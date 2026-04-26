పెనుగొండ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మహిమ- ఆత్మబలిదానంతో నిలిచిన వైశ్యుల ఆరాధ్య దేవత!
Published : April 26, 2026 at 3:50 AM IST
Penugonda Vasavi Kanyaka Parameswari Temple : వైశ్య కుల దేవత, వైశ్యుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి. తమ జాతి రక్షణ కోసం, ఆత్మగౌరవం కాపాడుకోవడం కోసం తనకు తాను ఆత్మబలిదానం చేసుకున్న శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి జయంతి సందర్భంగా ఎవరీ వాసవి దేవి? ఆమె ఆత్మబలిదానం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయాలు తెలుసుకుంటూ, ప్రసిద్ధి చెందిన పెనుగొండ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయ విశేషాలు కూడా ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ వాసవి దేవి?
శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి ఆర్యవైశ్యుల ఆరాధ్య దైవం. వాసవీ మాత జన్మదినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు, వైశాఖ మాసంలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. సుమారు వెయ్యేళ్ల క్రితం, వైశాఖ శుద్ధ దశమి, పునర్వసు నక్షత్రం, శుక్రవారం నాడు వాసవి దేవి జన్మించారు. ఏప్రిల్ 26, ఆదివారం వైశాఖ శుద్ధ దశమి, ఈ రోజునే వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి జయంతి జరుపుకోవాలి.
జననం
సుమారు వేయి సంవత్సరాల క్రితం కుసుమ శ్రేష్టి అనే వైశ్యుడు పెనుగొండ రాజధానిగా అక్కడి వైశ్యులకు రాజుగా పరిపాలిస్తుండేవాడు. ఆయన భార్య కుసుమాంబ. ఈ దంపతులకు లేక లేక కవల పిల్లలు సంతానంగా కలుగుతారు. వారిలో ఒకరు అబ్బాయి, మరొకరు అమ్మాయి. అబ్బాయికి విరూపాక్షుడని నామకరణం చేసి, అమ్మాయికి వాసవాంబ అని నామకరణం చేసారు. వాసవాంబ సంగీతం, తర్క శాస్త్రాల్లో ఆరితేరి యువతులందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది.
వాసవాంబను పెళ్లాడదలచిన విష్ణువర్ధనుడు
అప్పట్లో వేంగి రాజ్యాన్ని విష్ణువర్ధనుడనే రాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు. పెనుగొండ వేంగి దేశంలో భాగమై ఉండేది. ఒకసారి విష్ణువర్ధనుడు తన రాజ్య పర్యటనలో భాగంగా పెనుగొండకు వస్తాడు. అక్కడ సౌందర్యరాశి, సకల గుణ సంపన్నురాలైన వాసవాంబను చూసి ఆమెను తనకిచ్చి వివాహం చేయమని కోరుతాడు. అయితే అప్పటికే వివాహమై, వయసులో చాలా పెద్దవాడైన విష్ణువర్ధనుడికి అందాలరాశి, సకల గుణశీలి అయిన వాసవాంబను ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి కుసుమ శ్రేష్టి దంపతులు అంగీకరించరు.
విష్ణువర్ధనుని ఆగ్రహం
తనతో వివాహానికి నిరాకరించారన్న కోపంతో విష్ణువర్ధనుడు వాసవాంబను బలవంతంగా తీసుకు రమ్మని సైన్యాన్ని పంపిస్తాడు. విష్ణువర్ధనుని సైన్యాన్ని అడ్డుకునేందుకు పెనుగొండ చుట్టుపక్కల ఉండే వైశ్యులందరూ సమావేశమవుతారు. వారిలో కొందరు వాసవాంబను రాజుకు అప్పగించడమే మంచిదనగా, మరికొందరు విష్ణువర్ధనునితో యుద్ధం చేసి వాసవాంబను రక్షించాలని భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తారు.
వాసవాంబ త్యాగ నిర్ణయం
తన కోసం యుద్ధాలు, రక్తతర్పణం జరగడం ఇష్టం లేని వాసవాంబ తనకు అనుకూలమైన కొందరితో కలిసి ఆత్మబలిదానం చేస్తుంది. ఆమె బలిదానం చేసే ముందు అందరికీ తన అవతార ప్రయోజనాన్ని తెలిపి, తన నిజరూపాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. నిజానికి వాసవాంబ కారణజన్మురాలు. అమ్మవారే ఆ రూపంలో అవతరించారు. వాసవాంబ ఆత్మబలిదానం గురించి విన్నంతనే విష్ణువర్ధనుడు రక్తం కక్కుకుని మరణిస్తాడు.
పుణ్యక్షేత్రంగా పెనుగొండ
అప్పటి నుంచి ప్రజలందరూ వాసవి దేవి మహత్యాన్ని గ్రహించి ఆమెను తమ కులదేవతగా కొలుచుకుంటూ, ఆమె బోధించిన ఉత్తమ విలువలతో జీవించసాగారు. అనంతర కాలంలో వాసవి దేవి సోదరుడు విరూపాక్షుడు పెనుగొండను పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దాడు. ఈనాటికీ అక్కడ వెలసి ఉన్న వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం వైశ్యులకు గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం.
పెనుగొండ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండ పట్టణంలో ఉన్న శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి ఆలయం వైశ్యులకు అత్యంత పవిత్రమైన, చారిత్రాత్మక క్షేత్రం. ఏడు అంతస్తుల రంగురంగుల గాలి గోపురంతో అలరారే ఈ ఆలయంలో అమ్మవారు కన్యకా రూపంలో దర్శనమిస్తారు. 11వ శతాబ్దంలో చోళ రాజుల కాలంలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయం వాసవి మాత ఆత్మ బలిదానం కు తార్కాణంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
ఆలయ విశేషాలు
పెనుగొండ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారు శివ పార్వతుల అంశతో, పార్వతీ దేవి కన్యకా రూపంలో పూజలందుకోవడం విశేషం. 11వ శతాబ్దంలో కులోత్తుంగ చోళునిచే నిర్మించబడిన ఈ ఆలయం కాలక్రమంలో విజయనగర రాజులచే అభివృద్ధి చేయబడింది. ఏడు అంతస్థుల గాలిగోపురంతో విరాజిల్లే సుందరమైన ఈ ఆలయంలో కన్యకా పరమేశ్వరి, నాగేశ్వరునికి, మహిషాసురమర్ధినికి మొత్తం మూడు ఆలయాలున్నాయి. తూర్పు అభిముఖంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో మరికొన్ని ఉపాలయాలు కూడా ఉన్నాయి.
వైశ్యుల కాశీ
రోజూ ఎంతోమంది సందర్శకులతో కళకళలాడే ఈ ఆలయంలో ఏడాదికోసారి వైశాఖ మాసంలో వాసవి మాత జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. "వైశ్యుల కాశీ"గా భావించే ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సంపదలు, సుఖశాంతులు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు నుంచి 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి.
వాసవి జయంతి సందర్భంగా మనం కూడా పెనుగొండ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.