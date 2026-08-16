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పెళ్లికానివాళ్లు, వితంతువులూ 'వరలక్ష్మీ వ్రతం' చేయొచ్చా? - 'కలశం' తప్పనిసరిగా పెట్టాలా?

'వరలక్ష్మీ వ్రతం' ఎలా చేసుకోవాలి? - శ్రావణంలో చేయలేకపోతే ఈ టైమ్​లో ఆచరించవచ్చంటున్న ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి!

Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratham (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 3:28 PM IST

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Varalakshmi Vratham Pooja Vidhanam : శ్రావణమాసం అంటేనే పూజలు, వ్రతాలకు పెట్టింది పేరు. అందుకే, మహిళలంతా ఈ మాసంలో అటు ఇంట్లోనూ, ఇటు దేవాలయాల్లోనూ నిత్య పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. కుటుంబం అష్త్టెశ్వర్యాలతో, ఆయురారోగ్యాలతో తులతూగాలని ఈ నెలలో ప్రతి శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో 'వరలక్ష్మీ వ్రతం' ఆచరిస్తుంటారు. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవిని వీలైనంత అందంగా అలంకరించి, ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాలు సమర్పించి మనసారా వేడుకుంటారు.

ఈ క్రమంలోనే వరలక్ష్మీ వ్రతం విషయంలో చాలా మందికి రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని అందరూ జరుపుకోవచ్చా? పెళ్లికానివాళ్లూ, భర్త చనిపోయినవారూ కూడా చేయొచ్చా? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? కలశం తప్పనిసరిగా పెట్టాలా? ఒకవేళ శ్రావణంలో ఈ వ్రతం చేయలేకపోతే ఎలా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతుంటాయి. వాటన్నింటికి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త, ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇలా సమాధానమిస్తున్నారు.

వరలక్ష్మీ వ్రతం పెళ్లికానివాళ్లూ, భర్త చనిపోయినవారూ చేయొచ్చా?

వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని 'ఎవరైనా' నిస్సందేహంగా చేసుకోవచ్చంటున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. అయితే, పురోహితుడి సమక్షంలో ఆచరించి ఫలితాన్ని పొందాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. మమ్మల్ని నిమిత్తమాత్రులుగా ఉంచి, వ్రతాన్ని పూర్తిచేసి ఫలితాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతూ తమలపాకులు, వక్క ఉన్న తాంబూలాన్ని పురోహితుడికి అందిస్తూ "మయానిమిత్తేన త్వయా కృతేన" అని శ్లోకం చెప్పాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. దీన్ని వరణి అని పిలుస్తారు. అప్పుడు పంతులు వ్రతాన్ని కంప్లీట్ చేసి "త్వయానిమిత్తేన మయాకృతేన అనేన పూజనేన త్వం పుణ్యవాన్‌భవ" అంటూ తిరిగి మన చేతికి ఆ తాంబూలాన్ని అందిస్తాడని చెబుతున్నారు. అంటే, పూజ పంతులు చేసినా ఫలితం మనకే లభిస్తుందని తెలియజేయడం అన్నమాట.

మా పూర్వీకులు వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించలేదు. నేను కొత్తగా మొదలుపెట్టొచ్చా?

మీ కుటుంబంలో ఇప్పటివరకు వరలక్ష్మీవ్రతం నిర్వహించే సంప్రదాయం లేకపోయినా ఆసక్తి ఉంటే గనుక నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి. అయితే, అంతకన్నా ముందు మీకు తెలిసినవారెవరైనా ఈ వ్రతాన్ని చేస్తుంటే వాళ్లింటికి వెళ్లి, వ్రతాన్ని చూసి విధానాన్ని తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అమ్మవారికి భక్తిగా నమస్కరించుకుని, ఆ ఇంటి దంపతుల సూచనలతో వచ్చే ఏడాది లేదా శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు వ్రతాన్ని ప్రారంభించొచ్చంటున్నారు. అయితే, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఒకసారి మొదలుపెట్టాక మళ్లీ మధ్యలో ఆపకుండా సుదీర్ఘకాలం కొనసాగించేందుకు ఇంటి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయో లేదో ముందే గమనించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

అసలు వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి?

వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించే వారిలో కొందరికి కొబ్బరికాయను కలశంగా ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ కాయకే కళ్లూముక్కూ పెట్టి ఆ రూపాన్ని పూజించే అలవాటు ఉంటుంది. మరికొంతమంది తమ శక్తికొద్దీ బంగారం, వెండి, రాగి, ఇత్తడి లోహాల్లో ఏదో ఒక దాంతో తయారుచేసిన దేవి రూపాన్ని కొబ్బరికాయకు కట్టి, అలంకరించి, పూజిస్తుంటారు. అలాగే అమ్మవారి ఫొటోనూ లేదా యంత్రరూపంలోనూ ఆరాధించేవారు ఉన్నారు.

