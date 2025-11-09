భువిపై వెలసిన కైలాసం కాశీ- జ్యోతిర్లింగం, శక్తిపీఠం ఒక్క చోటే ఎందుకు ఉన్నాయో తెలుసా?
ఆదిదంపతులు స్వయంగా వెలసిన పుణ్య ధామం కాశీ పట్టణం!
Published : November 9, 2025 at 2:56 PM IST
Kashi City Significance: పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలను గురించి చదివినా, విన్నా మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం 9 సంఖ్య అత్యంత విశిష్టమైనది. 9 సంఖ్యను ఏ ఇతర సంఖ్యతో గుణించినా తొమ్మిదే రావడం విశేషం. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో తొమ్మిదో క్షేత్రం కాశీ పట్టణం. అసలు కాశీ అనే పేరు స్మరిస్తేనే చాలు పాపరాశి ధ్వంసమవుతుందని ఎన్నో పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ కథనంలో కాశీ పట్టణ విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
పేర్లు వేరైనా క్షేత్రం ఒకటే!
కాశీ పట్టణాన్ని వారణాసి అని, బెనారస్ అని కూడా పిలుస్తారు. కాశీ లేదా వారాణసి భారతదేశపు అతి ప్రాచీన నగరాల్లో ఒకటి. హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్య క్షేత్రం. ఇది ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఇక్కడ ప్రవహించే గంగానదిలో స్నానం ఆచరిస్తే సర్వ పాపాలు నశిస్తాయని హిందువుల నమ్మకం. వరుణ, అసి అనే రెండు ఉప నదులు కాశీనగరం వద్ద గంగానదిలో కలుస్తాయి. అంచేత ఈ క్షేత్రానికి వారణాసి అని పేరు ఏర్పడింది. బ్రిటిషువారి పాలన సమయంలో వారణాసి, బెనారస్ అయింది.
'కాశ్యాన్తు మరణాన్ ముక్తి'
ఈ భూమండలంలో ప్రతి ఒక్క చోట ప్రాణులు జీవించడానికి బ్రతుకుతుంటే, కాశీలో మాత్రం మరణించడం కోసం జీవిస్తారు. కాశీలో మరణిస్తే చాలు మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాశీఖండంలో వివరించిన ప్రకారం కాశీలో మరణానికి చేరువుగా ఉన్న వ్యక్తిని సాక్షాత్తు ఆ పార్వతీదేవి తన ఒడిలోకి తీసుకుని ఉండగా, ఆ వ్యక్తి చెవిలో పరమేశ్వరుడు తారకమంత్రాన్ని బోధిస్తాడంట! అందుకే కాశీలో మరణించడం కోసం ఎందరో కాశీలో స్థిర నివాసం ఏర్పరుచుకుని మరణం కోసం ఎదురు చూస్తూ అక్కడే జీవిస్తుంటారు.
కాశీ పట్టణ విశిష్టత
ఈ యావత్ విశ్వంలో సాక్షాత్తూ పరమేశ్వరుని సృష్టిగా వారణాసిని పేర్కొంటారు. లయకారకుడైన శివుడే సాక్షాత్తు ఈ నగరాన్ని నెలకొల్పినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి కాశీ పట్టణం ఈ భూమిపై విరాజిల్లుతోంది. పగలు లేదు, రాత్రి లేదు, ప్రతి నిత్యం వేలాదిమంది యాత్రికులతో ఆధ్యాత్మికతను సంతరించుకుని ఉంటుంది కాశీ క్షేత్రం.
కాశీ క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన కాశీ క్షేత్ర మహిమను వర్ణించడానికి మామూలు మాటలు సరిపోవు. ఎన్నో వేల ఆలయాలు, గంగా హారతులు, నాగ సాధువుల సంచారాలు, నిత్య పూజలు, భజనలతో ఆధ్యాత్మిక సౌరభంతో కాశీ పట్టణం గుబాళిస్తుంటుంది.
ఎన్నో కథలు మరెన్నో గాథలు
కాశీ పట్టణ విశిష్టతను వివరించే ఎన్నో కథలు మన పూర్వీకులు తెలియజేసి ఉన్నారు. బహుళ ప్రచారంలో ఉన్న కాశీ మజిలీ కథలు కూడా ఈ కోవకు చెందినవే!
ఒకే క్షేత్రంలో రెండు విశేషాలు
కాశీ పట్టణం ఇటు జ్యోతిర్లింగంగా, అటు శక్తి పీఠంగా కూడా విరాజిల్లుతోంది. సతీదేవి చెవి కుండలాలు పడిన ప్రదేశమే కాశీ పట్టణం. అంతే కాదు ఇటు విశ్వనాథ క్షేత్రంగా, విశాలాక్షి వెలసిన పవిత్ర భూమిగా, జీవుల అన్నార్తిని తీర్చే అన్నపూర్ణ క్షేత్రంగా కూడా కాశీ పట్టణం విరాజిల్లుతోంది. కాశీలో ప్రముఖ ప్రదేశాలను గురించి తెలుసుకుందాం.
కాశీ విశ్వనాథుడు
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ప్రముఖమైనదిగా కాశీ విశ్వనాథుని పేర్కొంటారు. పవిత్ర గంగాతీరంలో ఉన్న విశ్వనాథుని దర్శనం అత్యంత పుణ్యదాయకం, మోక్షదాయకమని పెద్దలు అంటారు.
