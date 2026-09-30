మద్యం మానేయాలనే సంకల్పంతో వేలాది మంది వచ్చే ఆలయం- ఉంతకల్లు పాండురంగ స్వామి మాలధారణ ప్రత్యేకత ఇదే!
మద్యపానాన్ని విడిచిపెట్టాలనే సంకల్పంతో భక్తులు పాండురంగ స్వామి మాలధారణ చేసే ప్రత్యేక క్షేత్రం ఉంతకల్లు- శుక్ల, కృష్ణ ఏకాదశి రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మాలధారణ కోసం భక్తులు
Published : September 30, 2026 at 2:55 AM IST
Untakallu Panduranga Swamy Temple : మద్యానికి బానిసైన వారిని ఆ వ్యసనం నుంచి బయటపడేలా చేసే దైవంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉంతకల్లు పాండురంగ స్వామి! మద్యపాన విముక్తి క్షేత్రంలో ప్రసిద్ధి చెందిన పాండురంగని మాలధారణ! ఏకాదశి రోజు భక్తులతో నిండిపోయే ఆలయం!
రుక్మిణీ సమేత పాండురంగ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ప్రాంతంలోని బొమ్మనహాళ్ సమీపంలో ఉన్న ఉంతకల్లు గ్రామంలో రుక్మిణీ సమేత పాండురంగ స్వామి కొలువై ఉన్నారు. ఈ ఊర్లో దాదాపు అందరూ పాండురంగస్వామి భక్తులే! ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం పూర్వం ఉంతకల్లు గ్రామస్థులు మహారాష్ట్రలోని పండరీపురం పాండురంగ స్వామిని తరచూ దర్శించుకునేవారు. దూరాభారం కావడంతో భక్తులు తమ గ్రామంలోనే పాండురంగ స్వామి ఆలయం ఉండాలని సంకల్పించి, గ్రామస్థుల సహకారంతో ఈ ఆలయాన్నినిర్మించడం జరిగింది. 2005లో రుక్మిణీ సమేత పాండురంగ స్వామి ఆలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఆలయ నిర్వహణను గ్రామస్థులే భక్తిశ్రద్ధలతో చూసుకోవడం విశేషం.
పాండురంగడి మాల– ఒక ప్రత్యేక సంప్రదాయం
ఉంతకల్లు రుక్మిణీ సమేత పాండురంగ స్వామి ఆలయానికి సాధారణ భక్తులతో పాటు మద్యపాన వ్యసనంతో బాధపడుతున్న వారు కూడా వస్తుంటారు. మద్యపానాన్ని విడిచి పెట్టాలనే దృఢ సంకల్పంతో వారు పాండురంగ స్వామి మాలధారణ చేస్తారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం, గతంలో మద్యానికి బానిసైన కొందరిని ఆలయానికి తీసుకువచ్చి మాలధారణ చేయించగా, స్వామివారిపై భక్తి, విశ్వాసంతో వారు మద్యపానాన్ని విడిచిపెట్టారని చెబుతారు. ఈ విషయాలన్నీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వ్యాపించడంతో పాండురంగ స్వామిపై భక్తుల విశ్వాసం మరింత పెరిగిందని ఆలయ అర్చకులు, గ్రామ పెద్దలు చెబుతారు.
ఏకాదశి రోజు ఉంతకల్లులో భక్తుల సందడి
ప్రతి మాసంలో వచ్చే రెండు ఏకాదశి పవిత్ర తిథుల సందర్భంగా ఉంతకల్లు పాండురంగ స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలివస్తుంటారు. మాలధారణ కోసం వచ్చే భక్తులు ఏకాదశికి ముందురోజు నుంచే గ్రామానికి చేరుకుంటారు.
మాలధారణ విధానం
మాలధారణ చేయాలనుకునే భక్తులకు ముందుగా టోకెన్లు అందిస్తారు. మాలలను అర్ధరాత్రి నుంచే స్వామివారి సన్నిధిలో ఉంచి భజనలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు. తెల్లవారుజామున భక్తులు పవిత్ర స్నానం చేసి ఆలయ ప్రాంగణంలో వరుసలో నిలబడతారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకుల చేతుల మీదుగా పాండురంగ స్వామి మాలధారణ చేస్తారు.
మూడు ఏకాదశుల నియమం
మాలధారణ చేసిన భక్తులు తరువాత వచ్చే మూడు ఏకాదశి రాత్రులు ఉంతకల్లులోనే నిద్ర చేయడం ఈ సంప్రదాయంలోని ప్రత్యేకతగా చెబుతారు. భక్తులు తమ భక్తి, విశ్వాసానికి అనుగుణంగా నియమాలను పాటిస్తూ పాండురంగ స్వామిని సేవిస్తారు.
భక్తులకు గ్రామస్థుల అతిథి సత్కారం
ఏకాదశి సందర్భంగా వచ్చే భక్తులకు గ్రామస్థులు తమ శక్తిమేరకు ఉచిత భోజనం, వసతి కల్పించడం ఎంతో విశేషం. పాఠశాల, పంచాయతీ భవనం, గ్రామస్థుల ఇళ్లు, అవసరమైన చోట ఆరుబయట కూడా భక్తులకు వసతి కల్పిస్తారు. గ్రామస్థులంతా కలిసి వంటావార్పు చేసి భక్తులకు అన్నదానం చేయడం ఈ క్షేత్రంలోని సేవా భావానికి నిదర్శనం.
ఒక వైపు భక్తి, మరోవైపు చెడు వ్యసనాన్ని విడిచి పెట్టాలనే సంకల్పం
ఉంతకల్లు పాండురంగ స్వామి క్షేత్రం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాన్ని మాత్రమే కాకుండా, మంచి జీవితం వైపు అడుగు వేయాలనే సంకల్పాన్ని కూడా గుర్తుచేసే పవిత్ర స్థలంగా స్థానికుల విశ్వాసంలో నిలిచింది. పాండురంగ స్వామి అనుగ్రహంతో అందరూ వ్యసనాలు విడిచి పెట్టి జీవితంలో మంచి మార్పుకు నాంది పలకాలని కోరుకుందాం. ఈ పాండురంగ ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.
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