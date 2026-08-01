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అయిదు రూపాల్లో వరదరాజ స్వామి దర్శనమిచ్చే ఉత్తిరామేరూరు క్షేత్రం- వివాహం కాని వారు ఒక్కసారి దర్శిస్తే కొద్దిరోజుల్లోనే!

కాంచీపురం సమీపంలోని ఉత్తిరామేరూరు పంచ వరద క్షేత్రం- అయిదు రూపాల్లో వరదరాజ పెరుమాళ్ దర్శనమిచ్చే వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రం- పాండవులతో ముడిపడిన పురాణ విశ్వాసాలు, అద్భుతమైన శిల్పకళ వంటి అనేక దివ్యమూర్తులు ప్రత్యేక ఆకర్షణ

Uthiramerur Pancha Varada Kshetra Temple
Uthiramerur Pancha Varada Kshetra Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 3:15 AM IST

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Uthiramerur Pancha Varada Kshetra Temple : తమిళనాట వరదరాజ స్వామి ఆరాధన విశేషంగా చేస్తారు. బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞం చేసినప్పుడు, ఆ యజ్ఞగుండం నుంచి శ్రీ మహావిష్ణువు వరదరాజస్వామిగా ఆవిర్భవించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. తమిళనాడుతో పాటు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడక్కడా వరదరాజ స్వామి ఆలయాలను చూడవచ్చు. అయితే ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కంచికి సమీపంలో వెలసి ఉన్న ఓ వరదరాజస్వామి ఆలయం చాలా ప్రత్యేకమైనది. మూడు అంతస్తుల్లో కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయంలో అన్నీ విశేషాలే! ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఉత్తిరామేరూరు - పంచ వరద క్షేత్రం - తమిళనాడు
తమిళనాడులోని కాంచీపురంకు సుమారు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉన్న ఉత్తరమేరూర్​లో కొలువై ఉన్న శ్రీ సుందర వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయాన్ని "పంచ వరద క్షేత్రం" అని పిలుస్తారు. హిందూ పురాణాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ క్షేత్రం 108 శ్రీ వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతోంది. పాండవులు తమ వనవాస సమయంలో ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి, పూజించినట్లు చెబుతారు.

ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో స్వామి సుందర వరదుడుగా, అమ్మవారు ఆనందవల్లి తాయారుగా పూజలందుకుంటున్నారు. ఈ ఆలయంలోని శిల్పకళా వైభవం అబ్బురపరుస్తుంది. మూడంతస్థుల్లో నిర్మించి ఉన్న ఈ ఆలయంలో వరదరాజస్వామి అయిదు రూపాల్లో పంచవరదుడిగా దర్శనమివ్వడం విశేషం. ఈ ఆలయ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మూడంతస్తుల ఆలయం
గర్భాలయంలో మూలమూర్తి ఆసీన, స్థానక, శయన భంగిమల్లో మూడు మూర్తులుగానూ దర్శనమిస్తాడు. ఈ ఆలయాన్ని పాండవులు అజ్ఞాతవాస కాలంలో సేవించుకున్నారట. పాండవులు పంచవరదులను, ద్రౌపది దేవి ఆండాళ్ తల్లిని పూజించారట.

సుందర వరద పెరుమాళ్
గర్భాలయంలో మూల విరాట్ "సుందర వరద పెరుమాళ్" శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా చతుర్భుజాలతో తూర్పు ముఖంగా నిలుచుని ఉన్న భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు. ఈ మూర్తిని ధర్మరాజు పూజించాడట. ఇది చాలా పెద్ద విగ్రహం.

అనిరుద్ధ వరద పెరుమాళ్
సుందర వరద పెరుమాళ్​కి వెనుక భాగంలో గర్భాలయం బయట, ప్రాకారంలో "అనిరుద్ధ వరద పెరుమాళ్" ఉంటాడు. ఈయన్ను నకులుడు కొలిచాడట.

"అచ్యుత వరద పెరుమాళ్"
అదే ప్రాంగణంలో దక్షిణాభిముఖంగా అచ్యుత వరద పెరుమాళ్ కొలువై ఉన్నాడు. ఈ స్వామిని అర్జునుడు ఆరాధించాడు.

కల్యాణ వరద పెరుమాళ్
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న మరో ఉపాలయంలో ఉత్తరాభిముఖంగా "కల్యాణ వరద పెరుమాళ్" ఆదిశేషుని మీద ఆసీనుడై దర్శనమిస్తాడు. ఈయనను సహదేవుడు సేవించుకున్నాడు. ఈ మూర్తిని సేవిస్తే వివాహ విషయంలో ఆటంకాలు ఏర్పడుతూ ఆలస్యం అవుతున్న వారికి అయిదు వారాల్లో వివాహం జరిగి తీరుతుందట.

