పరశురాముడు ప్రతిష్ఠించిన తొలి శివాలయం- 16అడుగుల కొండ కింద కరగని నేతి శివలింగం!
Vadakkunnathan Temple Thrissur: కేరళలో వెలసిన ఓ ప్రాచీన వేయి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన శివాలయాన్ని పరశురాముడు ప్రతిష్ఠించాడట! ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? అక్కడ ఉన్న అద్భుతం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 30, 2026 at 3:37 AM IST
భారతదేశంలో వెలసిన శైవక్షేత్రాలు చాలా పురాతనమైనవి. శాస్త్రజ్ఞులకు సైతం అంతుచిక్కని రహస్యాలు, ఎన్నెన్నో అద్భుతాలకు ఈ శివాలయాలు ఆలవాలంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ కోవలోకి చెందినదే కేరళలో వెలసిన ఓ ప్రాచీన శివాలయం. వేయి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ శివాలయాన్ని పరశురాముడు ప్రతిష్టించాడంట! ఈ అరుదైన శివాలయం గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
వడక్కునాథన్ ఆలయం
కేరళలోని త్రిసూర్ నగరంలో వెలసిన వడక్కునాథన్ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు నేతిలింగంగా పూజలందుకుంటున్నాడు. కేరళ క్షేత్రాన్ని పునీతం చేయడానికి పరశురాముడు ఈ రాష్ట్రంలో 108 శివాలయాలను స్థాపించాడంట! అందులో వడక్కునాథన్ ఆలయం మొదటిది. ఆలయ చరిత్ర ప్రకారం ఈ ఆలయం వేయి సంవత్సరాల కంటే పురాతనమైనది విశ్వాసం. కేరళ సాంప్రదాయ శైలిలో నిర్మించబడిన ఈ ఆలయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో కనిపించే చెక్క శిల్పాలు, రాగి కప్పు ఈ ఆలయ సుందరాన్ని మరింత ద్విగుణీకృతం చేయడం విశేషం.
అరుదైన అద్భుతం
ఈ ఆలయంలో శివలింగానికి ప్రతిరోజూ స్వచ్ఛమైన నేతితో అభిషేకం జరుపుతారు. ఆ నెయ్యికి స్వామిలింగంపై కొండలా నిలిచిపోయి ఉంటుంది. కొన్ని శతాబ్దాలుగా ప్రతిరోజూ నెయ్యితో అభిషేకం చేయడం వల్ల అసలు శివలింగం కనిపించకుండా సుమారు 16 అడుగుల ఎత్తులో నెయ్యి కొండలా ఏర్పడింది. వేసవి ఎండలకు గానీ, గర్భగుడిలోని వందలాది దీపాల వేడికి గానీ ఈ నెయ్యి ఏ మాత్రం కరగకపోవడం, చెడిపోకపోవడం ఇక్కడి అద్భుతంగా భక్తులు భావిస్తారు. శాస్త్రజ్ఞులు సైతం ఈ మిస్టరీని చేధించలేకపోయారు.
ఆలయ స్థల పురాణం
విష్ణుమూర్తి ఆరవ అవతారమైన పరశురాముడు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించి, శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆది శంకరాచార్యుల తల్లిదండ్రులు ఈ స్వామిని ప్రార్థించిన తర్వాతే ఆయన జన్మించారని ప్రతీతి.
పరశురామ ప్రతిష్ఠిత లింగం
పురాణాల ప్రకారం, శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారంగా భావించే పరశురాముడు తన తండ్రికి జరిగిన అవమానానికి ప్రతీకారంగా క్షత్రియ జాతిని మొత్తం నిర్మూలించాడు. ఆ పాప పరిహారం కోసం పరశురాముడు ఒక యజ్ఞం చేసి తన భూమిని మొత్తాన్ని బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చాడు. అనంతరం అనేక చోట్ల శివలింగాలను ప్రతిష్టించాడు. అందులో భాగంగా ప్రతిష్టించిన లింగమే ఈ వడక్కునాథన్ లింగం.
ఆకట్టుకునే నిర్మాణశైలి
సుమారు 9 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కేరళ సంప్రదాయ వాస్తుశిల్ప శైలిలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆలయ గోడలపై మహాభారత ఘట్టాలను, 20 చేతుల నటరాజ మూర్తిని వర్ణించే 350 ఏళ్లకు పైబడిన పురాతన కుడ్యచిత్రాలు భక్తులను ఆకర్షిస్తాయి.
పూజోత్సవాలు
ఈ ఆలయంలో అతి ప్రాచీన శైవానుగమాన్ని అనుసరించి పూజాదికాలు జరుగుతాయి. మహా శివరాత్రి నాడు ఆలయంలో లక్ష దీపాలను వెలిగిస్తారు. అలాగే ఆలయాన్ని ఆనుకుని ఉన్న తెక్కింకడు మైదానంలో జరిగే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత త్రిసూర్ పూరం ఉత్సవం కన్నులపండువగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా కేరళ రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా, పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఏనుగులతో నిర్వహించే ఉత్సవం అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతుంది. ఈ ఉత్సవంలో కుల మత భేదం లేకుండా అందరూ పాల్గొనడం మతసామరస్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
దైవిక అనుభూతి
వడక్కునాథన్ శివాలయం మతపరంగానే కాకుండా చారిత్రకంగా కూడా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం. ఆలయ ప్రాంగణం అన్ని సమయాల్లో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉదయం, సాయంత్రం హారతి జరిగే సమయంలో ఆలయంలో వాతావరణం భక్తిమయంగా మారి ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరుస్తుంది. ఈ సమయంలో వినిపించే డప్పుల శబ్దం, మంత్ర పఠనం ఒక ప్రత్యేకమైన దైవిక అనుభూతిని అందిస్తాయి. దేవతల సొంత భూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కేరళ రాష్ట్రంలో వెలసిన ఈ ప్రాచీన శివాలయాన్ని దర్శించడం వలన మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని, సకల పాపాలు నశిస్తాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
దేశంలోని అన్ని నగరాల నుంచి కేరళలోని త్రిసూర్ చేరుకోవడానికి రైలు, విమాన సౌకర్యాలున్నాయి. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా నేతిలింగం వడక్కునాథన్ దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నింటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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