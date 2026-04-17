వైశాఖ మాసం 2026- అక్షయ తృతీయ నుంచి నృసింహ జయంతి వరకు పర్వదినాలు ఇవే!
మాధవ మాసంగా ప్రసిద్ధి చెందిన వైశాఖ మాసం- ముఖ్యమైన పండుగలు, ఆచారాలు, విశిష్టతల పూర్తి వివరాలు!
Published : April 17, 2026 at 4:55 AM IST
Vaisakha Masam 2026 Festival : త్వరలో చైత్ర మాసం ముగిసి వైశాఖ మాసం రానుంది. వైశాఖ మాసాన్ని మాధవ మాసమని కూడా అంటారు. మాధవుడు అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు అని అర్థం. శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన మాసం కనుక ఈ మాసాన్ని మాధవ మాసమని, వైశాఖ మాసమని అంటారు. వైశాఖ మాసం వరుస పర్వదినాలకు, దానధర్మాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన మాసం. విశేషించి సనాతన ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేసిన మహానుభావులు లెందరో జన్మించిన పుణ్య మాసం వైశాఖ మాసం. ఇక ఈ మాసంలో వచ్చే పర్వదినాలు, పుణ్య తిథులు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వైశాఖ మాసంలో పర్వదినాలు, పుణ్య తిధులు
ఏప్రిల్ 18, శనివారం నుంచి వైశాఖ మాసం ఆరంభం అవుతుంది. తిరిగి మే 16, శనివారంతో వైశాఖ మాసం ముగుస్తుంది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్రం తరువాత వచ్చే రెండవ మాసం వైశాఖ మాసం. ఈ మాసంలో విశేషమైన పర్వదినాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
- ఏప్రిల్ 18, శనివారం వైశాఖ శుద్ధ పాడ్యమి: ఈ రోజు నుంచి వైశాఖ మాసం ప్రారంభం.
- ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం వైశాఖ శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం
- ఏప్రిల్ 20, సోమవారం వైశాఖ శుద్ధ తదియ: కృత యుగం ప్రారంభం, అక్షయ తృతీయ, సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం, పరశురామ జయంతి, మరకతవల్లి సమేత శ్రీ అగస్త్యేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం, చార్ ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం
- ఏప్రిల్ 21, మంగళవారం వైశాఖ శుద్ధ చవితి/ పంచమి: శ్రీ శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల జయంతి
- ఏప్రిల్ 22, బుధవారం వైశాఖ శుద్ధ పంచమి/ షష్టి: రామానుజ జయంతి
- ఏప్రిల్ 25, శనివారం వైశాఖ శుద్ధ నవమి: తిరుమల శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాలు ప్రారంభం
- ఏప్రిల్ 26, ఆదివారం వైశాఖ శుద్ధ దశమి: శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి జయంతి, శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి
- ఏప్రిల్ 27, సోమవారం వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి: సర్వ ఏకాదశి, మోహిని ఏకాదశి, అన్నవరం శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం
- ఏప్రిల్ 28, మంగళవారం వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బుగ్గోత్సవం ప్రారంభం
- ఏప్రిల్ 29, బుధవారం వైశాఖ శుద్ధ త్రయోదశి: దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తెప్పోత్సవం ప్రారంభం
- ఏప్రిల్ 30, గురువారం వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి: నృసింహ జయంతి, శరభ జయంతి, తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బుగ్గోత్సవం సమాప్తం. మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ జయంతి
- మే 1, శుక్రవారం వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి: బుద్ధ పూర్ణిమ, కూర్మ జయంతి, మే డే, దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తెప్పోత్సవం సమాప్తం
- మే 2, శనివారం వైశాఖ బహుళ పాడ్యమి: అన్నమాచార్య జయంతి
- మే 5, మంగళవారం వైశాఖ బహుళ చవితి: తిరుపతి గంగ జాతర, సంకష్ట చతుర్థి
- మే 10, ఆదివారం వైశాఖ బహుళ అష్టమి: మదర్స్ డే!
- మే 11, సోమవారం వైశాఖ బహుళ నవమి: నిజకర్తరి, హృషీకేశ్ శ్రీ పార్వతీదేవి సమేత చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి పాంచాహ్నిక దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభం
- మే 12, మంగళవారం వైశాఖ బహుళ దశమి: హనుమజ్జయంతి, తిరుపతి గంగ జాతర సమాప్తం
- మే 13, బుధవారం వైశాఖ బహుళ ఏకాదశి: అపర ఏకాదశి
- మే 14, గురువారం వైశాఖ బహుళ ద్వాదశి/ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం
- మే 15, శుక్రవారం వైశాఖ బహుళ చతుర్దశి: వృషభ సంక్రమణం, మాసశివరాత్రి
- మే 16, శనివారం వైశాఖ బహుళ అమావాస్య: హృషీకేశ్ శ్రీ పార్వతీదేవి సమేత చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి పంచాహ్నిక దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం సమాప్తం. ఈ రోజుతో వైశాఖ మాసం పూర్తి అవుతుంది. మరుసటి రోజు నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.
పరమ పవిత్రమైన వైశాఖ మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పండుగలు జరుపుకుందాం. పుణ్య తిధులు ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.