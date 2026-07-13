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వారాహి గుప్త నవరాత్రులు ఎప్పటి నుంచి? పూజా విధానం, వారాహి అనుగ్రహంతో కలిగే ఫలితాలు తెలుసా?

శ్రీ వారాహి దేవి ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన కాలంగా భావించే ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు- ఈ తొమ్మిది రోజుల పూజకు శత్రు బాధలు, దృష్టి దోషాలు తొలగి ఆధ్యాత్మిక, ఆర్థిక, సామాజిక విజయాలు

Varahi Gupta Navaratri 2026
Varahi Gupta Navaratri 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 3:38 AM IST

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Varahi Gupta Navaratri 2026 : ఆషాఢ నవరాత్రులు శక్తి దేవతల ఆరాధనకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక శక్తివంతమైన కాలం. ఇది మన జీవితంలో అపారమైన పురోగతిని, ఆధ్యాత్మిక, ఆర్థిక విజయాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది వారాహి గుప్త నవరాత్రులు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి? ఈ నవరాత్రుల్లో ఆచరించాల్సిన విధివిధానాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వారాహి గుప్త నవరాత్రులు ఎప్పటి నుంచి?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వారాహి గుప్త నవరాత్రులు ఆషాఢ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి, ఆషాఢ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది వారాహి నవరాత్రులు జూలై 15, గురువారంతో ప్రారంభమై జూలై 23, గురువారం వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ పవిత్ర దినాలలో శ్రీ వారాహి అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.

గుప్త నవరాత్రులు
'గుప్త' అంటే రహస్యం. ఈ నవరాత్రులలో అమ్మవారిని రహస్యంగా, నిష్టతో పూజిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం. అందుకే వారాహి నవరాత్రులను ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులని కూడా అంటారు.

ఎవరీ వారాహి దేవి?
లలితా దేవికి సైన్యాధిపతిగా వారాహి దేవిని అభివర్ణిస్తారు. సప్త మాతృకలలో ఒకరైన శ్రీ వారాహి అమ్మవారు సప్త మాతృకలలో అత్యంత శక్తివంతమైన రూపం. ఈమె పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో అంధకాసుర సంహారం కోసం అవతరించినట్లు దేవీ పురాణం చెబుతోంది.

వారాహి గుప్త నవరాత్రుల పూజా విధానం
వారాహి గుప్త నవరాత్రులు 9 రోజులు అమ్మవారిని ఒక్కో రోజు ఒక్కో అవతారంలో పూజిస్తారు. ప్రతిరోజు సూర్యాస్తమయం తరువాత రాత్రి 7 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య వారాహి దేవిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయని దేవి పురాణం చెబుతోంది. సూర్యాస్తమయం తరువాత శుచిగా స్నానం ఆచరించి అమ్మవారి రూపాన్ని ప్రతిష్టించి మనసులో సంకల్పం చెప్పుకుని 9 రోజుల దీక్ష తీసుకోవాలి. వారాహి అమ్మ వారి విగ్రహం లేదా పటాన్ని పీఠంపై ప్రతిష్టించాలి.

ఆవు నెయ్యితో దీపాలు
ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి పూజ చేయాలి. అమ్మవారిని పసుపు, కుంకుమ, పూలతో అలంకరించి ఆవు నెయ్యితో దీపాలను వెలిగించాలి. వారాహి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా తీపి పదార్థాలు, పానకం, శనగలు, పాయసం వంటివి సమర్పించవచ్చు. ముఖ్యంగా బెల్లం పానకం అమ్మవారికి చాలా ప్రీతికరమైనది. తర్వాత ప్రశాంతమైన మనస్సుతో వారాహి మూల మంత్రాలు జపించాలి. వారాహి అమ్మవారి స్తోత్రాలు పారాయణం చేయాలి. చివర్లో ధూప దీప నైవేద్యాల తర్వాత హారతిచ్చి పూజను ముగించాలి. అలాగే ఈ వారాహి అమ్మవారి నవరాత్రుల్లో దానధర్మాలు చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం వస్తుందని పండితులు చెబుతారు.

