సూర్యుడు మకర రాశిలో అడుగుపెట్టగానే స్వర్గ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయా? దేవతలకు పగలు మొదలయ్యే కాలం ఇదేనా?
సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం- మరి ఆ పుణ్యకాలం విశిష్టత ఏంటో తెలుసా?
Published : January 15, 2026 at 7:05 AM IST
Uttarayana Punya Kala Significance In Telugu : ఆయనం అంటే పయనించడం అని అర్ధం. ఉత్తరాయణం అంటే ఉత్తరం వైపుకి పయనించడం అని అర్ధం. మన పూర్వీకులు సూర్య సంచారాన్ని రెండు ఆయనములు గా విభజించారు. అవి ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ కథనంలో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
దేవతల పగలు
భూమిపై రాత్రి పగలు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే దేవతలకు కూడా రాత్రి పగలు ఉంటాయని విశ్వాసం. అందుకే సూర్యుడు భూమిపై దక్షిణం వైపుకి పయనిస్తున్నంతకాలం దేవతలకి రాత్రి గాను, ఉత్తరం వైపుకి పయనిస్తున్నంత కాలం పగలు గాను అభివర్ణించారు. దేవతలు యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొని భూలోకంపై వరాల జల్లులు కురిపించే సమయం కాబట్టి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ఏ సత్కార్యం చేసినా దాని ఫలితాలు అనంతమైనదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
మోక్షప్రాప్తి
దేవతలు మెలకువగా ఉండే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో మరణించిన వారు నేరుగా వైకుంఠానికి చేరుకుంటారని విశ్వాసం. అందుకే స్వచ్ఛంద మరణాన్ని వరంగా పొందిన భీష్మ పితామహుడు అంపశయ్య పై ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చే వరకు ఎదురు చూసి తరువాత ప్రాణాలు విడిచినట్లుగా మహాభారతంలో వివరించి ఉంది.
పుణ్యకార్యాలు అనువైన కాలం
సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి కాలం, వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. శీతాకాలానికి వేసవి కాలానికి సంధికాలం గా భావించే ఈ సమయంలో చలి తగ్గుముఖం పెడుతుంది. వేసవి తాపం అంతగా పెరగదు. అందుకే ఈ సమయంలో పుణ్యకార్యాలు చేయడానికి, తీర్థయాత్రలు చేయడానికి అనువైన సమయమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఉత్తమం - ఉత్తరాయణం
ఉత్తరాయణాన్ని పుణ్యకాలం అనడానికి దాని విశిష్టతే కారణం. భారతీయ సంస్కృతికి మూలమైన వేదాలు, సంస్కృత భాష ఉత్తరాదిన పుట్టాయి. పురాణాల ప్రకారం దేవతలకు, ఋషులకు, మునులకు ఉత్తర ప్రాంతాలే నివాస స్థానాలని తెలుస్తోంది. మకర సంక్రమణం తో దేవతలకు పగటి కాలం ప్రారంభం కావడం వలన దేవతలు జాగృతులుగా ఉండి మానవుల కోరికలు తీరుస్తారని అంటారు.
తెరుచుకునే స్వర్గద్వారాలు
అంతేకాదు మకర సంక్రాంతి నుంచి స్వర్గద్వారాలు తెరచి ఉంటాయని, ఈ సమయంలో మరణించిన వారికి స్వర్గ ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. అలాగే ఈ రోజు మరణించిన పితృదేవతలకు తర్పణాలు ఇవ్వడం, వారిని స్మరిస్తూ దానధర్మాలు చేయడం వలన వారికి సద్గతులు లభిస్తాయని, విష్ణులోకం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే మకర సంక్రమణం రోజు తప్పకుండా పితృదేవతలకు తర్పణాలు ఇవ్వాలి. వారిని స్మరిస్తూ దానధర్మాలు చేయాలి. మకర సంక్రాంతి పండుగను అందుకే పెద్ద పండుగ అని అంటారు. ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో మనం కూడా పితృదేవతలకు తర్పణాలు విడిచి పెడదాం. దానధర్మాలు చేద్దాం, శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా తీర్థయాత్రలు చేసి మనం తరించడంతో పాటు మన పితృదేవతలను కూడా తరింప చేద్దాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