అయితే కథలో మాత్రం కలశానికి మాత్రమే పూజచేయాలని ఉందని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. ఇందుకోసం ముందుగా ఇంట్లో అనుకూలంగా ఉన్న ప్లేస్​లో ఆవుపేడతో అలికి, మంటపం ఏర్పాటుచేసుకోవాలి. తర్వాత అందులో ఆసనం ఉంచి, కొత్తబియ్యం పోసి, మర్రిచిగుళ్లు మొదలైన అయిదు పల్లవాలు ఉంచాలి. అనంతరం నీటిని నింపిన కలశంలో మామిడాకులు, మధ్యన కొబ్బరికాయను పెట్టి, అందులో వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేసి పూజించాలంటున్నారు. ఇంతకు మించి ఏది చేసినా మన స్థోమత, సంతోషం, సంతృప్తికోసం చేయడమే అంటున్నారు. అది తప్పూ కాదు, తప్పనిసరీ కాదని చెబుతున్నారు.

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'కలశం' తప్పనిసరిగా పెట్టాల్సిందేనా?

వరలక్ష్మీ వ్రతంలో కలశం తప్పనిసరి అంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి. ఇంట్లో ఈశాన్యభాగంలో కలశాన్ని ఉంచి, దానికి ఎదురుగా బంగారం, వెండి, రాగి, ఇత్తడి, కంచు ఇలా ఏదో ఒక లోహంతో దేవి ప్రతిమనూ ఏర్పాటు చేసి కలశంతో పాటుగా పూజించాలని "వ్రత చూడామణి" గ్రంథం పేర్కొంటుందని చెబుతున్నారు.

పూజకు నిల్చున్న లక్ష్మీదేవి పటం పనికిరాదా? అమ్మవారు కూర్చునే ఉండాలా?

వరలక్ష్మీ వ్రతంలో చారుమతీ దేవికి అమ్మవారు నిల్చునే దర్శనం ఇచ్చింది. అందుకే మనం కూడా నిల్చున్న వరలక్ష్మీదేవి చిత్రాన్నే పూజలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు ప్రవచనకర్త సూర్యనారాయణమూర్తి. అయితే, అమ్మవారికి "చంచల" అని పేరు ఉంది. అంటే, ఒక చోట స్థిరంగా ఉండదు. అందుకే, కూర్చుని ఉన్న చిత్రపటాన్ని పెట్టుకుంటే మనకీ ఆనందం కలుగుతుందంటున్నారు. అలాంటప్పుడు కమలం పువ్వు రేకలు దేవి పాదాలను కప్పి ఉంచిన ఫొటోను ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

ఒకవేళ శ్రావణమాసంలో ఈ వ్రతం చేయలేకపోతే ఎలా?

ఇప్పటివరకూ మనం శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమి తిథికి ముందు వచ్చే శుక్రవారమే వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నాం. "యథారవౌ కుళీరస్థే మాసేచ శ్రావణే తథాః" అంటే సూర్యసంచారం కర్కాటక రాశిలో ఉన్న కాలంలో శ్రావణంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏ శుక్రవారంలోనైనా ఈ వ్రతాన్ని చేయొచ్చంటున్నారు. అంటే, మీకు ఒకవేళ రెండో వారం కుదరకపోతే మూడు లేదా నాలుగో వారంలోనూ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అసలు ఏ శుక్రవారం కూడా చేయలేకపోతే దసరా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి లక్ష్మీ అలంకారం చేసే రోజున ఈ వ్రతాన్ని పూర్తిచేయొచ్చని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని సూచిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి. వ్రతాన్ని ఆపకుండా ఆచరించడమే దీని పరమార్థం అని గ్రహించాలంటున్నారు.

అలాగే, వరలక్ష్మీ వ్రతానికి మొత్తం సిద్ధం చేసుకున్నాక ఏదయినా ఇబ్బంది వచ్చినట్లయితే, ఆ ఇంట్లోని మహిళలెవరైనా కూర్చుని ఈ వ్రతాన్ని పూర్తి చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఇంట్లో ఇతర మహిళలు ఎవరూ లేకపోతే పురోహితుడి ద్వారా చేయించాలంటున్నారు. అది కూడా కుదరనప్పుడు ఉపవాస దీక్షను ఆచరించి, భర్తతో సాయంత్రమైనా ఈ వ్రతాన్ని చేయించేలా చూడాలి తప్ప అంతా సిద్ధం చేశాక మానకూడదని సూచిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎలా చేయాలి
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