వారాహి గుప్త నవరాత్రుల పూజాఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో వారాహి గుప్త నవరాత్రుల వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అమ్మవారి కటాక్షం సంపూర్ణంగా కలుగుతుందని విశ్వాసం.

నరఘోష - దృష్టి దోషాలు పోగొట్టే వారాహి దేవి
ఎవరైనా జీవితంలో విజయ పరంపరలు సాగిస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్తున్నపుడు అసూయపరుల దృష్టి దోషాలు తగలడం సహజం. అలాంటి దృష్టి దోషాలు, నరఘోష, మానసిక వ్యాధులు, సమస్యలు పిశాచ పీడా భయాందోళనలు వంటివి తొలగి పోవడానికి వారాహి మాత పూజ చాలా విశేషమైనది.

కీర్తి - విజయాలనందించే వారాహి
వారాహి దేవిని పూజించడం, వారాహి నవరాత్రులు చేయడం వలన మనం చేసే పనుల్లో అభివృద్ధి కలిగి, సమాజంలో కీర్తి, గుర్తింపు పొందవచ్చు. అలాగే అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరిగి విజయ కేతనం ఎగుర వేయాలంటే వారాహి దేవిని ఆశ్రయిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయని పెద్దలు, గురువులు చెబుతున్నారు.

ఉగ్రం కాదు శాంతమూర్తి
వారాహి దేవి ఉగ్రంగా కనబడినప్పటికి తన భక్తులను కంటికి రెప్పలా కాపాడే కన్నతల్లి. ఈ ఆషాఢంలో వారాహి దేవిని ఆరాధిస్తే జీవితంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయనీ, శత్రుభయం ఉండదనీ, జ్ఞానం సిద్ధిస్తుందనీ, దృష్టి దోషాలు తొలగిపోతాయని, శత్రు పీడలు ఉండవని భక్తుల విశ్వాసం.

శివుడికే క్షేత్ర పాలిక వారాహి
సాధారణంగా అనేక ఆలయాలకు క్షేత్ర పాలకుడిగా పరమశివుడు ఉండడం మనకు తెలుసు. కానీ మోక్ష ప్రదేశమైన కాశీకి క్షేత్రపాలికగా వారాహిదేవి అవతరించి ఉంది. కాశీ పట్టణంలో అమ్మవారు నీలి రంగులో దర్శనమిస్తుంది. వరాహ రూపంలోనే ఆరు చేతులు శంఖు, సుదర్శన చక్రాలతో శిరస్సుపై చంద్రవంకతో ప్రశాంతంగా దర్శనమిస్తుంది.

బృహదీశ్వరునికి కూడా క్షేత్రపాలిక
కాశీకి మాత్రమే కాదు తంజావూరులో బృహదీశ్వరుని ఆలయానికి కూడా వారాహిదేవియే క్షేత్రపాలిక. ఈ ఆలయంలో అమ్మవారు నల్లని రాతితో వరాహ ముఖంతో నిండుగా, ఉగ్ర రూపంలో దర్శనమిస్తుంది. ఆ రూపాన్ని చూడాలంటే, ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉండాలని దేవీ ఉపాసకులు అంటారు.

అన్ని సమస్యలకు ఒకటే పరిష్కారం
నేటి ఆధునిక సమాజంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కుటుంబ కలహాలు, అనారోగ్యం వంటి సమస్యలతో పాటు, న్యాయపరమైన, ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు, శత్రు బాధలు వంటి అనేక సమస్యలు వారాహి దేవి ఆరాధనతో తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా వారాహి దేవిని ఆరాధిస్తే శత్రు బాధలు తొలగిపోతాయని అంటారు. అద్భుతమైన పరిష్కారం చూపెడుతందని నమ్మకం. రానున్న వారాహి నవరాత్రులలో మనం కూడా వారాహి దేవిని 9 రోజులపాటు పూజించి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీమాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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