అక్కడ శివుడే వైద్యుడు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల రోగాలు మటుమాయం!

వైదీశ్వరుడుగా పూజలందుకుంటున్న పరమేశ్వరుడి సన్నిధానం- 16 వందల ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన దేవాలయం- 'వైదీశ్వర కోయిల్' నాడీ జ్యోతిష్యం గురించి తెలుసా?

LORD SHIVA VAIDEESWAR TEMPLE
LORD SHIVA VAIDEESWAR TEMPLE (Eenadu)
Published : January 5, 2026 at 5:00 AM IST

Features Of Vaideeshwar Temple : భారతదేశంలో అతి ప్రాచీన శివాలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని ఆలయాలు వాటి మహత్యం కారణంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. సాధారణంగా పరమేశ్వరుణ్ని ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, గ్రహ దోషాల పరిహారం కోసం పూజించడం తెలిసిందే! అయితే శివుని అతి ప్రాచీన ఆలయాల్లో ఒకటి జ్యోతిష్య శాస్త్రంతో కూడా ముడిపడి ఉండడం విశేషం. శివుడే వైద్యుడుగా వెలసిన ఓ మహిమాన్విత క్షేత్రం ఉంది. అది ఎక్కడుంది? ఆ క్షేత్ర పూర్తి విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వైదీశ్వరన్ కోయిల్
'వైదీశ్వరన్ కోయిల్' ఈ పేరు వినగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది నాడీ జ్యోతిష్యం! భారతదేశంలోని ఇతర శివాలయాల నుంచి వైదీశ్వరన్ కోయిల్​ను వేరు చేసే కారణం కూడా ఇదే! తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తంజావూరు జిల్లాలో వున్న వైదీశ్వరన్ కోయిల్ అనే ఒక గ్రామానికి ఈ పేరు చోళ రాజుల కాలంనాటి వైదీశ్వరన్ కోవెల కారణంగా వచ్చిందని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ దేవాలయంలో ఒక ప్రత్యేకత కూడా వుంది. ఇక్కడ నాడీ జ్యోతిష్యం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. వైదీశ్వరన్ కోయిల్ విశిష్టత తెలుసుకుందాం.

జన్మజన్మల రహస్యం ఈ ఆలయంలో పదిలంగా
తంజావూరు జిల్లాలో చిదంబరానికి సమీపంలో వెలసి ఉన్న వైదీశ్వరన్ కోయిల్​లో శివుడు వైదీశ్వరుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ శివుడు వైద్యుని రూపంలో కొలువై ఉండటం వలన ఈ స్వామికి వైదీశ్వరుడని పేరు వచ్చింది. వైదీశ్వరన్ దర్శనం సర్వరోగ నివారణం అని విశ్వాసం. 1600 ల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయంలో ప్రతి మానవుని జన్మజన్మల రహస్యాలు పదిలంగా ఉంటాయని అంటారు.

స్థల పురాణం
నవగ్రహాల్లో అతి పెద్ద గ్రహమైన అంగారకుడు ఒకసారి జబ్బున పడ్డారంట! దీంతో అంగారకునికి వైద్యం చేయడానికి వైద్యుడిగా ఈశ్వరుడే అవతారం ఎత్తి వచ్చి చికిత్స చేసిన ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి వైదీశ్వరన్ కోయిల్ అని పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. అప్పుడు కుజుని ప్రార్ధన మేరకు శివుడు ఇక్కడ వైదీశ్వరునిగా వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా స్థల పురాణం వివరిస్తోంది.

నాడీ జ్యోతిష్యానికి ప్రసిద్ధి
జ్యోతిష్యానికి ఆద్యుడు అగస్త్య మహాముని అని పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అనేక విధాలుగా జాతకాలను పరిశీలిస్తారు. అందులో నాడీ శాస్త్రం కూడా ఒకటి. ఒక వ్యక్తి యొక్క చేతి బొటన వేలి ముద్రల ఆధారంగా భూత భవిష్యత్, వర్తమాన స్థితిగతులను చెప్పే పధ్ధతి ఈ ఊర్లో బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ విధంగా భవిష్యత్తును చెప్పే విధానాన్ని నాడీ జ్యోతిష్యం అంటారు. శివుడు వైద్యుడిగా వెలసిన ఈ ఆలయంలో ప్రపంచంలోని అందరి జాతకాలకు సంబంధించిన తాళపత్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయని అంటారు. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి బొటన వేలి ముద్రలు ఇంకొకరితో సరిపోలవు. ఇదే సూత్రం ఆధారంగా ఇక్కడ నాడీ జ్యోతిష్యం ప్రసిద్ధి చెందింది.

వంశపారంపర్యంగా
వైదీశ్వరన్ గ్రామంలో దాదాపు 1200 మంది పండితులు అనువంశికంగా సంక్రమించిన తాళపత్రాల ఆధారంగా నాడి జ్యోతిష్యాన్ని చెప్పటంలో ప్రసిద్దులుగా వున్నారు. ఈ నాడీ జ్యోతిష్య తాళపత్ర గ్రంథాలు ఇక్కడ కోవెలలో భద్రపరచి ఉంటాయి. ఆలయం చుట్టూ ఈ నాడీ జాతకం చెప్పే పండితులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటారు. అయితే ఈ తాళపత్రాలు ఎవరిఆధీనంలో ఉండవు. మనం ఇచ్చిన వేలిముద్రలు ఆధారంగా వాళ్ళు వెతికి దొరికితే, ఆ కట్ట మాత్రమే జాతకం చెప్పే వాళ్లకు ఇస్తారు. పని పూర్తయిన తర్వాత ఆ తాళపత్రాలను తిరిగి ఆలయ అధికారులకు ఇచ్చేస్తారు.

ప్రముఖుల సందర్శన
వ్యక్తిగత జాతకం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎందరో ప్రముఖులు కూడా వైదీశ్వరన్ గ్రామాన్ని సందర్శిస్తూ ఉంటారు. దివంగత మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ మొదలుకుని మరెందరో రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు తమ భవిష్యత్తు గురించి తెలుసుకోవడానికి వైదీశ్వరన్ గ్రామానికి వస్తుంటారు.

వైదీశ్వరన్ దర్శనం పుణ్యప్రదం
వైదీశ్వరన్ గ్రామంలో వెలసిన వైదీశ్వరన్ దర్శనం అత్యంత పుణ్యప్రదమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అసలు వైదీశ్వరన్ గ్రామంలో అడుగు పెట్టడమే పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం అని పెద్దలు అంటారు. వైదీశ్వరుని దర్శిస్తే చాలు చికిత్సకి లొంగని ఎంతటి మొండి రోగాలైన తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

ఈ అరుదైన ప్రాచీన ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

