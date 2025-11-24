ETV Bharat / spiritual

వరద చతుర్థి విశిష్టత- ఈ రోజు గణపతి పూజ చేస్తే- ఐశ్వర్యం సిద్ధించడం ఖాయం!

ఈ రోజున గణపతిని పూజిస్తే బుద్ధిబలం పెరిగి జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయని శాస్త్రవచనం!

Varada Chaturthi Significance
Varada Chaturthi Significance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 4:01 AM IST

Varada Chaturthi Significance : గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిథుల్లో ప్రధానమైనది చవితి తిథి. ప్రతి మాసంలో రెండుసార్లు చవితి తిథి వస్తుంది. ఇందులో అమావాస్య తరువాత నాలుగు రోజులకు వచ్చే శుద్ధ చవితిని వరద చతుర్థి అంటారు. పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే బహుళ చవితిని సంకష్టహర చతుర్థి అంటారు. నవంబర్ 24, మార్గశిర శుద్ధ చవితిని వరద చతుర్థిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వరద చతుర్థి విశిష్టత ఏమిటి? ఈ రోజు గణపతిని ఎలా పూజించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వరద చతుర్థి విశిష్టత
గణపతి ఆవిర్భవించిన రోజుగా వరద చతుర్థిని భావిస్తారు. అందుకే ఈ రోజు గణపతిని పూజిస్తే కోరిన వరాలను అనుగ్రహిస్తాడని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ రోజు గణపతిని శాస్త్రోక్తంగా పూజించి, వినాయకునికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు సమర్పిస్తే గణపతి అనుగ్రహంతో తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని అంటారు. వరద చతుర్థి రోజు గణపతి పూజ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

వరద చతుర్థి పూజా విధానం
ఈ నెల 24, సోమవారం వరద చతుర్థి వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయానికి ముందే తలస్నానం చేసి పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు పూజ చేసుకునే వారు పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ముందుగా ఒక పీటకు పసుపురాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టి సిద్ధం చేసుకోవాలి. తరువాత గణపతి విగ్రహాన్ని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్టించుకోవాలి. గణపతిని గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. జిల్లేడుపూల మాల గణేశుని మెడలో వేయాలి.

పసుపు గణపతి
ముందుగా ఒక తమలపాకులో పసుపుతో గణపతిని తయారు చేసి, కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలి. తరువాత గణపతికి షోడశోపచారాలు చేయాలి. అనంతరం పంచామృతాలతో గణపతిని అభిషేకించాలి. అక్షింతలతో, పూలతో అష్టోత్తర శతనామాలతో గణపతిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించాలి. గణపతికి ప్రీతికరమైన గరికెను సమర్పించాలి. చివరగా గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం చదువుకోవాలి. తరువాత వినాయకునికి ఇష్టమైన బెల్లం, ఉండ్రాళ్ళు, కుడుములు, మోదకాలు, అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయ నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. వినాయకుని సమక్షంలో గుంజీళ్ళు తీయాలి.

ప్రసాద వితరణ
పూజ పూర్తయ్యాక గణపతికి నివేదించిన ప్రసాదాన్ని అందరికి పంచి పెట్టాలి. అప్పుడే వ్రతఫలం లభిస్తుంది. వీలున్నవారు ఈ రోజు ఒక బ్రహ్మచారికి భోజనం పెట్టి, పంచ, కండువా దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకుంటే మంచిది. పూజ పూర్తయ్యాక భోజనం చేసి ఉపవాసం విరమించవచ్చు.

ఈ కథ తప్పకుండా చదువుకోవాలి!
వరద చతుర్థి పూజ పూర్తయ్యాక వినాయకచవితి వ్రతకథల్లో ఏదో ఒక కథను తప్పకుండా చదువుకోవాలి. ముఖ్యంగా గౌరీదేవి నలుగు పిండితో గణపతిని తయారు చేయడం, శివుడు ఆ బాలుని శిరస్సును ఖండించి తిరిగి గజాననుని శిరస్సును అతికించడం అనే కథను చదువుకుంటే మంచిది.

వరద చతుర్థి వ్రత ఫలం
భక్తి శ్రద్ధలతో వరద చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే వినాయకుని అనుగ్రహంతో తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. అంతేకాదు గణపతి ఆశీర్వాదంతో బుద్ధిబలం పెరుగుతుంది. జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయని శాస్త్రవచనం. మనం కూడా రానున్న వరద చతుర్థి రోజు గణపతిని శాస్త్రోక్తంగా పూజిద్దాం. సకల శుభాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

