శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం- ఇలా చేస్తే సకల సంపదలు కలగడం ఖాయం!
శ్రావణ మాసంలో ఆచరించే అత్యంత పవిత్రమైన వ్రతాల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతం ఒకటి-అష్టలక్ష్మి స్వరూపాల సమ్మేళనమే వరలక్ష్మీ దేవి- అష్టలక్ష్మి స్వరూపాల అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Published : August 20, 2026 at 3:02 AM IST
Varalakshmi Vratam Importance : అష్టలక్ష్మి స్వరూపాలైన ఆదిలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, గజలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి దేవీలు ఒక్కటిగా ఏకమై వరాలు కురిపించే వరలక్ష్మీదేవిగా సాక్షాత్కరించిన శుభ మాసం శ్రావణ మాసం. శ్రావణ మాసంలో శాస్త్రోక్తంగా వరలక్ష్మీ దేవిని ఆరాధిస్తే అష్టలక్ష్ముల అనుగ్రహం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రావణ మాసంలో పరమ పవిత్రమైన వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా వరలక్ష్మీ దేవి విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అష్టలక్ష్మి స్వరూపానికి ప్రతీక స్త్రీమూర్తి
ఆధ్యాత్మిక సంపదకు ఆది దేవత అయిన ఆదిలక్ష్మి నుంచి విద్యా విజయాలు, సంతానం, ధనధాన్యాలు, కీర్తి సంతానం వంటి సకల ఐశ్వర్యాలను పొందగలిగే అన్ని శుభ లక్షణాలు ప్రతి స్త్రీలోనూ ఉంటాయి. అవసరానికి తగిన విధంగా ఇల్లాలిగా, గృహిణిగా, ఉద్యోగినిగా, తల్లిగా, నాయకురాలిగా ప్రతి పాత్రలోనూ మహిళ అందంగా ఒదిగిపోతుంది. ఇలా అన్ని శుభ లక్షణాలతో కుటుంబాన్ని చక్క దిద్దుకుంటూ మంచి పేరు సంపాదించిన చారుమతి నిర్మలమైన భక్తికి లక్ష్మీదేవి ముగ్ధురాలై అనేక వరాలు కురిపించి వరలక్ష్మిగా అనుగ్రహిస్తుంది.
వరలక్ష్మీ వ్రతం విశిష్టత
అష్టలక్ష్మి ఒకే స్వరూపంగా, సిద్ధిధాత్రిగా వెలసిన పవిత్ర మాసమే శ్రావణ మాసం. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజూ పండుగే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! మన మనసులోని కోరికలు తీరాలని, అభీష్టాలు సిద్దించాలని ఆచరించే వ్రతమే వరలక్ష్మీ వ్రతం.
వ్రతం అంటే?
వ్రతం అంటే నియమం అని అర్ధం. ఆధ్యాత్మిక సాధకుని మానసికంగా దీక్షకు సిద్ధం చేసే సాధనమే వ్రతం. మన పురాణాలు అందుకు నోములు, వ్రతాలు సూచించాయి. స్కంద పురాణంలో ప్రతి వ్రతం గురించిన వివరణ ఉంటుంది. వ్రతవిధానం మొదలుకొని వ్రత కథ, వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు పాటించాల్సిన నియమ నిబంధనలకు సంబంధించిన సమాచారం ఈ పురాణంలో ఉంటుంది. ఈ నియమాలను పాటిస్తూ మనసా వాచా కర్మణా వ్రతాన్ని ఆచరించినప్పుడే వ్రత ఫలం సంపూర్ణంగా దక్కతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
వరాల సిరులు కురిపించే వరలక్ష్మీ స్వరూపం
స్కంద పురాణంలో వివరించిన అన్ని వ్రతాల్లో అత్యుత్తమ వ్రతం వరలక్ష్మీ వ్రతం. పసుపు రాసిన గడపాలతో, రంగవల్లికలు తీర్చిదిద్దిన ముంగిళ్లతో, గలగలమనే గాజుల సవ్వడితో, పట్టుచీరల రెపరెపలతో, పేరంటాళ్ల సందడితో శ్రావణ మాసం శోభాయమానంగా ఉంటుంది. సౌభాగ్యాలను అందించమని కోరుకుంటూ వరలక్ష్మిని శోభాయమానంగా అలంకరించడంతో పాటు తమను తాము కూడా లక్ష్మీదేవిలా అలంకరించుకునే ప్రతి మహిళా వరలక్ష్మీ దేవి స్వరూపమే!
ఆదిదేవుడు పార్వతికి బోధించిన వ్రతం
ఒకరోజు కైలాసంలో పార్వతి పరమేశ్వరులు సరస సంభాషణలు చేస్తున్న సమయంలో పార్వతీదేవి శివునితో "స్త్రీలు సర్వసౌఖ్యాలు పొంది, పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధితో తరించుటకు తగిన వ్రతం చెప్పండి అని కోరింది. అందుకా త్రినేత్రుడు సకల శుభాలు కలిగించే వరలక్ష్మీ వ్రతం ఉందని ఆ వ్రత విధానాన్ని పార్వతికి వివరించాడు. ఈ వ్రతాన్ని శ్రావణ మాసం రెండో శుక్రవారం లేదా పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు ఆచరించాలని, పూజా విధానాన్ని పార్వతీ దేవికి పూర్తిగా విశదీకరించాడు ఆది దేవుడు.
నైమిశారణ్యంలో
పూర్వం నైమిశారణ్యంలో శూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులతో పరమశివుడు పార్వతికి ఉపదేశించిన వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని గురించి తెలియజేశాడు.
ఏడాదికోసారి
ఆ ప్రకారంగా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి శ్రావణ మాసంలో వచ్చే వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ప్రతి ఒక్కరు జరుపుకుంటారు. వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు వరలక్ష్మీ దేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి, ముత్తైదువులకు వాయనాలు, తాంబూలాలు ఇచ్చి, ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటే సకల సౌభాగ్యాలతో సిరి సంపదలు కలిగి, సుఖ జీవనం గడుపుతారని విశ్వాసం. అనంత సౌభాగ్యాలను ప్రసాదించే ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని చేసినా, ఎవరైనా చేస్తుండగా చూసినా సకల సౌభాగ్యాలు, సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం. మనం కూడా ఈ శ్రావణ మాసంలో శుభాలనొసగే వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం. సకల సౌభాగ్యాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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