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మూడడుగుల నేల అడిగి ముల్లోకాలను కొలిచిన విష్ణువు- బలి చక్రవర్తి కథ, వామన జయంతి విశిష్టత ఇదే!

శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఐదవ అవతారంగా వామనావతారాన్ని పురాణ సంప్రదాయం- బలి చక్రవర్తి నుంచి మూడు అడుగుల నేలను దానంగా తీసుకుని త్రివిక్రముడిగా ముల్లోకాలను కొలిచిన కథ

Vamana Jayanti 2026
వామన జయంతి (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 2:58 AM IST

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Vamana Jayanti 2026 : శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఐదో అవతారం వామనావతారం! బ్రాహ్మణ వటువుగా బలి చక్రవర్తి నుంచి ముల్లోకాలు సంగ్రహించిన వామనుడు! వామన జయంతి రోజు శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధనతో సిద్ధించే భూ యోగం!

వామనావతారం విశిష్టత
శ్రీ మహావిష్ణుడు అనేక సందర్భాల్లో అసుర సంహారం కోసం వివిధ అవతారాలు స్వీకరించినట్లుగా శ్రీమద్భాగవతంలో వివరించి ఉంది. వాస్తవానికి శ్రీ మహావిష్ణువు 21 అవతారాలు ధరించినప్పటికీ ప్రధానంగా దశావతారలనే అధికంగా ప్రస్తుతిస్తారు. రాక్షస సంహారం కోసం శ్రీమన్నారాయణుడు స్వీకరించిన ఐదో అవతారమే వామనావతారం. అంతేకాదు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాల్లో మొదటి పరిపూర్ణ మానవ అవతారం కూడా ఇదే! ఈ సందర్భంగా అసలు నారాయణుడు వామనావతారం ఎందుకు స్వీకరించాల్సి వచ్చిందో చూద్దాం.

బలి చక్రవర్తి గాథ
రాక్షస వంశానికి చెందిన హిరణ్యకశ్యపుని కుమారుడైన ప్రహ్లాదుని మనుమడు బలి చక్రవర్తి. పేరుకు అసురుడైన దానగుణంలో ఈయనకు సాటి వేరేవారు లేరు! తన ప్రజలను కన్నబిడ్డలవలె కాపాడుతూ దానధర్మాలతో అపర చక్రవర్తిగా పేరు గాంచాడు. ఒకసారి బలి చక్రవర్తి స్వర్గం మీద దండెత్తి స్వర్గాన్ని ఆక్రమించాడు. అప్పుడు దేవతలంతా కలిసి శ్రీ మహా విష్ణువును ప్రార్ధిస్తారు. అప్పుడే శ్రీ మహా విష్ణువు రాక్షస సంహారం కోసం అవతారాన్ని స్వీకరించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.

వామనావతారం ఆవిర్భావం
కశ్యప ప్రజాపతి, అదితి దంపతులకు పుత్రుడిగా నారాయణుడు వామనుడుగా జన్మించాడు. ఆ సమయంలోనే బలి చక్రవర్తి ఒక యాగాన్ని నిర్వహిస్తుండగా వామనుడు చిన్న బ్రాహ్మణ బాలుడి వేషంలో బలి చక్రవర్తి వద్దకు వెళ్లి, మూడు అడుగుల నేలను దానంగా అడిగాడు. అపర దానశీలి అయిన బలి చక్రవర్తి తన గురువు శుక్రాచార్యుడు వారించినా, ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి మూడు అడుగులు దానం చేయడానికి అంగీకరించాడు.

మూడు అడుగుల వెనుక అంతరార్థం
వామనుడు మూడు అడుగులు మాత్రమే అడగడం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటంటే అవి సత్వరజోతమోగుణాలకు ప్రతీకలని, సృష్టిస్థితి లయలను సూచిస్తాయని పండితులు చెబుతారు. బలి తల మీద పాదం మోపడం అంటే అహంకారాన్ని అణచి వేయడమే! అందుకే వామన జయంతి సందర్భంగా శ్రీహరిని ఆరాధించిన వారు అహంకారాన్ని జయించి, ఐహిక బాధల నుంచి విముక్తి పొందుతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఇంతింతై వటుడింతై!
ఆ తర్వాత వామనుడు తన రూపాన్ని పెంచి మొదటి అడుగుతో భూమిని, రెండో అడుగుతో ఆకాశాన్ని ఆక్రమించాడు. మూడో అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలని బలిని అడుగగా, బలి తన తలపైనే పెట్టమన్నాడు. దీంతో బలిని పాతాళ లోకానికి అణచి, అతనికి సత్య లోకంలో ఇంద్ర పదవిని, చిరంజీవిగా ఉండే వరాన్ని ప్రసాదించాడు. అలాగే బలి దాన గుణానికి సంతోషించిన మహావిష్ణువు ప్రతి ఏటా కొన్ని రోజులు భూమి మీదకు వచ్చిన తన రాజ్యాన్ని చూసుకునేలా వరమిస్తాడు. వామనుడు ఈ విధంగా విశ్వరూపంతో దానం స్వీకరించిన అవతారాన్ని త్రివిక్రమ స్వరుమని కీర్తిస్తారు. ఇదంతా జరిగింది భాద్రపద శుద్ధ ద్వాదశి రోజు. అందుకే ఆనాటి నుంచి ఈ రోజును వామన జయంతిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది.

వామన జయంతి ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది భాద్రపద శుద్ధ ద్వాదశి సెప్టెంబర్ 23, బుధవారం రోజు వచ్చింది. అందుకే ఈ రోజునే వామన జయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.

వామన జయంతి పూజా విధానం
వామన జయంతి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువును వామనావతారంలో పూజించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి విష్ణు సహస్రనామాలతో నారాయణుని అర్చించాలి. స్వామికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు దానధర్మాలు చేయడం చాలా విశేషమైన పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుందని విశ్వాసం.

దానాలు శ్రేష్టం
వామన జయంతి రోజు బ్రాహ్మణులకు వస్త్రదానం, అన్నదానం, యజ్ఞోపవీత దానం చేయడం వలన భూలాభం, కీర్తి, యశస్సు కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఈ వామన జయంతి రోజు మనం కూడా ఆ శ్రీహరిని వామనావతారంలో పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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