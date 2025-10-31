ETV Bharat / spiritual

కార్తిక మాసంలో 'ఉసిరి పూజ' ప్రాముఖ్యం- ఆచారాల వెనుక ఎన్నో ఆరోగ్య రహస్యాలు!

కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టుకిందే భోజనాలు- దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రం ఏంటి?

Usiri Pooja Importance
Usiri Pooja Importance (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 2:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Usiri Pooja Importance : హిందూ సంప్రదాయాల్లో చెట్లను దైవ స్వరూపాలుగా భావించి పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. ముఖ్యంగా కొన్ని తిథుల్లో, కొన్ని పవిత్రమైన మాసాల్లో వివిధ రకాల దేవతా వృక్షాలను పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని అంటారు. అలాగే కొన్ని చెట్లను పూజిస్తే గ్రహదోషాలు కూడా తొలగిపోతాయని అంటారు. మన పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఆచారాల వెనుక పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే రహస్యం ఇమిడి ఉంది. ఈ క్రమంలో పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ఎలాంటి చెట్లను పూజించాలి? దానివల్ల కలిగే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

దేవతా వృక్షాలు
మన పురాణాల ప్రకారం కొన్ని రకాల వృక్షాలను దేవతా వృక్షాలని అంటారు. ఈ చెట్లకు ఉన్న అద్భుతమైన ఆరోగ్య విలువల వలన వాటికి ఆ పేరు వచ్చింది. అవేమిటో చూద్దాం.

ఇవే దేవతా వృక్షాలు!
తులసి, రావిచెట్టు, శమీవృక్షం, అశోక వృక్షం, మర్రి చెట్టు, ఉసిరి చెట్టు, దేవదారు వృక్షం, పారిజాత వృక్షం, సంతాన వృక్షం, కల్పవృక్షంలను దేవతా వృక్షాలని అంటారు. అయితే వీటిలో కొన్ని స్వర్గంలోనే ఉంటాయని అంటారు. లక్ష్మీదేవి కొబ్బరి, అరటి, మామిడి, తులసి, మారేడు చెట్లలో నివశిస్తుందని అంటారు. ప్రత్యేకించి కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టును పూజించే సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తోంది. అసలు కార్తిక మాసానికి ఉసిరి చెట్టుకు ఉన్న సంబంధమేమిటో తెలుసుకుందాం.

శివకేశవుల స్వరూపం
కార్తిక మాసానికి ఉసిరి చెట్టుకు అవినాభావ సంబంధముంది. కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టును శివకేశవులకు ప్రీతికరంగా భావించి పూజిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం ఉసిరి చెట్టులో శ్రీ మహావిష్ణువు నివసిస్తాడని అంటారు. అందుకే మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టును పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. ఈ సందర్భంగా కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టును ఎలా పూజిస్తారు? ఎన్ని రకాలుగా పూజిస్తారు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

దీపారాధన
కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టు మొదట్లో నివసించే ధాత్రీదేవిని, దామోదర స్వామిని పూజించి, చెట్టు మొదలు దగ్గర దీపం వెలిగించడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కార్తిక దశమి, ఏకాదశి, సోమవారం, పౌర్ణమి తిథుల్లో చేసే దీపారాధనకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది.

వనభోజనాలు
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం కార్తిక మాసంలో ప్రత్యేకించి ఉసిరి చెట్లు ఉన్న వనంలో బంధుమిత్రులతో కలిసి సామూహికంగా వనభోజనాలు చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. తక్కిన దేవతా వృక్షాలు ఎన్నో ఉండగా కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టుకిందే భోజనాలు చేయాలనే సంప్రదాయం ఎందుకొచ్చింది? దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రం ఏంటి? తెలుసుకుందాం.

ఉసిరి చెట్టు విశిష్టత
ఉసిరి చెట్టు మూలంలో విష్ణుమూర్తి, కాండంలో శివుడు, పైన బ్రహ్మదేవుడు, ఉసిరి కొమ్మల్లో సూర్యుడు, చిన్న చిన్న కొమ్మల్లో సకల దేవతలు ఉంటాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. దేవదానవ సంగ్రామంలో కొన్ని అమృత బిందువులు పొరపాటున భూమ్మీద పడటంతో పుట్టిందే ఉసిరి అని చెబుతారు.

అశ్వమేధ యాగఫలం
కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టును పూజించి ఈ చెట్టు నీడలో భోజనాలు చేస్తే అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం దక్కుతుందని విశ్వాసం. భోజనాలు చేసే ముందు ఉసిరిచెట్టు మొదట్లో విష్ణుమూర్తి పటాన్ని ఉంచి ఉసిరి ఆకులతో పూజించాలి. తూర్పు, పడమర, దక్షిణం, ఉత్తరం దిక్కులతో పాటు, ఈశాన్య, ఆగ్నేయ, నైరుతి, వాయవ్య మూలలతో కలిపి మొత్తం ఎనిమిది దిక్కుల్లో దీపాలను వెలిగించాలి. అనంతరం చెట్టు చుట్టూ ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేసి తరవాత చెట్టునీడలో భోజనాలు చేయాలి.

ఉసిరికాయ దీపంతో ఐశ్వర్యప్రాప్తి
కార్తిక మాసంలో ఉసిరికాయపై ఒత్తులు వేసి దీపం వెలిగించటం అత్యంత శుభకరంగా భావిస్తారు. ఈ దీపం కార్తిక దామోదరుడు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది.

ఐశ్వర్యమే కాదు ఆరోగ్యం కూడా!
మన పెద్దలు పండుగల పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఆచారాల వెనుక ఎన్నో ఆరోగ్య రహస్యాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. కొంతమంది శాస్త్రీయతను నమ్మినట్లుగా ఆచారాలను నమ్మరు. కానీ శాస్త్రీయతను ఆధ్యాత్మికతను జోడించి దాన్ని అనుసరించేలా చేయటం మన పూర్వీకుల గొప్పతనం!

ఉసిరి సిరి
ఉసిరిలో ఉండే అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు వృద్దాప్యాన్ని దరిచేరనివ్వవని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతారు. అద్భుతమైన ఔషదాల గని ఉసిరి. ఉసిరి చెట్టు గాలి కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది. అందుకే ఉసిరి చెట్టుని ధాత్రీ వృక్షమని అంటారు. ఉసిరి ఆరోగ్యానికి సంజీవినిలాంటిది. శ్రీ విష్ణుమూర్తికి ఎంతో ఇష్టమైన ఉసిరి చెట్టుని ఈ కార్తిక మాసంలో పూజిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం. ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

USIRI POOJA WHEN
USIRI POOJA HISTORY IN TELUGU
USIRI POOJA USES IN TELUGU
USIRI CHETTU POOJA
USIRI POOJA IMPORTANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.