మాఘ శుద్ధ పంచమి- వసంత రుతువు ప్రారంభమవుతుందా? శ్రీ పంచమి వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కథ!

వసంత పంచమి రోజు భక్తి శ్రద్ధలతో సరస్వతి దేవిని పూజిస్తే ఆ తల్లి అనుగ్రహంతో అపార విజ్ఞాన రాశిని పొందవచ్చు!

Published : January 23, 2026 at 4:00 AM IST

Vasant Panchami Significance 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మాఘ, వైశాఖ, శ్రావణ, కార్తిక, మార్గశిర మాసాలు అత్యంత శ్రేష్ఠమైనవి. అందునా శుభకార్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన మాఘ మాసంలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక విశేషమే! మాఘ మాసంలో ఐదో రోజైన శుద్ధ పంచమి రోజున శ్రీ పంచమిగా, వసంత పంచమిగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ పంచమి విశిష్టత ఏమిటి? ఆ రోజు ఏ దేవతను పూజించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ పంచమి ఎప్పడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మాఘ శుద్ధ పంచమిని శ్రీ పంచమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది జనవరి 23, శుక్రవారం రోజు మాఘ శుద్ధ పంచమి కాబట్టి ఆ రోజునే వసంత పంచమి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వసంత పంచమి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

వసంత పంచమి విశిష్టత
మాఘమాసంలో ఐదో రోజు మనం జరుపుకునే మరో శుభదినం వసంత పంచమి. దీనినే శ్రీ పంచమి అని, సరస్వతి పంచమి అని కూడా అంటారు. శ్రీ పంచమిని మదన పంచమి అని కూడా అంటారు. ఈ శ్రీ పంచమి రోజే చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి పుట్టినట్టు బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చెబుతోంది.

వసంత రుతువు ఆగమనం
మాఘ శుద్ధ పంచమి నుంచి వసంత రుతువు ప్రారంభమవుతుందని వ్రత చూడామణిలో పేర్కొని ఉంది. అందుకే ఈ రోజు వసంత రుతువుకు అధిపతిగా పేర్కొనే వసంతుని పూజించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. రుతు రాజు వసంతుడు కనుక వసంతుని, ప్రేమను కలిగించేవాడు మదనుడు కనుక మదనుణ్ణి, అనురాగ వల్లి అయిన రతీదేవిని కూడా శ్రీ పంచమి రోజు ఆరాధన చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. వీరి ముగ్గురిని పూజించడం వల్ల వ్యక్తుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు కలుగుతాయి. దీనివల్ల జ్ఞాన ప్రవాహాలు ఏర్పడుతాయని విశ్వాసం.

వసంత పంచమి విశిష్టత
వసంత పంచమి రోజు సకల విద్యలకు ఆధారమైన వాగ్దేవిని పూజిస్తారు. వసంత పంచమి రోజు జ్ఞానప్రాప్తి కోసం సరస్వతి దేవిని ఆరాధించాలని బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చెబుతోంది. అలాగే ఈ శ్రీ పంచమి రోజు సరస్వతిని ఆరాధించే విధివిధానాలను నారదునకు శ్రీమన్నారాయణుడు వివరించినట్లు దేవీ భాగవతం చెప్తోంది.

సరస్వతి పూజా విధానం
శ్రీ పంచమి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్ర లేచి శుచియై పూజామందిరంలో సరస్వతి దేవిని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. అమ్మవారిని గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. అమ్మవారికి ధవళ వస్త్రాన్ని అంటే తెల్లని వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. తెల్ల కలువ పూలతో, మల్లెలు, తెల్ల చేమంతులతో అమ్మవారిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. ఆవు పాలతో తయారు చేసిన పాయసాన్ని నివేదించాలి. విద్యార్థులు ఈ రోజు అమ్మవారి సమక్షంలో తమ పుస్తకాలను ఉంచి పూజిస్తే చదువులో విజయం సాధిస్తారు. అలాగే మూడు సంవత్సరాలు నిండిన పిల్లలకు ఈ రోజు సరస్వతి దేవి సమక్షంలో అక్షరాభ్యాసం నిర్వహిస్తారు.

ఆలయాల్లో అక్షరాభ్యాసాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాగ్దేవి క్షేత్రాలైన బాసర, వర్గల్, అలాగే బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో కూడా వసంత పంచమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఆలయాల్లో అమ్మవారి సమక్షంలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసాలు వేడుకగా జరుగుతాయి. వసంత పంచమి రోజు భక్తి శ్రద్ధలతో సరస్వతి దేవిని పూజిస్తే ఆ తల్లి అనుగ్రహంతో అపార విజ్ఞాన రాశిని పొందవచ్చు. రానున్న వసంత పంచమి రోజు మనం కూడా చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవిని ఆరాధిద్దాం. అపార జ్ఞాన సంపదను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

