ముక్కోటి ఏకాదశి- మూడు కోట్ల దేవతలు భూమికి దిగివచ్చే ఆ పుణ్యదినం వెనుకున్న రహస్యం ఇదే!
ముక్కోటి ఏకాదశి విశిష్టత - ఉత్తర ద్వార దర్శనం విశిష్ఠత ఇదే!
Vaikuntha Ekadashi 2025: శ్రీ మహావిష్ణువు గరుడ వాహనుడై ముక్కోటి దేవతలతో కలిసి భూమిపైకి వచ్చే పుణ్యదినం ముక్కోటి ఏకాదశి. మార్గశిర, పుష్య మాసాల్లో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి అని, ముక్కోటి ఏకాదశి అని అంటారు. ఇలా రెండు మాసాల్లో ఎందుకు? అసలు వైకుంఠ ఏకాదశిని ఎలా నిర్ధారిస్తారు? ఆ రోజు విశిష్టత ఏమిటి? ఈ రోజు ఆచరించాల్సిన విధి విధానాలేంటి? తదితర అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ముక్కోటి ఏకాదశిని ఎలా నిర్ధారిస్తారు?
ఒక ఏడాదిలో 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. అన్ని ఏకాదశులు విశిష్టమైనవే అయినప్పటికీ ముక్కోటి ఏకాదశి, తొలి ఏకాదశి, చిలుక ఏకాదశి కోటిరెట్ల విశేషమైనవి. ముక్కోటి ఏకాదశి సాధారణంగా మార్గశిర మాసంలో కానీ, పుష్య మాసంలో కానీ వస్తుంది. సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించాక ధనుర్మాసం ఏర్పడుతుంది. ఈ ధనుర్మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశిగా జరుపుకోవాలని శాస్త్రాల్లో వివరించి ఉంది. ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు మూడు కోట్ల దేవతలు భూమిపైకి వస్తారని శాస్త్రవచనం.
మోక్షదా ఏకాదశి
భగవంతుడు చింతామణి లా భక్తుల సమస్త కోర్కెలు తీర్చి మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఏకాదశి కాబట్టి దీనిని మోక్షదా ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. శ్రీ మహావిష్ణువు గరుడ వాహనంపై ముక్కోటి దేవతలకు, భక్తులకు ఉత్తర ద్వారంలో దర్శనమిస్తాడు కాబట్టి ఈ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశి అని పేరు వచ్చిందని అష్టాదశ పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం డిసెంబర్ 30, మంగళవారం పుష్య శుద్ధ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఏం చేయాలి?
ధనుర్మాసం వేళ ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని రెట్టింపు చేసే పర్వదినం ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి. ఈ పర్వదినం రోజు ప్రతి ఒక్కరు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో నిద్ర లేచి నదీస్నానం చేయడం సర్వోత్తమమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. నదీస్నానం వీలుకానివారు స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకుని స్నానం చేయవచ్చు. అది కూడా వీలు కాని వారు స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త పుణ్య నదులను ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయడం వలన నదీ స్నానం చేసిన పుణ్య ఫలం దక్కుతుంది.
నిత్యపూజలు
ఈ రోజు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో మనం నివసించే ఇంట్లోని పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. లక్ష్మీ నారాయణులను తులసిమాలలతో, గంధ పుష్పాలతో అలంకరించి షోడశోపచార పూజలు చేయాలి. శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన చక్రపొంగలి నివేదించాలి. అనంతరం బ్రాహ్మీ ముహూర్తం పూర్తయ్యేలోపు వైష్ణవాలయానికి వెళ్లి ఉత్తర ద్వారం నుంచి శ్రీమన్నారాయణుని దర్శించాలి. ఈ రోజు నారాయణుని ఉత్తర ద్వారం ద్వారా దర్శించుకుంటే ఆయన అనుగ్రహంతో పాటు సకల శుభాలు కలుగుతాయి. ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం మోక్ష కారకమని బ్రహ్మాండ పురాణం వివరిస్తోంది.
ఉపవాసం
ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఎవరైతే ఉపవాసం చేస్తారో వారికి విష్ణువు అనుగ్రహంతో సకల విజయాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఏకాదశి రోజు అన్నం, పప్పుధాన్యాలు తీసుకోవడం నిషిద్ధమని ఏకాదశి వ్రత మహత్యంలో వివరించి ఉంది. అందుకే ఈరోజు పగలంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం చంద్రోదయానికి పూర్వమే పండ్లు, పాలు వంటి సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటే ఏకాదశి వ్రత ఫలం సంపూర్ణంగా దక్కుతుందని విశ్వాసం.
జాగారం
ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు రాత్రి భగవంతుని కీర్తనలు, భజనలు పాడుతూ, భాగవత కథా చర్చలు చేస్తూ జాగరణ చేయాలి. జాగారం అనే పదానికి జాగరూకతతో ఉండటం అని అర్థం. ఏడాదికోసారి భగవంతుని సేవలో మోక్షార్ధులై మేలుకొని ఉండడాన్ని జాగరణ అంటారు. ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు జాగరణ చేసిన వారికి మూడు కోట్ల జన్మల పాపాలు పోతాయని విష్ణు పురాణం చెబుతోంది.
ఏకాదశి అంతరార్థం
ఏకాదశి అంటే 11. ఐదు కర్మేంద్రియాలు, ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు, మనసు కలిపి మొత్తం 11. ఏకాదశి ఉపవాసం రోజు ఈ పదకొండు అదుపులో ఉంచుకుని వాటిపై నియంత్రణ సాధిస్తూ ఏకాదశి దీక్ష చేయడమే ఏకాదశి వ్రతం అంతరార్థం. రానున్న ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు మనం కూడా ఉపవాస జాగారాలతో విష్ణుమూర్తిని పూజించి మోక్షాన్ని పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
