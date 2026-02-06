ఉత్తరాఖండ్ రక్షక దేవత- రోజులోనే 3 రూపాలు మార్చుకునే అమ్మవారు- ధారి దేవి రహస్యమిదే!
దేవభూమి ప్రాంతంలో వెలసిన మహిమాన్వితమైన ధారి దేవి ఆలయం- విశేషాలివే!
Published : February 6, 2026 at 5:00 AM IST
Uttarakhand Dhari Devi : దేవభూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉత్తరాఖండ్లో ఎన్నో మహిమాన్వితమైన దేవాలయాలు ఉన్నాయి. మంచు కొండల్లో వెలసిన ఈ ఆలయాల్లో చాలావరకు స్వయంభువు ఆలయాలుగానే దర్శనమిస్తాయి. ఇక కొన్ని ఆలయాలైతే చేధించలేని ఎన్నో రహస్యాలకు నిలయంగా ఉన్నాయి. అలాంటి ఒక శక్తివంతమైన ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఉత్తరాఖండ్ రక్షణ దేవత
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో దేవభూమి ప్రాంతంలో వెలసిన మహిమాన్వితమైన ఆలయాల్లో ధారి దేవి ఆలయం కూడా ఒకటి. ఈ అమ్మవారు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి కంచు కోట లాంటి రక్షణ ఇస్తోందట. ధారి దేవి ఆలయం అనేక రహస్యాలకు నిలయంగా శాస్త్రజ్ఞులను సైతం అబ్బురపరుస్తోంది. ధారి దేవి ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
కాళికాదేవి అంశతో
పవిత్రమైన అలకనంద నది ఒడ్డున ధారి దేవి ఆలయం ఉంది. ఆమెను ఉత్తరాఖండ్ రక్షక దేవతగా భావిస్తారు. ఇది మాములు ఆలయం కాదని, చార్ధామ్ ప్రాంతంతో పాటు హిమాలయ ప్రాంతాన్ని రక్షించే శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తికి నిలయంగా నమ్ముతారు. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర రక్షక దేవత ధారి దేవి దైవిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కలిగి ఉంటుందని చెబుతారు. ధారి దేవి కాళీ దేవి శరీరం నుంచి ఉద్భవించిందంట!
రూపాలు మార్చుకునే దేవి
పురాణాల ప్రకారం ధారి దేవి రోజులో మూడు సార్లు రూపాన్ని మార్చుకుంటుందంట! ఉదయాన యువతిగా, మధ్యాహ్నం మధ్య వయస్కులైన స్త్రీగా, సాయంత్రం భయంకరమైన యోధురాలిగా కనిపిస్తుందట.
ఆలయం వెలుపలే అమ్మవారు
సాధారణంగా దేవీదేవతలు గర్భాలయంలో కొలువై ఉండడాన్ని చూస్తాం. కానీ ధారి దేవి మాత్రం ఆలయం వెలుపలే ఉంటుందంట! భూమిపై ఉన్న అపారమైన సృష్టిని, దివ్యశక్తులను కాపాడే నిమిత్తం ఇలా అమ్మవారు ఆలయం వెలుపల ఉంటుందని స్థానికులు చెబుతారు.
జానపదుల ఆరాధ్యదైవం
స్థానిక జానపదుల కథనం ప్రకారం ధారి దేవి అమ్మవారిని ఎవరైనా అగౌరవ పరిచినా, అమర్యాదగా మాట్లాడినా ప్రకృతిలో అసమతుల్యతను సృష్టిస్తుందట. 2013 లో రోడ్డు నిర్మాణ పనుల కోసం ధారి దేవి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తాత్కాలికంగా పక్కకు తరలించడం వల్లనే భయంకరమైన వరదలు వచ్చాయని స్థానికులు చెబుతారు. అందుకే ధారి దేవిపై ఇక్కడి స్థానికులకు అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలు.
ప్రశాంత వాతావరణంలో
ఓ వైపు వేగంగా ప్రవహించే అలకనంద నది, చల్లని పర్వత గాలులు, వేద మంత్రోచ్ఛారణతో మారుమ్రోగే హిమగిరులతో ఇక్కడి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రశాంతమైన వాతావరణం ధ్యానం, ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
నవరాత్రి ఉత్సవాలు
దేవి నవరాత్రుల సమయంలో ఈ ఆలయంలో ఉత్సవాలు చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఉత్సవాల వైభవం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు ధారి దేవిని దర్శించుకోవడానికి వస్తారు. ధార్ దేవి ఆలయం కేవలం తీర్థయాత్ర స్థలం మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలుపు కేంద్రంగా కూడా చెబుతారు. ఇక్కడి అమ్మవారి శక్తి ప్రకృతితో మేళవించి ఉంటుందని నమ్ముతారు. భౌతిక జీవితానికి దూరమై, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో పయనించాలని అనుకునేవారికి ధారి దేవి ఆలయం చాలా గొప్ప వేదిక అవుతుంది.
అపురూపం ఆ దర్శనం
ధారి దేవి అమ్మవారిని ఒక్కసారి దర్శించి ప్రార్ధిస్తే చాలు ఎంతటి క్లిష్ట సమస్యలైనా పరిష్కారం అవుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలతో పాటు చార్ ధామ్ యాత్రికులు కూడా ఈ అమ్మవారిని దర్శిస్తూ ఉంటారు. ఈ అమ్మవారి దర్శనంతో చార్ ధామ్ యాత్ర ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగుతుందని విశ్వాసం.
మనం కూడా హిమగిరుల్లోని ధారి దేవి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.