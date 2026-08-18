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"వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని" ఏ సమయంలోపు పూర్తిచేయాలి? - అమ్మవారికి పెట్టిన చీర, బ్లౌజ్‌పీస్‌ ఏం చేయాలి?

అమ్మవారి పూజకు ఎలాంటి పూలు ఎంచుకోవాలి? - అసలైన వాయనం ఎలా ఇవ్వాలో వివరిస్తున్న ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి!

Varalakshmi Vratham 2026
Varalakshmi Vratham 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:39 PM IST

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Varalakshmi Vratham 2026 : శ్రావణమాసం అంటేనే సందడితో కూడిన వాతావరణం. ముఖ్యంగా ఆడపచులకు ఈ మాసంలో ప్రతి రోజూ పండగే. పూజలు, వ్రతాలు, నోముల పేరుతో మహిళలంతా ఒకచోటకు చేరి సరదాగా గడుపుతుంటారు. అందులో భాగంగానే ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో విశేషంగా పూజిస్తుంటారు. కుటుంబ క్షేమం, భర్త ఆయురారోగ్యాలు, సంతానాభివృద్ధి, ధనధాన్యాల సమృద్ధి, సౌభాగ్యం కోసం సుమంగళి స్త్రీలు "వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని" ఆచరిస్తుంటారు.

అయితే, వరలక్ష్మీ వ్రతం విషయంలో చాలా మందికి కొన్ని సందేహాలు ఉంటాయి. ఈ వ్రతాన్ని ఏ టైమ్​లోపు పూర్తి చేయాలి? అసలు వరలక్ష్మిని పూజించేందుకు ఏదైనా సమయం ఉందా? అమ్మవారికి 9 రకాల నైవేద్యాలు నివేదించాల్సిందేనా? పూజకి ఎలాంటి పూలు ఎంచుకోవాలి? తాంబూలంలో ఏమి ఇవ్వాలి? ఇలా అనేక ప్రశ్నలు మదిలో మెదులుతుంటాయి. వాటన్నింటికి సమాధానం తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఏ సమయంలోపు పూర్తిచేయాలి. అమ్మవారిని పూజించేందుకు ఏదైనా సమయం ఉందా?

వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు పిండివంటలన్నీ చేసుకుని అమ్మవారిని అలంకరించుకునేసరికి టైమ్ పడుతుంది కదా. మరి ఏ సమయంలోపు వ్రతాన్ని పూర్తిచేయాలనే సందేహం వస్తుంటుంది. దానికి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇలా సమాధానమిస్తున్నారు. నిజానికి ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండి, వ్రతానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లతో కాలం గడుపుతూ సూర్యాస్తమయ సమయంలో మళ్లీ స్నానం చేసి వ్రతాన్ని చేయడమే సంప్రదాయమని చెబుతున్నారు. అదీ ఇరవై ఒక్క రకాల పూలు, అష్టవిధ గంధాలతో అమ్మవారిని పూజించాలి.

శక్తి ఉంటే లక్ష్మీహోమాన్ని కూడా చేయించుకోవచ్చు. లక్ష్మీదేవిని పూజించే సమయంలో అమ్మవారికి ఇరువైపులా సరస్వతిదేవి, పార్వతీదేవి, వినాయకుడిని ఆహ్వానం చేసి పూజించాలి. అయితే, ఇంట్లో వృద్ధులు, పిల్లలు, అనారోగ్యంతో ఉన్న పెద్దవాళ్లు ఇలా అందరూ ఉంటారు కనుక వ్రతాన్ని ఉదయం చేసుకున్నా ఎలాంటి దోషం ఉండదంటున్నారు.

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వరలక్ష్మీ వ్రతంలో ప్రధానంగా శనగపప్పు-బెల్లంతో చేసే పూర్ణంబూరెలు కనీసం తొమ్మిది తప్పనిసరిగా నివేదించే ఆచారం ఉంది. అదే పూర్ణంతో చేసిన కుడుములను కూడా నివేదించొచ్చు. ఇవి కాక పులుపు, తీపి, కారం వంటి రుచులన్నీ ఉండేలా పంచభక్ష్య పరమాన్నాలతో కూడిన వంటకాలను సమర్పించాలి. ఇక, అమ్మవారికి మొగలిరేకులు ప్రతీకరమని అంటారు. అవి దొరకని పక్షంలో, వెండితో చేసిన మొగలిపూలు దొరుకుతున్నాయి గనుక వాటిని ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి.