ఆలయ చరిత్ర
నవాబుల కాలంలో ఎన్నోసార్లు దండయాత్రకు గురైన ఈ ఆలయాన్ని 18 వ శతాబ్దంలో మహారాణి అహల్యాబాయి హోల్కర్ పునరుద్ధరించారు. రుగ్వేదం, రామాయణం, మహాభారతం, స్కంద పురాణంలోని కాశీఖండంలో కూడా విశ్వనాథుని ఆలయానికి సంబంధించిన వివరాలున్నాయి.
గంగానది
సాక్షాత్తు శివుని జటాజూటం నుంచి భువికి దిగిన గంగానదిలో స్నానం చేసి కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ! ఈ క్షేత్ర నియమం కూడా ఇదే! ఇక సాయంత్రం వేళల్లో నిర్వహించే గంగాహారతిని వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు. అద్భుతమైన ఈ దృశ్యాన్ని కనులార వీక్షించాల్సిందే!
కాశీ విశాలాక్షి
జగన్మాత పార్వతీదేవి కాశీలో విశాలాక్షిగా వెలసింది. సతీదేవి చెవి కుండలాలు పడిన ఈ ప్రదేశం శక్తి పీఠంగా ఆవిర్భవించింది. ఆదిదంపతులు స్వయంగా వెలసిన ఈ క్షేత్రంలో ఆ శివపార్వతులను జోలె పట్టి కోరుకుంటే తీరని కోరికంటూ ఉండదు. మానవ జన్మకు దుర్లభమైన మోక్షాన్నే ప్రసాదించే కాశీ క్షేత్రంలో మానవ సహజమైన ప్రాపంచిక కోరికలు తీరడం ఎంతపని!
అన్నపూర్ణాదేవి
సకల మానవాళికి ఆహారాన్ని ప్రసాదించేది అన్నపూర్ణ దేవి. కాశీలో వెలసిన అన్నపూర్ణా దేవిని ఆశ్రయిస్తే జీవితంలో అన్నానికి లోటుండదు. ఈనాటికి కాశీలో ఏ ఒక్కప్రాణి కూడా ఆకలితో ఉండదంటే అందుకు కారణం అక్కడ అన్నపూర్ణా దేవి వెలసి ఉండడమే!
సంకట మోచన్ హనుమాన్ ఆలయం
కాశీలోవెలసిన సంకట మోచన్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఎలాంటి సంకటలైనా దూరమవుతాయని విశ్వాసం.
కాలభైరవ స్వామి ఆలయం
కాశీ క్షేత్ర పాలకుడు కాలభైరవస్వామి. కాశీలో తప్పనిసరిగా కాలభైరవస్వామిని కూడా దర్శించాలి. ఈ స్వామి దర్శనంతో ఏలినాటి శని దోషాలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం.
పుణ్య స్నాన ఘాట్లు
గంగాతీరంలో భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరించేందుకు సుమారుగా 80కి పైగా స్నానఘాట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి మణికర్ణికా ఘాట్, హరిశ్చంద్ర ఘాట్, దశాశ్వమేధ ఘాట్ వంటివి.
బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ
కాశీలోని అతి పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ. ఎందరో గొప్పవారు ఇందులో విద్యాభ్యాసం చేశారు. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో కాశీ విశ్వనాథుని మందిర నమూనాలో నిర్మించి ఉన్న ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
అంతిమ సంస్కారాల నిలయం
కాశీలోని పవిత్ర ఘాట్లలో మరణించిన వారికి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తే వారికి పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే కాశీలో ప్రతిరోజూ ఎంతోమందికి అంతిమ సంస్కారాలు, పిండప్రదానాలు జరుగుతుంటాయి.
సకల మతాల సమాహారం
కాశీ పట్టణం ఒక్క హిందువులకే కాదు ఇతర మతాలకు కూడా పవిత్ర క్షేత్రమే! బౌద్దులకు కాశీ క్షేత్రం ఎంతో పుణ్య ప్రదేశం. కాశీకి సమీపంలోని సారనాథ్లో బుద్ధుడు తన తొలి ప్రసంగాన్ని చేశాడు. అలాగే జైనమత 23వ తీర్థంకరుడైన పార్శ్వనాథుడు కాశీలోని జన్మించడం వల్ల జైనులకు కాశీ పట్టణం పవిత్ర తీర్థం.
ఆదిశంకర వైభవం
నడిచే దైవంగా పేరు గాంచిన ఆదిశంకరాచార్యులకు కాశీ పట్టణంతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. శంకరులు కాశీ పట్టణంలోనే బ్రహ్మసూత్రాలు, భజగోవిందం, వంటి గ్రంథాలు రచించారు. అలాగే తులసి దాసు, కబీర్ దాసు వంటి గొప్ప కవులు కాశీ పట్టణంలో ఎన్నో అమూల్య గ్రంథాలు రచించి మానవాళికి అందించారు. కాశీ పట్టణం ఒక జ్యోతిర్లింగం, పుణ్య క్షేత్రం, శక్తి పీఠం మాత్రమే కాదు. అంతకు మించినది. భువిపై వెలసిన కైలాసం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కాశీ పట్టణం ప్రతి హిందువు జీవనాడి! ఒక ఆధ్యాత్మిక సౌరభావం! హిందువుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితకాలంలో తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం కాశీ! ఈ క్షేత్రం గొప్పతనాన్ని గ్రహించిన ఎందరో విదేశీయులు ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు. ఒక్కసారి కాశీ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందినట్లే! ఈ కార్తిక మాసంలో కాశీ పట్టణం గురించి చదివినా విన్నా దర్శించిన ఫలం దక్కుతుందని శాస్త్రవచనం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.