు.

ఈశాన్యం : మనశ్శాంతి లేదని భావించేవాళ్లు మీ ఇంటి ఆవరణలో మనీ ప్లాంట్​ను ఈశాన్యంలో పెంచడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.

సమస్త వాస్తు దోషాలను తొలగింపజేసుకోవాలంటే మీ ఇంటి మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ పక్కనే మనీ ప్లాంట్​ను పెంచుకోవడం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

