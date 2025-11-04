వైకుంఠ చతుర్దశి విశిష్టత- ఈ తిథి రోజే విష్ణువు శివుని పూజిస్తాడట! కారణం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
వైకుంఠ చతుర్దశి రోజు శివకేశవులను పూజించి అన్నదానం నిర్వహిస్తే పూర్వజన్మలో, ఈ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన దోషాలన్నీ తొలగిపోయి సమస్త శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం!
Published : November 4, 2025 at 5:01 AM IST
Vaikuntha Chaturdashi Significance: కార్తిక మాసంలో ప్రతి రోజు ప్రత్యేకమైనదే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్దశి, పౌర్ణమి తిథులు విశిష్టమైనవి. ఈ తిథులను పంచ పర్వాలని అంటారు. ఈ సందర్భంగా కార్తిక మాసంలో ఒక పుణ్యతిథి రోజు సాక్షాత్తూ విష్ణుమూర్తి వైకుంఠం నుంచి కాశీకి వచ్చి పరమేశ్వరుని కొలుస్తాడంట! ఇంతకూ ఆ పుణ్యతిథి ఏ రోజు? ఆ తిథి విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అవిముక్త క్షేత్రం
భారతదేశంలో ఉన్న పుణ్య క్షేత్రాల్లో అత్యంత విశిష్టమైనది వారణాసి. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో 9వ జ్యోతిర్లింగంగా ఉన్న కాశీ క్షేత్రం అవిముక్త క్షేత్రమని ప్రసిద్ధి. 'ముక్తము' అంటే విడిచిపెట్టుట 'అవిముక్తము' అంటే ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టని క్షేత్రం అని అర్థం. కాశీ క్షేత్రంలో ఒక్కసారి అడుగు పెడితే ఇక ఎన్నటికీ విడిచి పెట్టాలని అనిపించదంట! అందుకే కాశీకి అవిముక్త క్షేత్రమని పేరు.
వైకుంఠం నుంచి దిగివచ్చే నారాయణుడు
కాశీ వంటి గొప్ప పుణ్యక్షేత్రంలో జ్యోతిర్లింగ రూపంలో వెలసిన పరమేశ్వరుని శివుని సేవించడానికి సాక్షాత్తూ విష్ణుమూర్తి వైకుంఠం నుంచి కాశీ పట్టణానికి తరలి వస్తాడు. ఇంతకూ ఆ తిథి ఎప్పుడు? ఆ విశిష్టత ఏమిటో చూద్దాం.
వైకుంఠ చతుర్దశి
కార్తిక మాసంలో కార్తిక పౌర్ణమి ముందు వచ్చే చతుర్దశిని వైకుంఠ చతుర్దశి అంటారు. శివకేశవులను ఆరాధనకు శ్రేష్ఠమైన ఈ రోజున విష్ణుమూర్తితో పాటు శివుడిని కూడా పూజిస్తే జన్మరాహిత్యం, మోక్షం పొందగలమని శాస్త్రవచనం.
వైకుంఠ చతుర్దశి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 4, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ చతుర్దశి రోజును వైకుంఠ చతుర్దశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
వైకుంఠ చతుర్దశి విశిష్టత
శ్రీనాథ మహాకవి రచించిన కాశీఖండంలోని కాశీ క్షేత్ర మహత్యంలో వైకుంఠ చతుర్దశి గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజు శ్రీ మహా విష్ణువు వైకుంఠ నుంచి కాశీ క్షేత్రానికి వచ్చి శివునికి అభిషేకాలు, అర్చనలు చేస్తాడంట! శివ మహా పురాణంలో వివరించిన ప్రకారం ఈ వైకుంఠ చతుర్దశి రోజే శివుడు విష్ణువుకు సుదర్శన చక్రాన్ని ఇచ్చాడంట! ఈ విధంగా శివకేశవులకు ఎంతో ప్రధానమైన ఈ రోజున శివకేశవులను మనం ఎలా పూజించాలి? ఆ విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు చూద్దాం.
వైకుంఠ చతుర్దశి పూజను మనం ఎలా చేసుకోవాలంటే!
"శివాయ విష్ణు రూపాయ శివ రూపాయ విష్ణవే!" అని అంటారు. శివుడు ఎల్లప్పుడూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేస్తుంటే విష్ణువు ఎప్పుడు పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే శివకేశవులకు అభేదం అని అంటారు. మరి మనమేం చేయాలి? వైకుంఠ చతుర్దశి రోజు శివకేశవులను ఇద్దరినీ కలిపి పూజించడమే మనం చేయాల్సిన పని! మరి ఈ పూజ విధివిధానంగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
పూజా విధానం
వైకుంఠ చతుర్దశి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేయాలి. పూజామందిరంలో శివకేశవుల మూర్తులను ప్రతిష్టించుకోవాలి. ముందుగా శివలింగానికి పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపించాలి. అభిషేకం తరువాత శివలింగాన్ని గంధం, విభూతితో అలంకరించాలి. ఈ రోజు విశేషంగా శివుని విభూతితో అభిషేకిస్తే ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. అనంతరం మారేడు దళాలు, తుమ్మి పూలు, మందార పూలతో శివుని అర్చించాలి. చివరగా కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, తేనే వంటివి శివునికి నివేదించాలి.
విష్ణు పూజ
శివ పూజ పూర్తయ్యాక విషుమూర్తిని గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. చేమంతులతో, పారిజాత పూలతో, తులసి దళాలతో విష్ణుమూర్తిని అర్చించాలి. పచ్చ కర్పూర హారతులు ఇవ్వాలి. అనంతరం చక్రపొంగలి, కొబ్బరికాయ విష్ణుమూర్తికి నివేదించాలి. ఈ విధంగా వైకుంఠ చతుర్దశి రోజు శివకేశవులను పూజించి అన్నదానం నిర్వహిస్తే పూర్వజన్మలో, ఈ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన దోషాలన్నీ తొలగిపోయి సమస్త శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
ఓం నమః శివాయ! జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.