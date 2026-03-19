ఉగాది నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు వసంత నవరాత్రులు- ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!

వసంత నవరాత్రుల విశిష్టత- నవరాత్రులలో దేవి ఆరాధన ఎలా చేయాలి?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 2:56 AM IST

Vasantha Navaratri 2026 : చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు జరుపుకునే ఉగాది పండుగ నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు ఉన్న తొమ్మిది రోజులను వసంత నవరాత్రులని అంటారు. శ్రీరామ నవమితో ముగిసే ఈ నవరాత్రులు భక్తి, ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలుపుకు ప్రతీక. ఈ సమయంలో దేవీ ఉపాసన, వ్రతాలు ఆచరించడం వల్ల శారీరక, మానసిక శక్తులు పెరిగి, సకల కార్యసిద్ధి కలుగుతుందని నమ్మకం. ఉగాది నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ వసంత నవరాత్రుల గురించిన విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రామాయణ పారాయణ
వసంత నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు లలితా సహస్రనామ పారాయణ, దేవీ అనుగ్రహం కోసం చేసే పూజలు జ్ఞానం, సంపద, బలాన్ని ఇస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. అయితే ఉత్తరాదిన వసంత నవరాత్రులలో ఉపవాస దీక్షలతో శ్రీ రామాయణాన్ని పారాయణ చేస్తారు. రామచంద్రుడు పురుష రూపంలో ఉన్న లలితాదేవి అని సాధకుల విశ్వాసం. 'శ్రీరామో లలితాంబికా' అని పురాణాలు కూడా వివరిస్తున్నాయి. నేటికీ ఉత్తర భారతదేశంలో రామలీలా మహోత్సవాలు అనే పేరుతో నవరాత్రులలో దేవీ పూజలు నిర్వహించే సంప్రదాయం ఆచరణలో ఉన్నది. కానీ దక్షిణాదిన శరన్నవరాత్రులలో దేవిని ఆరాధించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.

చైత్ర నవరాత్రులు
వసంత నవరాత్రులనే చైత్ర నవరాత్రులని కూడా అంటారు. అంతేకాదు ఈ నవరాత్రులకు ముగింపు శ్రీరామనవమితో పలుకుతాం కాబట్టి వీటిని రామనవరాత్రులని కూడా అంటారు.

నవరాత్రులలో దేవి ఆరాధన ఎలా చేయాలి?
నవరాత్రులలో మొదటి రోజు కలశ స్థాపన చేసి దీక్షా కంకణం ధరించి వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి. తొమ్మిది రోజుల పాటు ప్రతి రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమయం తర్వాత దేవి ఆరాధన చేయాలి. లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని, దుర్గాస్తుతి పారాయణ చేయాలి. అనంతరం అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాన్ని సమర్పించి ప్రసాద వితరణ చేయాలి. ఒక ముత్తైదువును అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసం విరమించాలి. ఇలా తొమ్మిది రోజులు తప్పకుండా ఆచరించాలి.

శ్రీరామ పూజ
వసంత నవరాత్రులలో శ్రీరాముని ఆరాధించడం కూడా అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజుల పాటు ప్రతి రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమయం తర్వాత శ్రీరాముని పూజించి రామాయణంలో కొన్ని శ్లోకాలు చదువుకుని రామ కీర్తనలతో భజనలు చేయాలి. అనంతరం వడపప్పు, పానకం వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. అందరికీ ప్రసాదం పంచి పెట్టిన తర్వాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.

ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
వసంత నవరాత్రులలో అమ్మవారిని ఆరాధించినా, శ్రీరాముని ఆరాధించినా కొన్ని నియమాలు మాత్రలు తప్పనిసరి. ఈ తొమ్మిది రోజులు ఇంట్లో అఖండ దీపాన్ని వెలిగించి ఉంచాలి. ఇంటి తలుపులు మూయకూడదు. ప్రతిరోజూ ఉపవాసం చేయడంతో పాటు భూశయనం కూడా చేయాలి. ఇంటి గుమ్మానికి పచ్చని తోరణాలు ఉండాలి. శక్తికొద్దీ దానధర్మాలు చేయాలి.

ఈ విధంగా వసంత నవరాత్రులు నియమ నిష్టలతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తే దేవి అనుగ్రహం, శ్రీరాముని అనుగ్రహంతో నూతన సంవత్సరంలో ధనధాన్య వృద్ధి, సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి.

జై శ్రీరామ్! శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