ప్రదక్షిణ వలయంలోనే మూడు వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయాలు
గర్భగుడిలో మూలమూర్తిని దర్శించుకుని బయటికి వచ్చిన తరువాత ప్రదక్షిణ మార్గంలో ముగ్గురు వరద మూర్తులు దర్శనమిస్తారు. గర్భాలయంలో స్వామితో కలిపి మొత్తం 4 వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయాల దర్శనం ఇక్కడే పూర్తవుతుంది. గర్భగుడి చుట్టూరా ఒక్కొక్క స్వామికి చిన్న చిన్న ఉపాలయాల్లాగా వెలసి ఉండడం విశేషం.

ద్రౌపది సేవించిన ఆండాళ్
ఆలయ ప్రాకారంలోనే ద్రౌపదీ దేవి సేవించుకున్న ఆండాళ్ తల్లిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఆవిడే "ఆనందవల్లీ తాయారు". ఇక్కడే గోదాదేవి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

రెండో అంతస్తులో అయిదో వరదరాజ పెరుమాళ్
ఆలయంలోని రెండవ అంతస్తులో వైకుంఠ వరద పెరుమాళ్" సుఖాసీనుడై దర్శనమిస్తాడు. భీముడు పూజించిన మూర్తి ఈయనే అంట! రెండో అంతస్తులో ఈయనే ప్రధాన మూర్తి.

ఇతర దేవి దేవతలు
ఇక ఇదే అంతస్తులో కృష్ణార్జునులు నరనారాయణులుగా వెలసి ఉన్నారు. అలాగే యోగ నరసింహ స్వామి, లక్ష్మీ వరాహ స్వామి కూడా దర్శనమిస్తారు. వరాహస్వామి ఎడమ తొడమీద లక్ష్మీదేవి ఆసీనురాలై దర్శనమిస్తుంది. అలాగే కృష్ణుడు చతుర్భుజాలతో అర్జునునికి గీతోపదేశం చేస్తున్న మూర్తిని కూడా దర్శించవచ్చు. రెండో అంతస్తులోని శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలు కూడా దర్శనమిస్తాయి.

మూడో అంతస్తులు శేషతల్పంపై రంగనాథుడు
ఆలయం మూడో అంతస్తుకు చేరుకుంటే ఇక్కడ గర్భాలయంలో శేషశయనుడైన రంగనాథస్వామి దర్శనమిస్తాడు. ఈ స్వామి నాభి కమలంలో బ్రహ్మదేవుడు, పాదాల చెంత శ్రీదేవి, భూదేవి వెలసి ఉంటారు. ఇక్కడ రంగనాథుడు శయన భంగిమలో మార్కండేయుని ఆశీర్వదిస్తూ ఉండడం విశేషం.

తిరునామంతో శివయ్య!
రంగనాథ స్వామికి సమీపంలోనే తిరునామం ధరించిన శివయ్య కూడా దర్శనమివ్వడం కొంత ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. 'శివుడు ఏమిటి? తిరునామం ఏమిటి?' అని ఆశ్చర్యపోయే వారికి ఇక్కడ శివుడు లింగ రూపంలో కాకుండా మూర్తి రూపంతో నుదుటన విభూతి పుండ్రాలు కాకుండా తిరునామం ధరించి దర్శనమిస్తూ శివకేశవ అభేధాన్ని ప్రస్ఫుటం చేస్తాడు.

గంగ యమునలే ద్వారపాలకులు
సాధారణంగా విష్ణువు ఆలయంలో ద్వార పాలకులుగా జయ విజయులు, శివాలయంలో సుమ్భనిషయంబులు శృంగి, భృంగి ఉండడం సహజం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ద్వారపాలకులుగా గంగా యమునలు ఉండడం విశేషం. ఈ క్షేత్రంలో ఇదో ప్రత్యేకత! ఇలా ఈ ఆలయంలో ప్రతిదీ ప్రత్యేకమే. రాజగోపురానికి ఎదురుగా ఒక చిన్న రామభక్త హనుమాన్ మందిరం వెలసి ఉంది. ఇక్కడ హనుమాన్ వీరాంజనేయ స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

అబ్బురపరిచే శిల్పకళా వైభవం
పంచ వరద క్షేత్ర దర్శనంలో భాగంగా పంచ వరదులను దర్శించిన తరువాత ఆలయ శిల్పకళా వైభవాన్ని దర్శించవచ్చు. ఒక్కొక్క అంతస్తు ఎక్కుతుంటే పైకి వెళుతున్న కొద్దీ గోపురం, దానిమీద శిల్పాలు, విమానం మీద చెక్కిన శిల్పాలు అలనాటి శిల్పకళా వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టుతాయి. ఈ ఆలయమే ఒక అద్భుతమైన శిల్పాల రాశి!

ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆలయాల నగరి కంచి నుంచి కేవలం ఒక గంట ప్రయాణంతో ఈ పంచ వరద క్షేత్రానికి చేరుకోవచ్చు. అచ్యుతం కేశవం కృష్ణ దామోదరం. రామనారాయణం జానకి వల్లభం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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