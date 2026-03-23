ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ భక్తులను కాపాడే శివయ్య- ఎక్కడో తెలుసా?
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో వనాల మధ్య వెలసిన శివుడు- వన మల్లిఖార్జునుడిగా వర్ధిల్లుతున్న భోళాశంకరుడు
Published : March 23, 2026 at 4:01 AM IST
Vana Mallikarjuna Shivalayam Mogalturu : సాధారణంగా ఆలయం అనగానే విశాలమైన ప్రాకారం, ఎత్తైన గోపురాలు, గర్భాలయంలో భగవంతుని దివ్య మూర్తి ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇవేమి లేకుండానే దట్టమైన అరణ్యంలో ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ భక్తులను అనుగ్రహించే శివయ్య గురించి తెలుసా! ఈ శివయ్య ఆలయానికి పైకప్పు వేయడానికి ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. భోళాశంకరుడు స్వయంభువుగా వెలసిన ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? క్షేత్ర విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్వయంభూ లంకేశ్వరుడు
శివుడాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదని అంటారు. తమ కష్టాలు తీర్చమని శివయ్యకు మెర పెట్టుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తున్న శివుని చూసి చలించిపోయి శివయ్యకు పైకప్పు వేద్దామని ప్రయత్నించి భంగపడ్డారు. శివునికి ఇలాగే ఉండడం ఇష్టమని భావించి తమ పూజలు కొనసాగించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో వనాల మధ్య శివుడు స్వయంభూ లంకేశ్వరుడుగా వెలసి ఉన్నాడు. వనాల మధ్య ఈ పరమశివుడు వెలియడంతో ఇక్కడి వారు వన మల్లిఖార్జునుడిగా పిలుస్తుంటారు.
స్థల పురాణం
పూర్వం మెగల్తూరులో అటవీ ప్రాంతంలో ఉండే వనాల మధ్య స్వామి వారు స్వయంభువుగా వెలిశారు. దీంతో ఇక్కడికి వచ్చిన సాధు సన్యాసులు పక్కనే ఉన్న కోనేరు నుంచి నీటిని తీసుకొచ్చి, స్వామివారికి అభిషేకం చేసేవారంట. ఆ సమయంలో మొగల్తూరును పరిపాలించిన రాజులు అడవికి వచ్చి ఈ శివయ్యను పూజించేవారు. అయితే కొంత మంది రాజులు కోట నుంచి అడవిలోకి వచ్చి శివలింగాన్ని పూజించడం ఇబ్బందిగా భావించి, శివలింగాన్ని కోట వద్ద ప్రతిష్ఠించేందుకు నానా ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.
శివలింగాన్ని గునపం పోట్లు
శివలింగాన్ని కోటకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇందుకోసం శివలింగం చుట్టూ లోతుగా తవ్వారు. అయినా అంతం ఎక్కడో కనపడక లేదు. దీంతో మరింత లోతుగా తవ్వే క్రమంలో స్వామివారి లింగానికి గునపం పోట్లు తగలడంతో రక్తం ఏరులై కారసాగింది. దాంతో భీతి చెందిన రాజులు ఈ శివయ్య సామాన్యుడు కాదని ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ వెలిశాడని భావించి శివ లింగాన్ని కోట వద్దకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నారంట! ముఖ్యంగా ఇలా వనాల మధ్య ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ ఉండటమే ఈ స్వయంభూ లింగేశ్వరుడుకు ఇష్టమని భక్తులు చెబుతారు.
అగ్నికి ఆహుతి అయిన పైకప్పు
ఒకసారి మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా జరగనున్న శివరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ ఆలయంపై వేసిన చలువ పందిర్లు అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో ఆనాటి నుంచి శివయ్యకు పైకప్పులు వేసే ధైర్యాన్ని ఎవరూ చేయలేదు.
స్పర్శ దర్శనం
ఇక్కడ శివయ్యకు ప్రతిరోజూ నిత్య పూజాదికాలు నిర్విఘ్నంగా జరుగుతాయి. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ శివయ్యను భక్తులు నేరుగా తాకి అభిషేకం చేసుకోవచ్చు. ఒక్క మొగల్తూరు ప్రాంతం వారే కాకుండా, చుట్టుపక్కల వారు కూడా ఈ ఆలయం వద్దకు వచ్చి స్వామి వారికి స్వయంగా అభిషేకాలు చేసి, ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. ఈ స్వామిని దర్శిస్తే మనశ్శాంతి లభిస్తుందని విశ్వాసం. భక్త సులభుడైన ఈ స్వయంభూ లంకేశ్వరుని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.