వరలక్ష్మీని అలంకరించేందుకు కొన్న చీరనూ, బ్లౌజ్‌పీస్‌నూ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి?

వరలక్ష్మీ వ్రతం తర్వాత చాలామంది మహిళలు అమ్మవారికి అలంకరించిన చీర, బ్లౌజ్‌ పీస్‌ను తాము ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటారు. కానీ, అది సరికాదంటున్నారు ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి. మరుసటి రోజు మహాలక్ష్మీని పూజించి, కదిలించాక ఆ రెండింటినీ ఎవరైనా సువాసిని స్త్రీలు లేదా వ్రతాన్ని చేయించినవారికి బహుమానంగా ఇస్తే మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం జీవిత పర్యంతమూ ఉండాలి కాబట్టి, ఈ వ్రతానికి ఉద్యాపన ఉండదంటున్నారు.

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తాంబూలంలో ఏమి ఇవ్వాలి?

శాస్త్రం ప్రకారం వెదురు బుట్టలో ఎంతోకొంత దక్షిణతోపాటు ఐదు రకాల పండ్లను పెట్టి ఇవ్వడమే అసలైన వాయనం అని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి. దాన్ని కూడా వ్రతం చేయించినవారికి ఇవ్వడం మంచిది. తొమ్మిది పూర్ణంబూరెలు కూడా ఇవ్వాలని మరో వ్రతకల్పంలోనూ ఉంది గనుక ఆ విధంగా కూడా వాయనం అందివ్వొచ్చంటున్నారు. అయితే వేటిని ఇస్తున్నా వెదురుబుట్టలో పెట్టి ఇవ్వడం మంచిది. ఎందుకంటే వెదురు ధనానికి ప్రతీక. అందులో తాంబూలం లేదా వాయనం ఇస్తే శుభం అంటున్నారు.

తోరం అంటే ఏమిటి? దీన్ని ఎలా కట్టుకోవాలి?

తోరం అంటే దారాన్ని 9 వరసలుగా తీసుకుని తొమ్మిది ముళ్లు వేయాలి. ఒక్కో ముడికి 'కమలాయై నమః, రమాయై నమః లోకమాత్రే నమః విశ్వజనన్యై నమః మహాలక్ష్మ్యై నమః క్షీరాబ్ధి తనయాయై నమః విశ్వసాక్షిణ్యై నమః చంద్ర సోదర్యై నమః హరివల్లభాయై నమః' అనుకుంటూ 9 నామాలను జపిస్తూ ముళ్లు వేయాలి. అనంతరం దాన్ని 'బధ్నామి దక్షిణే హస్తే' అని శ్లోకం మనసులో చెప్పుకొంటూ కుడిచేతికి కట్టుకోవాలి.

కథలో ఎవరికి వారు తోరం కట్టుకున్నట్లుగా ఉన్నా భర్త భార్య చేతికి తోరాన్ని రక్షగా కట్టాలంటున్నారు. 9 సూత్రాలున్న ఈ తోరాన్ని కట్టుకుంటే తొమ్మిది విధాలైన ఆభరణాలు, అలంకారాలు, వైభవాలు, సమస్త సంపదలూ లభిస్తాయనేది శాస్త్రం. వ్రతం మరుసటి రోజు ఉదయం అమ్మవారిని కదిలించి, తర్వాత 'గచ్ఛగచ్ఛ సురశ్రేష్ఠ' అని శ్లోకం చెప్పుకొని, ఆ తోరానికి ఉన్న ముడులను విప్పి, తులసికోటలో కానీ ప్రవహించే నీటిలో కానీ ఎవరూ నడవని చోట కానీ విడిచిపెట్టాలని చెబుతున్నారు. అంతేతప్ప కత్తెరతో కత్తిరించడం లేదా బలంగా తెంపివేయడం సరికాదని సూచిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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