శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు ఉపదేశించిన వరూధిని ఏకాదశి వ్రతం- రక్షణ కవచంలా కాపాడే మహా పుణ్య తిథి!
పాపాలను తొలగించే వరూధిని ఏకాదశి వ్రతం- పురాణాలు ప్రకారం భక్తులను కాపాడే రక్షణ కవచం ఈ వ్రత విశేషాలివే!
Published : April 13, 2026 at 2:59 AM IST
Varuthini Ekadashi Vratham Significance : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఏకాదశి తిథి చాలా విశిష్టమైనది. తిథుల్లో ఏకాదశి తిథిలో తాను ఉన్నానని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్వయంగా ప్రబోధించాడు. కాశీని మించిన క్షేత్రం, గంగను మించిన తీర్థం, గాయత్రిని మించిన వ్రతం, ఏకాదశిని మించిన తిథి లేదన్నది పురాణ వచనం. ప్రతి మాసంలో రెండు ఏకాదశి తిథులు ఉంటాయి. చైత్ర మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని వరూధిని ఏకాదశి అని అంటారు. వరూధిని అంటే రక్షణ కవచం అని అర్ధం. వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే ఆ పుణ్యం ప్రాణికోటిని రక్షణ కవచంలా కాపాడుతుందని విశ్వాసం. ఈ క్రమంలో వరూధిని ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు? తదితర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వరూధిని ఏకాదశి ఎప్పుడు?
చైత్ర మాసం బహుళ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని వరూధిని ఏకాదశి అంటారు. ఏప్రిల్ 13, సోమవారం చైత్ర బహుళ ఏకాదశి రోజునే వరూధిని ఏకాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
వరూధిని ఏకాదశి విశిష్టత
పద్మ పురాణం ప్రకారం, వరూథిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మానవుడు సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏకాదశి వేళ ఉపవాసం ఉండటం వల్ల పాపాలన్నీ తొలగి పోయి, చివరికి మోక్షం లభిస్తుంది. పూర్వం ఈ వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి పాపాలు తొలగించుకుని మోక్షాన్ని పొందిన రాజు కథను ఈ సందర్భంగా వివరించుకుందాం.
మాంధాత కథ
పద్మపురాణంలో వివరించిన ప్రకారం పూర్వం నర్మదా నదీతీరంలో మాంధాత అనే రాజు ఉండేవాడు. తన ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలే కాపాడుతూ ప్రజారంజకంగా పరిపాలించే మాంధాతకు భక్తి భావం కూడా ఎక్కువే! మాంధాత ఓ వైపు రాజ్యభారాన్ని వహిస్తూనే మరోవైపు భగవంతుని గురించి ఎక్కువగా తపస్సు చేస్తుండేవాడు.
మాంధాతపై దాడి చేసిన ఎలుగుబంటి
ఒకరోజు మాంధాత తపస్సులో మునిగి ఉన్న సమయంలో ఒక ఎలుగుబంటి అతనిపై దాడి చేసి, రాజు కాలు పట్టి అలాగే అడవిలోకి లాక్కెళ్లసాగింది. ఆ సమయంలో మాంధాత ఆర్తత్రాణ పరాయణుడైన విష్ణుమూర్తిని ప్రార్ధించాడు.
మాంధాతను రక్షించిన చక్రధారి
మాంధాత ప్రార్ధనలు విన్న శ్రీ మహావిష్ణువు తన సుదర్శన చక్రంతో మాంధాతపై దాడి చేసిన ఎలుగుబంటిని సంహరించి అతనిని రక్షిస్తాడు. అయితే ఎలుగుబంటి దాడిలో మాంధాత తన కాలును పోగొట్టుకుంటాడు. రాజ నియమాల ప్రకారం అవయవ లోపం ఉన్నవారు రాజ్యానికి రాజుగా ఉండే అర్హత లేనందున మాంధాత చింతించసాగాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మాంధాత చింతను గమనించి అతనితో "ఓ రాజా! ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలే కాపాడే నీలాంటి రాజు రాజ్యానికి దూరంగా ఉండడం దేశానికి ప్రమాదకరం. నీకు ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణం నీ పూర్వజన్మ పాపమే కాబట్టి నీవు చైత్ర మాసంలో వచ్చే వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన నీ పాపాలు తొలగుతాయని" చెప్పి అతనికి వరూధిని ఏకాదశి వ్రత విధానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు.
వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన మాంధాత
శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదేశం మేరకు మాంధాత వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించి తన పాపాలు పోగొట్టుకోవడం ద్వారా తన పూర్వ స్థితిని పొందుతాడు. జీవించి ఉన్నంత వరకు చక్కగా రాజ్యపాలన చేసి మరణానంతరం మోక్షాన్ని పొందాడు. శ్రీ మహావిష్ణువు మాంధాతకు వివరించిన వరూధిని ఏకాదశి వ్రత విధానాన్ని తెలుసుకుందాం.
వరూధిని ఏకాదశి వ్రత విధానం
వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి నదీస్నానం ఆచరించడం శ్రేష్టం. అనంతరం పూజామందిరంలో శ్రీలక్ష్మీ నారాయణుల విగ్రహాలను ప్రతిష్టించుకోవాలి. ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేసి గంధ పుష్ప మాలికలతో లక్ష్మీ నారాయణులను అలంకరించాలి. తులసి దళాలతో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. ఏకాదశి పూజలో తులసి విధిగా ఉండాలి. అనంతరం అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయ, పులిహోర, చక్రపొంగలి వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి మోక్షాన్ని పొందిన మాంధాత కథ చదవడం లేదా వినడం చేయాలి. ఈ రోజంతా పూర్తి ఉపవాసం ఉండాలి. వీలైతే సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి తులసి మాల సమర్పించాలి.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
వరూధిని ఏకాదశి రోజు అన్నదానం, గోదానం, భూదానం చేయడం వలన పాపాలు నశించి మోక్షాన్ని పొందుతారని శాస్త్రం చెబుతోంది. వేసవి ఆరంభంలో వచ్చే ఈ వరూధిని ఏకాదశి రోజు జలదానం, మజ్జిగ, చెరుకు రసం, మట్టిపాత్రలు, గొడుగు, చెప్పులు వంటివి కూడా దానం చేయడం వల్ల పితృదేవతలు సంతృప్తి చెందుతారని శాస్త్రవచనం.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు ఉదయాన్నే శుచియై నిత్య పూజ పూర్తి చేసుకుని శ్రీహరికి మహా నైవేద్యం సమర్పించాలి. ఒక బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
వరూధిని ఏకాదశి వ్రత ఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సమస్త పాపాలు తొలగిపోయి ముక్తి లభిస్తుందని పురాణం వచనం. రానున్న వరూధిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలను పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.