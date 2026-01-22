రేపే "వసంత పంచమి" - పిల్లలతో ఈ నీళ్లు తాగిస్తే చదువులో ముందుంటారట!
చదువుల తల్లికి అక్షర నీరాజనం - వసంత పంచమి పూజా విధానం, చదవాల్సిన స్త్రోత్రాలు, చేయాల్సిన దానాలు వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
Published : January 22, 2026 at 6:17 PM IST
Vasanth Panchami Pooja Vidhanam: మాఘ మాసంలో వచ్చే తొలి పండగ వసంతి పంచమి. ఈ పండగనే బసంత్ పంచమి, సరస్వతీ పంచమి, మదన పంచమి, శ్రీ పంచమి అని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈ రోజున చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవీని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. మరి, ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి ముహూర్తం ఎప్పుడు? సరస్వతీ దేవిని ఏవిధంగా పూజించాలి? ఎటువంటి పరిహారం చేస్తే సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహంతో పిల్లలకు చదువు బాగా వస్తుంది? అనే వివరాలు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాఘ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే పంచమి తిథిని శ్రీపంచమి లేదా వసంత పంచమి అనే పేరుతో పిలుస్తారని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. 2026, జనవరి 23వ తేదీ శుక్రవారం వసంతి పంచమి వచ్చిందని, ఈ పవిత్రమైన రోజు సరస్వతి దేవిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తే అమ్మవారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందంటున్నారు. అలాగే, సంవత్సరం మొత్తం సకల శుభాలు కలుగుతాయని, పిల్లలు విద్యలో రాణిస్తారని, కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారని, తెలివితేటలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
సరస్వతీ దేవి పూజా విధానం:
- తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని తల స్నానం చేయాలి. అనంతరం ఇంట్లోని పూజ గదిని శుభ్రం చేయాలి.
- పూజ గదిలో దేవుడి ఫొటోలు ఉండే చోట శుభ్రంగా కడిగిన ఒక పీటకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టి ఉంచాలి.
- ఆపై దాని మీద బియ్యప్పిండితో స్వస్తిక్ గుర్తు, అష్టదళ పద్మం ముగ్గు వేయాలి.
- అనంతరం ఆ పీటపై తెల్లని వస్త్రాన్ని ఉంచి దాని మీద సరస్వతీ దేవి ఫొటోను ఉంచాలి. ఆపై చిత్రపటానికి కుంకుమ, గంధంతో బొట్లు పెట్టి అలంకరించుకోవాలి.
- సరస్వతీ దేవికి తొమ్మిది వత్తుల దీపం అంటే చాలా ఇష్టం. అందువల్ల వసంత పంచమి రోజు అమ్మవారి చిత్రపటం ముందు మట్టి ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి పోసి తొమ్మిది వత్తులను విడివిడిగా వేసుకొని దీపం వెలిగించాలి. అంటే, నార్మల్గా రెండు వత్తులను కలిపి ఒకటిగా చేసి దీపం వెలిగిస్తాం. అలా 9 వత్తులను చేసి దీపారాధన చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అమ్మవారిని మల్లె, జాజి, నందివర్దనం వంటి తెలుపు రంగు కలిగిన పుష్పాలతో పూజించాలి. ఇలా పుష్పాలతో పూజ చేసేటప్పుడు "ఓం ఐం సరస్వత్యై నమః" అనే మంత్రాన్ని మనసులో చెప్పుకుంటే మంచిదంటున్నారు. ఒకవేళ మంత్రం మొత్తం చదవలేని వారు "ఓం ఐం నమః" అని చదివినా అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుందట.
- అనంతరం సరస్వతీ దేవికి పాలు, వెన్న, పెరుగు, పటిక బెల్లం, కొబ్బరి ముక్కలు, చెరుకు ముక్కలు, పేలాలు వంటి ఏవైనా తెలుపు రంగు కలిగిన పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు స్వీకరించాలని చెబుతున్నారు.
పిల్లలు చదువులో మెరుగుపడేందుకు పరిహారం: ఎంత శిక్షణ ఇచ్చినా కొద్దిమంది పిల్లలకు చదువు అబ్బదు, మరికొద్దిమంది అయితే ఇంట్లో ఎంత బాగా చదివినా పరీక్షల దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెనకబడుతుంటారు. ఆ సమయానికి చదివినది ఏదీ గుర్తురాదు. అయితే అలాంటి వారందరూ శ్రీ పంచమి రోజు ఓ శక్తివంతమైన పరిహారం పాటిస్తే మంచి జరుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. చదువుపై ఏకాగ్రత పెరగడానికి, జ్ఞాపకశక్తి పెరగడానికి, పరీక్షల్లో బాగా మార్కులు రావడానికి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సక్సెస్ కోసం ఈ పరిహారం ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు. అయితే ఈ పరిహారాన్ని ఇంట్లో తల్లి లేదా తండ్రి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ పరిహారం ఎలా చేయాలంటే,
- ఇంట్లో సరస్వతి దేవీ పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఓ గ్లాసులో నీరు తీసుకోవాలి.
- ఆ గ్లాసును ఎడమచేతితో పట్టుకుని దాని మీద కుడి అరచేతిని ఉంచాలి.
- గ్లాసుపై అరచేతిని ఉంచినాక "ఓం ఐం వాన్యై స్వాహా" అనే మంత్రాన్ని 108 లేదా 54 లేదా 21 సార్లు చదవాలి. ఇలా మంత్రం చదవడం వల్ల దాని శక్తి నీటిలోకి చేరుతుంది.
- మంత్రం చదివిన తర్వాత ఆ నీటిని పిల్లల చేత తాగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలపై సంవత్సరం మొత్తం సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహం ఉంటుందని.. చదువులో ముందుంటారని చెబుతున్నారు.
పంచమి రోజు చదవాల్సిన స్తోత్రాలు: శ్రీ పంచమి రోజు సరస్వతీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రాలు చదివినా, విన్నా సంవత్సరం మొత్తం అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే సరస్వతీ కవచాన్ని చదివినా, విన్నా ప్రపంచాన్ని జయించే తెలివితేటలు లభిస్తాయని మాచిరాజు వివరిస్తున్నారు.
పంచమి రోజు చేయాల్సిన దానాలు: శ్రీ పంచమి రోజు అన్నదానం, వస్త్రదానం, పుస్తకదానం చేసినా సరస్వతీ దేవి సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
