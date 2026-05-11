కిచెన్లో "ఈ వస్తువులు" ఉంచుతున్నారా? - ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయట!
- జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వంట గదికి ప్రత్యేక స్థానం - అందులో కొన్ని వస్తువులు అస్సలు ఉంచకూడదంటున్న జ్యోతిష్యులు
Published : May 11, 2026 at 5:10 PM IST
Vastu Tips for Kitchen: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కిచెన్ కామన్. కొద్దిమంది వంటగదిని సెపరేట్గా ఉంచితే.. మరికొద్దిమంది ఓపెన్గా పెడుతుంటారు. ఇక కిచెన్ ఎలా ఉన్నా అందులో ఉండే వస్తువులు అందరి ఇళ్లల్లో కామన్గా ఉంటాయి. పప్పులు, ఆహార ధాన్యాలు, వంట పాత్రలు ఇలా ఒక్కటేమిటి ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. అయితే, కిచెన్లో కొన్ని వస్తువులు ఎట్టి పరిస్థితులల్లో ఉండకూడదని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. వీటిని ఉంచడం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, వంటగదిలో ఉండకూడని వస్తువులు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చీపురు: కిచెన్లో ఉంచకూడని వస్తువుల్లో మొదటిది, ముఖ్యమైనది చీపురు అని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఇది వంటింట్లో ఉంటే అన్నానికి ఇబ్బంది అవుతుందని, ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
అద్దం: అద్దం వంటగదిలో అస్సలు ఉండకూడదని సూచిస్తున్నారు. చిన్నది, పెద్దది ఏది ఉంచినా స్టవ్ వెలిగించినప్పుడు ఆ నిప్పు ప్రతిబింభం అద్దంలో కనిపిస్తే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు.
మెడిసిన్: చాలా మంది చేసే తప్పు వంటగదిలో ట్యాబ్లెట్లు పెట్టడం. వేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుందని చాలా మంది ఇక్కడ పెడుతుంటారు. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల క్రమక్రమంగా ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
పగిలిన పాత్రలు: వంటగదిలో ఎప్పుడూ విరిగిన, పగిలిన, చిల్లుల్లు, సొట్టలు, తుప్పు పట్టిన పాత్రలు ఉంచకూడదని చెబుతున్నారు. ఇవి ఉండటం వల్ల అన్నపూర్ణా దేవి అనుగ్రహం తగ్గుతుందని.. ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని, అప్పులు పెరుగుతాయంటున్నారు.
ముందు రోజు చేసిన పదార్థాలు: వంటగదిలో ముందు రోజు చేసిన వంటలు ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదట. ఇలా ఉంచితే లక్ష్మీ కటాక్షం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
ఇవి ఎప్పుడూ నిండుగానే ఉండాలి: వంటగదిలో ఎప్పుడూ బియ్యం, ఉప్పు, పసుపు, గోధుమపిండి, నూనె ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. అంటే ఇవి అయిపోయేలోపు తిరిగి నింపుకోవాలంటున్నారు.
పేపర్లు: చెత్త, పాత వార్తాపత్రికలను వంటగదిలో నిల్వలేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. అదే విధంగా.. ఇనుము లేదా ఉక్కు పాత్రలు, డబ్బాలలో ఉప్పును స్టోర్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు. ఉప్పును ఎప్పుడూ గాజు పాత్రలో లేదా మట్టి పాత్రలో స్టోర్ చేసుకోవాలని ఇది ఆర్థిక సమస్యలను దూరం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఖాళీ డబ్బాలు: కిచెన్లో ఖాళీ డబ్బాలు ఉండకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఉంటే.. వాటిని ఈశాన్యం, తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశల్లో నిల్వ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పైన వాటితోపాటు వంటగదిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు కిచెన్లో తిన్న పాత్రలు పేరుకుపోకుండా శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. డస్ట్బిన్లను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరిచేలా చూసుకోవాలట. అలాగే చెత్త డబ్బా ఎల్లప్పుడూ మూతతో కప్పి ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు.
Note: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
