ఉన్కేశ్వర మహాదేవ ఆలయం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే భయంకరమైన చర్మ రోగాలు సైతం మటుమాయం!

'చికిత్స కోసం వచ్చిన భక్తులు వేడినీటి సరోవరంలో స్నానమాచరణలు'- అనంతరం ఆలయ సందర్శన- గాయత్రి మంత్రంతో మారుమ్రోగే పరిసరాలతో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించే ఉన్కేశ్వర్ శివాలయం

Published : March 16, 2026 at 4:00 AM IST

Unkeshwar Mahadev Temple significance : ఆపద్భాంధవుడు అయిన పరమేశ్వరుని వ్యాధి నివారకుడిగా కూడా పూజిస్తాం. పరమేశ్వరుని ఆశ్రయిస్తే అనేక శారీరక మానసిక రుగ్మతలు నయమవుతాయని విశ్వాసం. ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలిచే అనేక ఆలయాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి. అలాంటి ఓ మహిమాన్వితమైన శివాలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వైద్యనాథుడు
పరమశివుని వైద్య నాథునిగా కూడా పూజిస్తాం. అనేక శారీరక మానసిక రుగ్మతలను నయం చేసే మహా వైద్యుడు పరమేశ్వరుడు. భయంకరమైన చర్మ రోగాలను నయం చేసే అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఆలయం ఉన్కేశ్వర మహాదేవ ఆలయం. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ నుంచి 124 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఉన్కేశ్వర శివాలయం అతి ప్రాచీనమైనది ఆలయం స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
లింగ పురాణంలో ఉన్న ఒక పౌరాణిక కథను అనుసరించి శరభంగుడనే మహర్షి ఉన్కేశ్వర పరిసరాల్లోని అడవుల్లో నిరంతరం రామ నామాన్ని జపం చేస్తుండేవాడు. కొంతకాలానికి కర్మ వశాత్తు అతనికి చర్మ వ్యాధి సోకింది. కానీ అంతటి తీవ్రమైన బాధలోనూ ఆ మహర్షి రామనామ జపం మానలేదు. అతని భక్తికి మెచ్చి శ్రీరాముడు అతని ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు. కానీ ఆ మహర్షి తన వ్యాధి కారణంగా రాముని దర్శించడం కోసం ఇబ్బంది పడ్డారు.

రామబాణం
మహర్షి పడుతున్న ఇబ్బంది గమనించిన శ్రీరాముడు ఉన్కేశ్వర్ వైపు రెండు బాణాలు సంధించాడు. శ్రీరాముడు సంధించిన తిరుగులేని ఆ రెండు రామబాణాలతో వ్యాధుల్ని నయం చేసే సరోవరం, శివలింగం వెలిశాయి. అప్పుడు శ్రీరాముడు శరభంగ మహర్షితో ఉన్కేశ్వర్ సరోవరంలో వేడినీటితో స్నానం చేసి, శివలింగాన్ని పూజించమని ఆదేశించాడు.

మహర్షికి స్వస్థత
శ్రీరాముని ఆదేశం మేరకు శరభంగ మహర్షిని ఉన్కేశ్వర్ సరోవరంలో వేడినీటితో స్నానం చేసి శివలింగాన్ని పూజించాడు. దాంతో మహర్షి వ్యాధి నయమైంది. అప్పుడు స్వస్థత పొందిన శరభంగ మహర్షి అక్కడే ఉంటూ రోగులకు వైద్యం చేసి నయం చేస్తూ జీవ సమాధి పొందాడు. అప్పుడు మహర్షి ద్వారా స్వస్థత పొందిన వారందరూ కలిసి ఉన్కేశ్వర్ శివాలయాన్ని నిర్మించారు. కొంతకాలానికి ఈ ఆలయం శిథిలం కాగా అనంతరం భక్తులందరూ కలిసి ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారు.

ఎందరికో ఆరోగ్య భాగ్యం
ఎందరో వ్యాధిగ్రస్థులు ఇక్కడకు వస్తుంటారు. ఉన్కేశ్వర్ శివాలయంలోని ఈ వేడినీటి సరోవరంలో స్నానం చేస్తే తీవ్రమైన చర్మ వ్యాధులు కూడా నయమవుతాయని విశ్వాసం. ఆలయం నిర్వాహకులు ఇక్కడ ప్రకృతి చికిత్సాలయాన్ని కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. చికిత్స కోసం వచ్చే వారి సౌకర్యం కోసం ఆలయానికి అనుబంధంగా వసతి గృహం కూడా ఉంది. ఇక్కడ చికిత్స కోసం వచ్చిన భక్తులు వేడినీటి సరోవరంలో స్నానమాచరించి దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు. ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మాత్రం ప్రకృతి వైద్యాలయానికి చికిత్స నిమిత్తం వెళ్తారు. గాయత్రి మంత్రంతో మారుమ్రోగే పరిసరాలతో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించే ఉన్కేశ్వర్ శివాలయం దర్శనం సకల శుభప్రదం. ఆరోగ్య కారణం.
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

