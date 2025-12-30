ముక్కోటి ఏకాదశి విశిష్టత- ఈ రోజు మాత్రమే ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఎందుకు?
కలియుగంలో వైకుంఠ ద్వారం తెరచుకునే ఒక్క రోజు- శ్రీ మహా విష్ణువు స్వయంగా భూమిపైకి వస్తాడా?
Published : December 30, 2025 at 4:01 AM IST
Vaikunta Ekadasi 2025 : శ్రీ మహా విష్ణువు ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు మూడు కోట్ల దేవతలకు, భక్తులకు ఉత్తర ద్వారంలో దర్శనమిస్తాడు కాబట్టి ఈ ఏకాదశికి ముక్కోటి ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది. ఈ రోజు వైష్ణవాలయాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు విశేషంగా జరుగుతాయి. ఇటు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో, శ్రీరంగంలో రంగనాథుని ఆలయంలో, భద్రాచలం శ్రీ సీతారామాలయంలో స్వామివారు ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఇస్తారు. ఈ దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తుతారు. అసలు ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి ఎందుకంత పవిత్రత? ఏడాదిలో ఒక్క ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు మాత్రమే ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఎందుకు? ఈ ఆసక్తికర అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఏకాదశి వెనుక పౌరాణిక గాథ
'ముర' అనే రాక్షసుడు వరగర్వంతో దేవతలను బాధిస్తుండగా దేవతలు విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తారు. శ్రీ మహా విష్ణువు యుద్ధానికి వస్తున్నాడని తెలిసి ముర సముద్రంలో దాక్కుంటాడు. అప్పుడు విష్ణువు మురను వెతుక్కుంటూ వెళ్లి అలిసిపోయి ఒక గుహలో నిద్రిస్తాడు. ఇంతలో ముర ఆ గుహలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు శరీరం నుంచి ఒక శక్తి వచ్చి మురను సంహరిస్తుంది. ఆ చర్యకు సంతోషించిన విష్ణువు తన శరీరం నుంచి వచ్చిన ఆ శక్తికి ఏకాదశి అని పేరు పెట్టి ఆమెను ఏదైనా వరం కోరుకోమంటాడు. అప్పుడు ఏకాదశి మురను చంపిన రోజున ఉపవాసం ఉన్న వారి పాపాలను పోగొట్టమని విష్ణువును ప్రార్థిస్తుంది. అందుకు స్వామి తథాస్తు అని, వైకుంఠప్రాప్తి కూడా కలుగుతుందని వరమిస్తాడు.
మధుకైటభులకు వైకుంఠ ప్రాప్తి
మధుకైటభులనే రాక్షసులు బ్రహ్మ నుంచి స్వచ్ఛంద మరణాన్ని వరంగా పొంది తమ అకృత్యాలతో భూమికి భారంగా మారుతారు. బ్రహ్మ విన్నపం మేరకు విష్ణువు వారితో యుద్ధానికి సిద్ధమవుతాడు. అయితే వర ప్రభావం వలన వారు ఓడిపోవడం లేదు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన విష్ణువు ఉపాయంతో వారిని ఏదైనా వరం కోరుకోమంటాడు. వారు అహంకారంతో 'మేమే నీకు వరం ఇస్తాం' కోరుకోమనగా శ్రీ మహా విష్ణువు తన చేతిలో వారు మరణించాలని వరం కోరుకుంటాడు. ఇచ్చిన మాట మేరకు మధుకైటభులు శ్రీ మహా విష్ణువు చేతిలో ఓటమి పొంది మరణిస్తారు.
పరమపదంలో ప్రవేశించిన మధుకైటభులు
శ్రీ మహా విష్ణువు మరణించిన మధుకైటభులను ఉత్తర ద్వారం నుంచి పరమపదం లోకి తీసుకెళ్లినట్లు పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి. మధుకైటభులు ఎంత దుర్మార్గులైనా ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి నారాయణుని చేతిలో కన్నుమూశారు కాబట్టి విష్ణువు వారి పాపాలను పోగొట్టి వైకుంఠప్రాప్తి కలిగించాడు.
ఉత్తర ద్వారం అంటే!
శ్రీ మహా విష్ణువు శాశ్వతంగా నివసించే వైకుంఠాన్ని చేరుకోవాలని యుగయుగాల నుంచి కోట్లాది మంది భక్తులు ఎదురు చూస్తుంటారు. అయితే ఈ విషయంలో భక్తులకు అనేక సందేహాలు ఉంటాయి. ఒక్క ఉత్తర ద్వారం నుంచి తప్ప వేరే ఏ ద్వారం నుంచి వెళ్లినా వైకుంఠంలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండగలరు. కానీ ఉత్తర ద్వారం నుంచి వైకుంఠానికి వెళితే శాశ్వతంగా విష్ణు సన్నిధిలో ఉండవచ్చు. ఏ భక్తుడికైనా అంతిమ లక్ష్యం అదే కదా!
శాశ్వత విష్ణు సాయుజ్యమే పరమార్ధం
అందుకే ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ముక్కోటి దేవతలతో కలిసి శ్రీ మహా విష్ణువును ఉత్తర ద్వారం నుంచి దర్శించుకుంటే పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత విష్ణు సాయుజ్యాన్ని పొందవచ్చు. ఇదే ముక్కోటి రోజు జరిగే పవిత్ర ఉత్తర ద్వార దర్శనం లోని అంతరార్ధం. ఈ అంతరార్థాన్ని గుర్తించి వైష్ణవ ఆలయాల్లో ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు జరుగుతాయి.
డిసెంబర్ 30, మంగళవారం రోజు రానున్న ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు మనం కూడా ఉత్తర ద్వారం నుంచి శ్రీ మహా విష్ణువును దర్శించుకుందాం. శాశ్వత వైకుంఠ ప్రాప్తిని పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.