ఉండ్రాళ్ల తద్ది 2026 ఎప్పుడు? గౌరీ దేవి అనుగ్రహం కోసం చేసే నోము విశిష్టత ఇదే!
భాద్రపద బహుళ తదియ రోజున గౌరీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఉండ్రాళ్ల తద్ది - వివాహం కాని కన్యలు మంచి భర్త కోసం, వివాహితులు సౌభాగ్యం, దీర్ఘ సుమంగళీత్వం కోసం ఈ వ్రతం
Published : September 29, 2026 at 3:00 AM IST
Undralla Taddi 2026 : నోములకు, వ్రతాలకు పెద్ద పీట వేసిన సనాతన సంప్రదాయం. దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో అధికంగా కనిపించే నోములు వ్రతాలు! పరమేశ్వరుడు స్వయంగా పార్వతికి బోధించిన ఉండ్రాళ్ల తద్ది నోము! గౌరీ దేవి అనుగ్రహం కోసం ఆచరించే ఉండ్రాళ్ల తద్ది!
ఉండ్రాళ్ల తద్ది ఎప్పుడు?
భాద్రపద బహుళ తదియ రోజు ఉండ్రాళ్ల తదియ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 29, మంగళవారం భాద్రపద బహుళ తదియ సందర్భంగా ఈ రోజునే ఉండ్రాళ్ల తద్ది వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ వ్రతాన్ని వివాహం కాని కన్యలు మంచి భర్త కోసం, వివాహం అయినా స్త్రీలు దీర్ఘ సుమంగళి తనం కోసం ఆచరిస్తారు. సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే పార్వతి దేవికి ఉండ్రాళ్ల తదియ వ్రతాన్ని గురించి వివరించినట్లుగా స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఉండ్రాళ్ల తదియను మోదక తృతీయ అని కూడా అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఉండ్రాళ్ల తదియ వ్రత విశిష్టత గురించి, ఈ వ్రత విధానం గురించి తెలుసుకుందాం.
ఉండ్రాళ్ల తదియ పేరు ఎలా వచ్చింది?
భాద్రపద బహుళ తదియ రోజున చేసే నోము, అందునా ప్రత్యేకంగా ఉండ్రాళ్ళ నివేదన కలిగిన నోము కాబట్టి ఈ వ్రతానికి ఉండ్రాళ్ళ తదియ అని పేరు వచ్చింది.
రెండు రోజుల పండుగ
ఉండ్రాళ్ల తద్ది వ్రతాన్ని రెండురోజుల పాటు ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. ఉండ్రాళ్ల తద్దికు ముందురోజు అంటే విదియ రోజు ఐదుగురు ముత్తైదువులకు గోరింటాకు ముద్ద, పసుపు కుంకుమలు, కుంకుడు కాయలు, నువ్వుల నూనె ఇచ్చి మరుసటి రోజు సూర్యోదయంతోనే తలారా స్నానం చేసి మాయింటికి తాంబూలము తీసుకోవటానికి రండి అని ఆహ్వానించాలి.
రెండవ రోజు
ఇక ఉండ్రాళ్ల తద్ది పర్వదినం రోజు వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయంతోనే కుంకుడుకాయ రసంతో తలారా స్నానం చేసి సాంబ్రాణి ధూపం వేసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం వేళలో గౌరీ దేవి అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉత్తరేణి మొక్కకు నమస్కరించాలి. దుర్గాదేవికి 16 ఉండ్రాళ్లను సమర్పించాలి. వ్రతానికి వచ్చిన ముత్తయిదువులకు చీర, ఉండ్రాళ్లు, తాంబులాను వాయనంగా ఇవ్వాలి. అనంతరం వ్రతకథను చదువుకుని శిరస్సున అక్షింతలు వేసుకోవాలి. ఈ ఉండ్రాళ్ల తద్ది వ్రతాన్ని పదహారు కుడుముల నోము, షోడశోమావ్రతం అని కూడా పిలుస్తారు.
ఉండ్రాళ్ల తద్ది వ్రత కథ
పూర్వం ఓ రాజుగారికి ఏడుగురు భార్యలు ఉండేవారు. అయినప్పటికీ ఆ రాజు గారికి చిత్రాంగి అనే ఓ వేశ్యపై మక్కువ ఎక్కువగా ఉండేది. ఒకనాడు చిరాంగి రాజుగారి ఏడుగురు భార్యలు ఉండ్రాళ్ల తదియ వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నారని తెలుసుకుంటుంది. అప్పుడు ఆమె రాజుతో 'నీ రాణులందరు గౌరీదేవి పూజ చేసుకుంటున్నారు కదా! నేను వేశ్యను అని నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు. నీ భార్యల మీద ఉన్న ప్రేమ నా మీద కూడా ఉంటే నేను కూడా ఉండ్రాళ్ల తదియ నోము జరుపుకోవటానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయమని' రాజును అడిగింది. అంతట రాజు చిత్రాంగి చెప్పినట్లుగా ఆమె కూడా నోము నోచుకోడానికి అవసరమైన సరంజామా భటులచే పంపిస్తాడు.
ఉండ్రాళ్ల తదియ నోము నోచుకున్న చిత్రాంగి
చిత్రాంగి భాద్రపద తదియ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర మేల్కొని అభ్యంగన స్నానమాచరించి, సూర్యాస్తమయం వరకు ఏమీ తినకుండా, ఉపవాసం చేసి, చీకటి పడగానే గౌరీ దేవికి బియ్యం పిండితో ఉండ్రాళ్లను చేసి, ఐదు ఉండ్రాళ్లు గౌరీ దేవికి నైవేద్యంగా పెట్టి, మరో అయిదు ఉండ్రాళ్లు ఐదుగురు ముత్తయిదువులకు వాయనమిచ్చి, నోము ఆచరించి గౌరిదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందింది.
చిత్రాంగికి సద్గతులు
చిత్రాంగి ఐదేళ్లపాటు నిర్విఘ్నంగా ఉండ్రాళ్ళ తదియ నోము నోచుకుని, ఉద్యాపన చేసిన ఫలితంగా ఆమె పుణ్య స్త్రీలు పొందే సద్గతిని పొందింది.
ఉండ్రాళ్ల తదియ వ్రత ఫలం
ఈ ఉండ్రాళ్ల తదియ నోము ముఖ్యంగా పెళ్లి కాని కన్యలు ఆచరించడం వలన త్వరగా వివాహం జరుగుతుందని, మంచి భర్త లభిస్తాడని విశ్వాసం. అలాగే వివాహితులు ఈ నోమును ఆచరించడం వల్ల గౌరీ దేవి అనుగ్రహంతో దీర్ఘసుమంగళీ తనం ప్రాప్తిస్తుందని, మోక్షం సిద్ధిస్తుందని అంటారు. ఈ ఉండ్రాళ్ల తద్ది వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరిద్దాం. గౌరీ దేవి అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.
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