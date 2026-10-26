అక్టోబర్ 26న వాల్మీకి జయంతి! పుట్టలో నుంచి వెలువడిన, రామాయణాన్ని రచించిన మహర్షి కథ ఇదే!
దొంగతనమే వృత్తిగా జీవించే ఒక బోయవాడు మహర్షిగా మారి, లోకానికి రామాయణం వంటి గొప్ప కావ్యాన్ని ఎలా అందించాడు? వాల్మీకి మహర్షి జీవిత విశేషాలు, ఆయన పేరు వెనుక కథ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 26, 2026 at 2:43 AM IST
Life Story Of Valmiki Maharshi : మన భారతదేశ సనాతన సంప్రదాయం అతి ప్రాచీనమైనది. ఎందరో మహర్షులు తపస్సులు చేసిన ఈ పుణ్యభూమిలో ఎందరో మహర్షులు అద్భుతమైన కావ్యాలు, ఇతిహాసాలు రచించి లోకానికి అందించారు. గొప్ప వంశంలో జన్మించిన రుషులు కొందరైతే, తమ నిరంతర సాధనతో, కృషితో మహర్షులుగా మారిన వారు మరికొందరు. దొంగతనమే వృత్తిగా జీవించే ఒక బోయవాడు మహర్షిగా మారి లోకానికి రామాయణం వంటి గొప్ప కావ్యాన్ని అందించిన వైనం గురించి, ఆ మహర్షి జీవిత విశేషాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
మహర్షిగా మారిన బోయవాని వృత్తాంతం!
భారతదేశంలో హిందువుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు అనుసరించాల్సిన ఆదికావ్యం శ్రీ రామాయణం! అలాంటి గొప్ప కావ్యాన్ని మానవాళికి అందించిన మహనీయుడు శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి. అక్టోబర్ 26, సోమవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమి శ్రీ వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని జీవిత విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
పూర్వాశ్రమం
వాల్మీకి మహర్షి పూర్వాశ్రమంలో రత్నాకరుడు అనే బోయవాడు. ఈయన అడవుల్లో సంచరిస్తూ ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే బాటసారులను దోచుకుంటూ జీవించేవాడు. ఒకసారి నారద మహర్షి ఆ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుండగా బోయవాడు నారదుని కూడా దోచుకోబోయాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి తన వద్ద ఏమి లేదని చెప్పాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి బోయవానిలో మార్పు తేవడానికి నిశ్చయించుకుని అతనితో 'నీవు దారిన పోయే వారిని దోచుకుంటూ పాపాన్ని మూట కట్టుకుంటున్నావు కదా! ఎవరికోసమైతే నీవు ఈ కాని పనులు చేస్తున్నావో ఆ భార్య పిల్లలు నీ పాపంలో భాగం పంచుకుంటారా! తెలుసుకో! అని ప్రశ్నించాడు.
భార్య పిల్లలను అడిగిన బోయవాడు
నారదుని మాటలతో ఆలోచనలో పడిన బోయవాడు వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి వారితో 'మీ కోసమే నేను ఇన్ని పాపపు పనులు చేస్తున్నాను కదా! నా పాపంలో మీరు పాలు పంచుకుంటారా!' అని అడిగాడు. అప్పుడు వారు ముక్తకంఠంతో 'మమ్మల్ని పోషించాల్సిన బాధ్యత నీది! నీవు ఎలా సంపాదించావో మాకు అనవసరం! నీ పాపపుణ్యాలతో మాకేమి సంబంధం లేదని' నిక్కచ్చిగా చెప్పేశారు.
బోయవానిలో పరివర్తనం
భార్యాపిల్లల మాటలకు విస్తుపోయిన బోయవాడు వెంటనే నారద మహర్షి వద్దకు వచ్చి జరిగింది వివరించి తన పాపం పోయే మార్గం చెప్పమని ప్రాధేయపడ్డాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి బోయవానికి 'రామ' తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశించి ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ సాధనతో తపస్సు చేయమని ఉపదేశించాడు.
తిరగేసి చదివినా అద్భుత ఫలం
చదువు సంధ్యలు రాని బోయవాడు 'రామ' అని పలకడానికి నోరు తిరగక 'మరా' అంటూ జపాన్ని ప్రారంభించాడు. నిరంతరంగా 'మరా' అనడం వల్ల అది తారక మంత్రమైన 'రామ' శబ్దంగా మారింది. బోయవానికి తపస్సుపై ఏకాగ్రత కుదిరింది. కొంతకాలం తరువాత తిరిగి నారద మహర్షి ఆ మార్గంలో వెళుతుండగా ఒక పుట్టలో నుంచి 'రామ' నామం వినబడి ఆ పుట్టను తవ్వి చూడగా అందులో గతంలో తనకు తారసపడిన బోయవాడు కనిపిస్తాడు.
వాల్మీకి పేరు ఇలా వచ్చింది!
వల్మీకం అంటే పుట్టలో నుంచి వెలువడిన వాడు కాబట్టి ఆ బోయవానికి నారదుడు వాల్మీకి అని పేరు పెట్టాడు. నిరంతర తపస్సుతో, రామనామ తారక మంత్రం జపంతో అపారమైన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న ఆ వాల్మీకికి శ్రీ రామాయణ మహా కావ్యాన్ని రచించే బాధ్యత అప్పజెప్పాడు నారదుడు. అక్షర జ్ఞానం లేని రత్నాకరుడు సంస్కృతంలో రామాయణం అనే మహా కావ్యాన్ని రచించాడు.
వాల్మీకి జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
వాల్మీకి జయంతి రోజు శ్రీరామ నామ జపం చేయడం, రామాయణ పారాయణ చేయడం ద్వారా శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి అనుగ్రహంతో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చునని పెద్దలు, పండితులు చెబుతున్నారు. వాల్మీకి జయంతి రోజు ఆ మహానుభావుని జీవిత విశేషాలు తెలుసుకొని, ఒక ఆదర్శ గురువుగా ఆయన చూపిన మార్గంలో నడవడమే ఆ మహర్షికి మన ఇచ్చే నిజమైన నివాళి.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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