శ్రీ మహావిష్ణువు మేల్కొనే రోజు- నవంబర్ 20న ఏం చేయాలంటే?
Utthana Ekadashi Significance : ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని 'ఉత్థాన'. అంటే మేల్కొలుపు ఏకాదశి అంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఆచరించే స్వల్ప పుణ్యకార్యమైనా అనంతకోటి ఫలాన్నిస్తుందని అంటారు.
Published : November 19, 2026 at 5:21 PM IST
హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి తిథికి ప్రత్యేకత ఉంది. శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన తిథి ఏకాదశి. అందుకే ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు క్షీరసముద్రంలో యోగనిద్రలోకి వెళ్లే శ్రీమహావిష్ణువు, సరిగ్గా నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి రోజున యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. అందుకే ఈ ఏకాదశిని 'ఉత్థాన' అంటే మేల్కొలుపు ఏకాదశి అంటారు. దీనినే హరిబోధిని ఏకాదశి అని, ప్రబోధిని ఏకాదశి అని, దేవోత్తని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఆచరించే స్వల్ప పుణ్యకార్యమైన అనంతకోటి ఫలాన్నిస్తుందని అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్థాన ఏకాదశి ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఏ దేవుని పూజించాలి? ఏకాదశి వ్రత నియమాలు ఏంటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఉత్థాన ఏకాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశిని ఉత్థాన ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది నవంబర్ 20, శుక్రవారం రోజు కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి రోజునే ఉత్థాన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్థాన ఏకాదశి విశిష్టత ఏమిటో చూద్దాం.
ఏకాదశి విశిష్టత
ఆధ్యాత్మిక చింతన పెంచుకుని మోక్షమార్గంలో పయనించాలనుకునే వారికి ఏకాదశి మహా ప్రీతికరమైనది. ఏకాదశి రోజు ఆచరించే సత్కర్మలు ద్విగుణీకృతంగా ఫలిస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విశిష్ట దినాన విష్ణుమూర్తిని పూజించడం వలన లక్ష్మీదేవి కరుణాకటాక్షాలు కూడా లభిస్తాయని అంటారు. అందునా పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో వచ్చే ఉత్థాన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే మోక్షమార్గం సులువవుతుందని పద్మ పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఉత్థాన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి చూద్దాం.
ఉత్థాన ఏకాదశి వ్రత విధానం
ఉత్తాన ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేచి తలస్నానం చేయాలి. కుదిరితే నదీస్నానం చేయడం శ్రేష్టం. ఇంట్లోని పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసి శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను ప్రతిష్టించుకోవాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. శ్రీలక్ష్మీనారాయణులను గంగాజలంతో, పంచామృతాలతో అభిషేకించాలి.
పూజా విధానం
అసలే కార్తిక మాసం, ఆపైన శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొనే పవిత్రమైన ఏకాదశి! ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును పసుపురంగు పూలతో, తులసి దళాలతో పూజించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన చక్రపొంగలి. పులిహోర వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి.
దీపారాధన
ఉత్తాన ఏకాదశి రోజు సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో ఇంటి గుమ్మం ముందు, తులసి కోట వద్ద దీపాలు వెలిగించాలి. సాయంత్రం ఉపవాసం ఉన్నవారు నక్షత్రం దర్శనం చేసాక పాలు, పళ్లు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఈ రాత్రంతా విష్ణునామ సంకీర్తనలతో జాగరణ చేయాలి.
దానధర్మాలు
పరమ పవిత్రమైన ఉత్తాన ఏకాదశి రోజు సద్బ్రాహ్మణులకు గోదానం, భూదానం, అన్నదానం చేయడం వలన కీర్తి, యశస్సు పెరుగుతాయి. అలాగే ఈ రోజు ఎవరికైనా తులసి మొక్కను దానం ఇవ్వడం వలన కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించి, మథుర పదార్ధాలు నివేదించాలి. ఒక బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి, దక్షిణ తాంబూలాలతో సంతృప్తి పరచాలి. అనంతరం ఉత్తాన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. భక్తిశ్రద్ధలతో ఉత్తాన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే దీర్ఘకాలికంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆరోగ్య, ఆర్థిక సమస్యలు దూరమవుతాయని విశ్వాసం. ఉత్తాన ఏకాదశి వంటి పవిత్రమైన రోజున ఉపవాసం ఉండటం వల్ల శ్రీలక్ష్మి నారాయణుల అనుగ్రహంతో జన్మాంతర పాపాలు తొలగి పుణ్యం లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. రానున్న ఉత్తాన ఏకాదశి పవిత్రమైన రోజున మనం కూడా ఉపవాసం, జాగారాలతో శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
సూర్యోదయానికి ముందే నదీస్నానం- ఎంత పుణ్యఫలమో తెలుసా?